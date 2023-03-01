Система быстрых платежей

Преимущества приема платежей по куар-кодам

Оплата по QR-коду – альтернатива привычному эквайрингу, только проще и дешевле. И это не все ее достоинства.

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Преимущества приема платежей по куар-кодам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как осуществляется оплата по QR-коду

Прием платежей по QR-коду – способ приема платежей за товары и услуги, который реализуется через Систему быстрых платежей, если банк участвует в ней. Для оплаты нужен только мобильный телефон.

Покупатель наводит камеру смартфона на QR-код, переходит в банковское мобильное приложение и подтверждает оплату. Изображение куар-кода может быть размещено где-угодно: на экране монитора, смартфона, терминале, сайте, бумаге, объявлении.

QR-коды бывают разных видов:

  • Динамический – формируется под конкретную покупку. У каждого покупателя будет своя сумма к оплате.

  • Статический –содержит не изменяющуюся от одного покупателя к другому информацию, например, реквизиты получателя платежа, а сумму платежа покупатель вводит самостоятельно при каждой оплате. Продавец может один раз сформировать код – и пользоваться постоянно.

Существуют такие способы приема платежей по QR-коду:

  1. Через терминал – продавец нажимает одну кнопку и QR-код выводится на экран терминала торгового эквайринга.

  2. Через мобильное приложение – продавец генерирует QR-код с суммой покупки в приложении банка и дает считать покупателю.

  3. С помощью распечатанного QR-кода или наклейки – покупатель считывает QR-код, вводит сумму покупки и оплачивает. Распечатанный QR-код используется для всех платежей.

Прием оплат по куар-коду имеет ряд преимуществ и для продавца и для покупателя.

Почему принимать платежи по куар-кодам выгодно

Задача любого продавца – сделать так, чтобы его товары или услуги пользовались спросом. И один из способов привлечения клиентов – создание комфортных условий для покупок именно в этом месте, в том числе и через возможность выбора способов оплаты. Ассортимент (пусть даже и способов оплат) – всегда повышает привлекательность.

Дополнительный способ приема оплатычерез QR-код – это удобный способ оплаты для покупателя, у которого с собой кроме мобильного телефона нет ничего: ни наличных, ни пластиковой карты. Для оплаты по QR-коду в интернетене придется вводить реквизиты карты и пароли, что увеличивает доверие покупателя к продавцу и его сайту.

Да и в целом платежи по куар-коду надежно защищены. Риски кражи денег при переводе по коду исключаются. А платежи зачисляются мгновенно.

Принимать оплату по куар-коду может абсолютно любой бизнес, как онлайн, так и офлайн. Процесс не требует сложных настроек. Код может отображаться на сайте, экране, терминале, а может быть просто напечатан на бумаге. Последний вариант – способ принимать оплату по безналу для микробизнеса, без дополнительных затрат, в том числе на проведение интернета и электричества.

Комиссии за платежи через QR-коды фиксированы 0,4 или 0,7% в зависимости от категории бизнеса, в то время как обычные эквайринговые комиссии помимо вида деятельности зависят еще и от оборота по терминалу и составляют 1,5-3%.

А для клиентов Тинькофф Бизнеса, принимающих оплату по QR-кодам на терминале или в мобильном приложении, до 31 марта 2023 года комиссия составит 0%. Это отличный способ сократить издержки уже налаженного бизнеса и подходящее время для тех, кто только планирует запуск, обойтись без лишних трат. При подключении – сразу привезем терминалы с возможностью принимать платежи по QR-кодам.

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