Инвестор или кредит – что лучше для бизнеса

Плюсы и минусы привлечения инвестора

Инвестор – это тот, кто вкладывает деньги в развитие бизнеса. Условия могут быть разными, но в основном все сводится к приобретению доли в деле.

Плюсы

Нужно возвращать не конкретную сумму, а только часть прибыли.

Пока прибыли нет, платить не нужно.

Инвестор заинтересован в успехе бизнеса, поэтому будет помогать в его развитии и управлении, особенно если он профессионал в этом деле.

Если бизнес обанкротится, то, возможно, деньги инвестору возвращать не придется. Но здесь все зависит от условий, на которые договорились стороны, ведь инвестор рискует вложенными деньгами и вряд ли будет снисходителен к неудачливому стартаперу. Иначе это уже не инвестирование, а благотворительность.

Минусы

Чтобы привлечь инвестора к своему проекту, нужен хороший бизнес-план на развитие деятельности с привлекательными условиями для инвестора.

Поиск инвестора – долгий процесс, который может занять несколько месяцев или даже лет.

Имея долю в бизнесе, инвестор может принимать участие в управлении. Однако если это не профессиональный и опытный управленец, его вмешательство может не пойти на пользу делу.

В случае успеха компании со временем может существенно вырасти денежное выражение доли инвестора и будет превосходить первоначально вложенную им сумму, а платить ему придется до тех пор, пока он не откажется от доли в бизнесе.

Плюсы и минусы кредитов для бизнеса

Кредит – деньги, полученные в банке под определенный процент, которые нужно возвращать по графику.

Плюсы

Банковские кредитные предложения часто выгоднее условий инвесторов.

Для получения кредита подробный бизнес-план на развитие нужен не всегда, или к нему предъявляются меньшие требования.

Вернуть нужно только кредит и проценты по нему, на прибыль банк не посягает.

Получая кредит, заемщик сразу видит период, когда осуществит последний платеж.

Банк не вмешивается в дела компании, но может оказать содействие и помощь, так как заинтересован в успехе бизнеса и своевременном погашении выданного кредита.

Тинькофф Бизнес быстро и бесплатно зарегистрирует бизнес, поможет с запуском продаж на маркетплейсах, а также возьмет на себя бухгалтерию ИП на УСН «Доходы».

Выдача кредита происходит оперативно и занимает максимум несколько дней.

Заявку на кредит в Тинькофф Бизнесе можно подать онлайн, а для предварительного одобрения достаточно загрузить выписку по счету из другого банка. Клиентам Тинькофф в случае одобрения деньги будут доступны на счете уже через две минуты.

Минусы

Заемщику придется оформить залог или привлечь поручителей, если речь идет о крупной сумме кредита.

Долг банку придется отдать в любом случае, вне зависимости от успешности или убыточности бизнеса.

Что выбрать

Для ответа на этот вопрос владельцу бизнеса нужно четко понимать:

Будут ли поступающий доход позволять выплачивать заем.

Хочет ли он делиться долей в бизнесе.

Готов ли он к вмешательству в управление бизнесом и моральному давлению со стороны инвестора.

Если дело приносит доходы, а раскрутка и увеличение оборотов при этом будут поэтапными, то удобнее будет воспользоваться возобновляемой кредитной линией. Банк одобрит бизнесу определенную сумму на длительный срок, а компания сможет использовать ее частично и по мере возвращения денег банку снова расходовать их. Открыть кредитную линию в Тинькофф Бизнесе могут ООО, ИП и главы КФХ, зарегистрированные всего от трех месяцев.

Для ИП, взявших кредит на любые цели без залога и поручителей, Тинькофф Бизнес откроет счет и перечислит на него деньги.

Если речь идет о масштабировании деятельности в сфере реализации сезонных товаров или услуг, то у такого бизнеса время на поиски инвестора ограничено, а опоздание с выходом на рынок увеличивает риск не получить желаемый доход. Тем временем рассмотрение заявки и выдача кредита займут минимум времени, не задерживая запуск дела.

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