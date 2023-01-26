Зачем переводить сотрудников на кадровый электронный документооборот

После локдауна компании стали чаще подключать кадровый электронный документооборот. Сотрудники не обязаны переходить на такой формат, но работать им так гораздо удобнее.
Расскажем о преимуществах КЭДО от Тинькофф Бизнеса перед бумажным документооборотом.
Не нужно распечатывать и сканировать документы
Проблема возникает, когда вы работаете удаленно, а дома нет принтера и сканера. Приходится искать, где можно распечатать документы. Затем подписанные документы необходимо отсканировать и отправить в отдел кадров.
Оригиналы приходится забирать с почты или ждать, когда их доставит курьер. Курьер может приехать не вовремя – именно в тот момент, когда вы на важной встрече с клиентом или на совещании с коллегами. Это повторяется циклично, как только нужно подписать очередной документ.
Сервис КЭДО от Тинькофф Бизнеса освобождает от этой рутины: сотрудники подписывают документы онлайн и отправляют руководителю и в отдел кадров за несколько минут.
Не нужно ходить по кабинетам, если работаете в офисе
Чтобы подписать очередной документ, нужно идти в отдел кадров, а после этого – к руководителю. Приходится тратить время на подписание бумажного документа. Удобнее, когда все вопросы можно решить не покидая рабочего места.
В сервисе КЭДО от Тинькофф Бизнеса вся работа с документами проходит онлайн.
Можно быстро решить любой кадровый вопрос
Сотрудник вынужден дергать отдел кадров или бухгалтерию каждый раз, когда ему понадобилась справка о доходах, заверенная трудовая или расчетный лист. Приходится ждать, если коллеги загружены.
В КЭДО от Тинькофф Бизнеса можно получить практически любой кадровый документ за несколько минут. Например, все расчетные листы находятся в личном кабинете сотрудника.
Удобно планировать отпуск и получать отпускные
Чтобы запланировать отпуск, сначала нужно уточнить доступные даты у отдела кадров. Затем составить заявление и отнести на подпись руководителю.
С КЭДО проще: в личном кабинете видно, сколько осталось неиспользованных дней отпуска и в какие даты. Сотруднику остается только выбрать подходящие дни и вписать их в готовый шаблон заявления. Бухгалтерия автоматически получит сведения об отпуске и сможет начислить отпускные.
Проще оформить командировку
Бумажное оформление командировки выглядит так: руководитель составляет служебную записку и подписывает ее у директора. Когда командировка одобрена, отдел кадров выпускает приказ. Приказ должны подписать сотрудник и руководитель. По возвращении из служебной поездки сотрудник отчитывается в бухгалтерию – приносит чеки и оформляет авансовый отчет.
КЭДО упрощает этот процесс: заходите в личный кабинет, выбираете оформление командировки, указываете даты и нажимаете кнопку «Отправить». Заявление пересылается на согласование сразу во все нужные отделы.
Документооборот прозрачен, можно отследить все действия
В сервисе доступна вся история работы с документом, поэтому не стоит опасаться внесения данных задним числом. Сотрудник может скачать из личного кабинета все свои заявления, договоры, приказы и дополнительные соглашения.