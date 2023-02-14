Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023 году

На какие расходы можно уменьшить патент

Согласно пункту 1.2 статьи 346.51 НК, индивидуальный предприниматель может уменьшить сумму патента за счет:

Фиксированных страховых взносов ИП за себя. Их размер устанавливают ежегодно, и в 2023 году он составляет 45 842 ₽.

Страховых взносов за работников. К этим платежам относят все взносы, которые ИП уплатил за своих работников: на пенсионное, медицинское и социальное страхование.

Выплат по больничным листам за первые три дня болезни. Не учитывают пособия, выплаченные в связи с профзаболеваниями и несчастными случаями на производстве: их полностью компенсирует Социальный фонд.

Взносов за сотрудников по договорам добровольного личного страхования. Если такие договоры заключены со страховщиками, у которых есть соответствующие лицензии.

Взносов с дохода, превышающего 300 000 ₽. Взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽ ИП на ПСН рассчитывают не от реального, а от возможного дохода.

Можно ли уменьшить патент на взносы до нуля

В период применения ПСН предприниматель может уменьшить стоимость патента:

Вплоть до 0 – на всю сумму уплаченных фиксированных взносов за себя, если работал без наемных работников. Если размер перечисленных в бюджет страховых взносов равен или выше стоимости патента, то уплачивать последний не нужно.

На 50% – если ИП вел деятельность с привлечением наемных работников. Учитывают и фиксированные взносы ИП за себя, и взносы за сотрудников.

Особенности уменьшения патента на страховые взносы

Если ИП совмещает УСН и ПСН , а наемных работников использует только на упрощенной системе налогообложения, он не сможет учесть взносы за них при уменьшении патента. Если работники задействованы на обоих режимах, то взносы распределяют расчетным методом: пропорционально доле доходов по каждому режиму в общем объеме полученных доходов.

В расчет можно включить фиксированные взносы, уплаченные не только за текущий, но и за прошлый год: взносы с дохода свыше 300 000 ₽, которые уплачивают до 1 июля следующего года, и задолженность за прошлый год, оплаченную в текущем.

Если ИП уменьшил патент на взносы и у него появился неиспользованный остаток , он может уменьшить на него другие свои патенты, когда у него их несколько.

Ограничение в 50% действует на все патенты, периоды которых пересекаются, даже если ИП использует работников только по одному из них.

Например, Петров имеет три патента со сроками действия:

первый – с 01.02.2023 по 01.04.2023;

второй – с 01.04.2023 по 31.12.2023;

третий – с 01.01.2023 по 31.12.2023.

10 апреля он привлек работника к деятельности по третьему патенту. Первый патент он может уменьшить до нуля на взносы, уплаченные за себя, а второй и третий – только на 50%: на взносы за работника и остаток по взносам за себя, перешедший с первого патента (если фиксированные взносы превысили стоимость первого патента).

Если ИП оплатил стоимость патента, а потом подал уведомление об уменьшении, согласно которому по ПСН ничего платить не нужно, то переплату по налогу он может вернуть на свой банковский счет.

Как уменьшить патент на страховые взносы

Уменьшение патента на взносы происходит в несколько этапов:

Уплата страховых взносов в период действия патента. Если взносы будут уплачены до получения патента, то уменьшить на них налог по ПСН нельзя.

Направление в налоговую заявления о зачете страховых взносов. Сделать это нужно для того, чтобы налоговая зарезервировала сумму страховых взносов в периоде ее уплаты. Списание взносов произойдет по общим срокам 31 декабря и 1 июля, но налоговая будет знать, что эта сумма была выплачена в том периоде, за который уменьшается патент.

Заполнение уведомления об уменьшении патента на страховые взносы. Заполнить уведомление нужно по форме, утвержденной приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@. Заполнение этого документа – обязательно. Без него налоговая сама патент на взносы не уменьшит, так как это право налогоплательщика, а не обязанность налоговиков.

Направление уведомления в налоговую. Направить уведомление нужно в ту налоговую, где был получен патент. Сделать это можно удаленно (через личный кабинет ИП на сайте налоговой службы), по почте (заказным письмом с уведомлением) и по телекоммуникационным каналам связи через операторов ОФД.

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Оплата части стоимости патента, если сумма не была снижена до нуля. Перечислить оставшуюся часть стоимости патента в бюджет нужно до окончания срока действия патента. Необходимо учитывать изменения, вступившие в силу в 2023 году с введением единого налогового платежа.

Заявление о зачете страховых взносов. Для чего оно нужно

Подавать уведомление об исчисленных суммах налога по ПСН не нужно. На это прямо указала налоговая служба в письме от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 и в разъяснениях к нему. Даже если ИП такое уведомление направит, то оно ни на что не повлияет: страховые взносы спишут по сроку уплаты – 31 декабря и 1 июля соответственно.

Если ИП хочет сообщить налоговой об уплате страховых взносов, чтобы уменьшить на них патент, нужно отправить в инспекцию заявление о зачете. Предприниматель составляет заявление в соответствии со ст. 78 НК и направляет в налоговую в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет. Чтобы подписать заявление, понадобится квалифицированная электронная подпись, КЭП. В бумажном виде подать заявление нельзя.

Если ИП не подаст заявление о зачете, то датой уплаты страховых взносов будет считаться срок их списания с ЕНС.

Например, ИП на ПСН заплатил страховые взносы за 2023 год 20.12.2023, затем подал уведомление об уменьшении патента на взносы и не платил патент, так как его стоимость была меньше уплаченных страховых отчислений. Заявление на зачет он в налоговую не подавал. Срок уплаты страховых взносов за 2023 год перенесли на 9 января 2024 года, так как 31 декабря – выходной день. Налоговая в первый рабочий день 2024 года спишет с ЕНС страховые взносы за 2023 год. Тогда ИП придется оплатить патент, так как срок уплаты страховых взносов фактически наступит 9 января 2024 года, а заявление о зачете (резервировании) суммы страховых взносов ИП не подавал.

Уменьшить патент за 2023 год на взносы, фактически уплаченные (списанные с ЕНС) в 2024 году, он не сможет. На эти взносы он может только уменьшить патент, полученный на 2024 год.

На момент списания зарезервированных ранее взносов нужно, чтобы на ЕНС была переплата в размере этой суммы. Если по ЕНС возникнет недоимка и средств на ее погашение на ЕНС будет недостаточно, то спишут задолженность с «отложенных» ранее страховых взносов. Если на дату уплаты взносов зарезервированной суммы не хватит, то обязанность уплаты этих взносов, как и уменьшение на них патента, будет считаться неисполненной.

Как оплачивать остаток патента в 2023 году

Введение единого налогового счета изменило сроки уплаты налогов и порядок их перечисления в бюджет. Практически все обязательные платежи теперь будут перечисляться с помощью единого налогового счета. Налоговая служба разместила таблицу с перечнем налогов, которые входят в ЕНП. В их число входит и патент.

Порядок оплаты патента через ЕНС выглядит следующим образом:

ИП пополняет счет по ИНН через личный кабинет или бухгалтерскую систему на сумму страховых взносов. Затем направляет в налоговую заявление о зачете страховых взносов на дату их уплаты. Направляет в налоговую инспекцию уведомление об уменьшении патента на страховые взносы. Налоговики списывают оставшуюся стоимость патента с ЕНС в сумме, указанной в уведомлении. Или не списывают, если патент полностью уменьшили на страховые взносы.

Уведомление об уменьшении патента на взносы

Документ состоит из трех листов.

Титульный лист

На нем указывают данные ИП (ФИО и ИНН), инспекции, в которую подается документ, и период действия патента (год).

Лист А

Здесь указывают:

Номер патента и срок его действия.

Признак налогоплательщика: 1 – если ИП производит выплаты работникам; 2 – если нет.

Сумма платежа к уплате по патенту (040).

Здесь отражают полную стоимость патента, даже если уведомление подают по первой его части.

Сумма страховых взносов, отраженная в ранее представленном уведомлении (060).

Эту строку ИП заполняет, если подает уведомление по второй части патента и ранее он уже подавал этот документ по первой части патента.

Разница между строками 040 и 060 (050).

Если уведомление подают по первой части патента, то в этой строке указывают сумму уплаченных взносов. Она не должна превышать сумму, указанную в строке 040.

Лист Б

Общая сумма уплаченных СВ (110).

В этой строке указывают общую сумму взносов, уплаченных за год. При этом неважно, уменьшали ли вы ранее патент на часть этих взносов.

Сумма взносов, уменьшающая налог по всем патентам, по которым подается уведомление.

Значение этой строки равно значению строк 050 листа А.

Сумма страховых взносов, учтенная ранее.

Значение этой строки равно сумме строк 060 листа А.

Остаток страховых взносов.

В этой строке отражается остаток по взносам, оставшийся после уменьшения.

Как ИП узнает, прошел зачет взносов или нет

О положительном результате налоговики предпринимателя не уведомят. А вот если что-то пошло не так, то предпринимателю в течение 20 рабочих дней придет уведомление об отказе в уменьшении патента на сумму взносов. Отказать могут, если ИП не уплатил взносы, указанные в уведомлении.

Если же предприниматель указал в уведомлении страховые взносы в большем размере, чем сумма налога, то ему придет отказ только в отношении суммы превышения.

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