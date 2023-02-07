Как открыть ИП без прописки

Место регистрации ИП. Нюансы

Основной нормативный акт, регулирующий порядок и особенности регистрации ИП, – закон № 129-ФЗ от 08.08.2001. Согласно пункту 3 статьи 8 закона регистрация индивидуального предпринимателя производится по месту его жительства.

Место жительства – адрес, где гражданин постоянно или преимущественно проживает и по которому зарегистрирован в установленном порядке (подпункт «д» пункта 2 статьи 5 закона № 129-ФЗ).

Регистрация бывает двух видов:

Постоянная – оформляется по месту постоянного или преимущественного проживания. Подтверждается соответствующей отметкой в паспорте. Временная – оформляется по месту временного пребывания гражданина. По закону ее нужно сделать, если вы проживаете вне места постоянной прописки более 90 дней (пункт 9 правил, утвержденных постановлением правительства от 17.07.1995 № 713). Временная прописка не отмечается в паспорте. Ее подтверждает справка, выданная органами, осуществляющими учет граждан, ГУ МВД.

В законодательных актах нет понятия «постоянная или временная прописка». Есть такие понятия:

Место жительства . Оно равно понятию «постоянная прописка».

Место пребывания. Оно равно понятию «временная прописка».

То есть место жительства = постоянная прописка, а место пребывания = временная прописка.

Если в законе указано, что регистрация ИП производится по месту жительства, то это значит, что документы необходимо подавать в ИФНС по месту постоянной прописки по паспорту. Это условие касается случаев, когда у ИП есть постоянная прописка.

Физическое лицо может иметь одновременно и постоянную, и временную прописку либо только одну из них: постоянную или временную.

Можно ли открыть ИП по временной прописке?

Да, но только если нет постоянной.

Регистрацию ИП делают по адресу места жительства, то есть по постоянной прописке по паспорту. Но если ее нет, разрешают подать документы на открытие ИП по месту пребывания, то есть по временной прописке. Эту возможность прямо предусматривает закон.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 статьи 22.1 закона № 129-ФЗ физическое лицо для постановки на учет в качестве ИП среди прочих документов предоставляет подлинник или копию документа, подтверждающего адрес места жительства, если в паспорте нет отметки о постоянной прописке.

Если ИП имеет и постоянную, и временную прописку, то регистрация ИП возможна только по постоянной. Тогда выбор места подачи документов невозможен.

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Можно ли открыть ИП вообще без прописки?

Нельзя. Если гражданин выписался из одного места проживания и не прописался по другому адресу, в том числе и по месту временного пребывания, то он не сможет открыть ИП.

Адрес места жительства или пребывания – обязательный реквизит, который указывают в заявлении на регистрацию ИП, форме Р21001.

Можно ли открыть ИП по адресу офиса или другого нежилого помещения?

Нельзя. В заявлении на регистрацию ИП указывают адрес места жительства (пребывания), по которому гражданин постоянно или временно проживает. Адрес указывают в пункте 7 заявления в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном адресном реестре.

Временная регистрация граждан в нежилых помещениях допускается, только если они предназначены для временного проживания, например гостиницы. Офисы к таким объектам не относятся, поэтому оформить временную прописку в них не получится. А раз нет прописки, постоянной или временной, то нет и ИП.

Как открыть ИП без постоянной прописки

Регистрация ИП по временной прописке ничем не отличается от постановки на учет по месту постоянного проживания гражданина. Сделать это можно несколькими способами.

Очное посещение ИФНС.

Для этого потребуется подготовить заявление по форме Р21001, паспорт, квитанцию об уплаченной госпошлине.

Зарегистрировать ИП через представителя уже нельзя. В августе 2021 года вступили в силу изменения, согласно которым нотариус, удостоверяющий подпись будущего ИП на заявлении Р21001, обязан в тот же день отправить заявление в налоговую инспекцию. Также в письме от 27.04.2022 ФНС указала на то, что заявителем при регистрации ИП может быть только сам будущий предприниматель, а постановка на учет через представителя не допускается (№ ЗГ-3-14/4244@).

Документы на открытие ИП подают в регистрирующий орган того субъекта, где ИП прописан постоянно или временно – при отсутствии постоянной прописки. Узнать адрес и время работы регистрирующего органа можно в специальном сервисе ФНС.

Через МФЦ.

При постановке на учет через центры «Мои документы» нужно подготовить тот же комплект документов, что и при обращении в ИФНС. Единственный нюанс – госпошлину нужно уплачивать на реквизиты МФЦ, а не ИФНС. Перед обращением в МФЦ заранее уточните, принимает ли он документы на регистрацию ИП: не все центры оказывают такую услугу.

Самой регистрацией граждан в качестве ИП МФЦ не занимается, он лишь отправляет документы в адрес регистрирующей инспекции.

Удаленно через сайт ФНС.

Отправить заявление на регистрацию ИП можно удаленно и без уплаты госпошлины. Сделать это получится на сайте ФНС с помощью сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», но нужна квалифицированная электронная подпись.

С помощью сервиса можно подготовить документы на регистрацию и отправить их на проверку в ИФНС. Если решение будет положительным, понадобится приехать в налоговый орган для подписания заявления и заплатить госпошлину.

Удаленно через банк.

Физическое лицо оставляет заявку на регистрацию ИП на сайте кредитной организации. Затем с ним связывается представитель и согласовывает время и место визита для подписания документов. После подписания документа на гражданина оформляют электронную подпись и подготавливают документы на регистрацию.

Ничего больше делать не нужно – остается лишь подождать, пока из налоговой придет ответ о постановке ИП на учет.

Открыть ИП просто – достаточно подать заявление на регистрацию ИП онлайн в Тинькофф Бизнесе. Заполните заявку → подпишите доставленные документы → получите на e-mail подтверждение от налоговой об успешной регистрации ИП.

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