Дайджест новостей: ЦБ решит по ставке, а Oracle и Adobe поделятся успехами

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Динамика

Динамика настроения российских инвесторов остается довольно стабильной, без больших всплесков активности. В целом, инвесторы более активно покупают акции, чем продают.

На СПБ Бирже ситуация следующая: с конца августа покупки акций стали опережать их продажи, индекс достиг рекордно высоких отметок, в последний раз подобное наблюдалось в конце мая.

Индекс торговой активности

Торговая активность на Московской бирже активно растет с начала сентября, сейчас она приблизилась к уровням начала марта.

На СПБ Бирже наблюдается обратная динамика. Торговая активность замедляется после всплеска, наблюдавшегося с середины августа по начало сентября.

Лидеры покупок и продаж

На прошедшей неделе на Московской бирже инвесторы больше всего покупали акции Газпрома, Сбера и МТС. Любопытно, что существенных продаж за период не наблюдалось.

На СПБ Бирже активнее всего покупали акции подешевевших Alibaba, Apple и китайской Bilibili. Котировки акций китайской онлайн развлекательной площадки упали после отчета о доходах за второй квартал.

Результаты превзошли ожидания по доходам, но чистый убыток почти удвоился, что дало слабые прогнозы на следующий квартал.

Лидером продаж стали акции криптобиржи Coinbase. Сокращения позиций в Carnival и Marathon Digital Holding были менее существенными.

Отрасли

В отраслевом разрезе инвесторы больше всего наращивали позиции в секторах машиностроения и транспорта, ИТ и электроэнергетике.

В нефтегазовом секторе и секторе недвижимости продажи продолжали преобладать над покупками.

Доллар СШA

На минувшей неделе рубль торговался по отношению к доллару на уровне около 60-61 рублей за доллар.

Для курса рубля по-прежнему главным фактором остается баланс экспорта и импорта. Так будет до тех пор, пока не будет разработано новое бюджетное правило.

Отчеты

Oracle (производитель ПО)

Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку $11,44 млрд (+17,6% год к году), чистую прибыль $2,04 млрд (-16,9% год к году) и EPS $0,74 (-16,7% год к году).

Компания отчитается по итогам первого квартала 2023 фискального года, квартал закончился 31 августа. Темпы роста выручки без учета валютного эффекта могли вырасти на 19% год к году, однако сильное укрепление доллара может снизит эти темпы до +17,6% г/г, согласно консенсусу Bloomberg.

Более сильный рост покажет сегмент ПО, более слабый — сегмент инфраструктурных продуктов. Однако прибыль снизится из-за того, что компания активно наращивала штат сотрудников, инвестировала в маркетинг, развитие и интеграцию недавно купленной компании Cerner.

Adobe (производитель ПО)

Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку $4,43 млрд (+12,6% год к году), чистую прибыль $1,13 млрд (-6,7% год к году) и EPS $2,45 (-3,4% год к году).

Adobe выпустит результаты по итогам третьего квартала 2022 фискального года, квартал закончился 31 августа. Темпы роста выручки снижаются из-за высокой базы: прошлый год был очень сильным, и по сравнению с ним продажи вырастут не так сильно — лишь на +12,6% г/г.

Скорее всего, никаких сюрпризов в отчетности не будет, поскольку бизнес Adobe основан на заранее оплаченной подписке. Как и большинство технологических компаний Abobe, скорее всего, отчитается о снижении чистой прибыли, поскольку по мере сильного роста финансовых показателей компания активно вкладывалась в дальнейший рост, и в этом году эти расходы на развитие оказывают давление на маржинальность бизнеса.

А что там с нефтью и сырьем?

Начало прошлой недели было очень слабым, даже несмотря на то, что ОПЕК+ впервые с начала пандемии решили снизить квоту на добычу, на 100 тыс. барр. в сутки, но из-за того, что участники соглашения добывают намного меньше разрешенной квоты, это решение не оказало поддержки нефтяным котировкам, и они сильно обвалились.

Однако в конце прошлой недели началось восстановление, которое продолжилось и на этой неделе, на утро понедельника Brent стоил порядка $93 за баррель.

Цены на природный газ в Европе продолжают снижаться, они вернулись на уровень июля — порядка $2000 за тыс. за куб. метр. Последние недели котировки сильно росли из-за прекращения поставок по Северному потоку.

Однако хранилища в Европе заполнены уже в среднем на 80%, и поставки СПГ из Норвегии, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки постепенно замещают российский газ. Североамериканский газ Henry Hub, скорректировавшись на прошлой неделе до $8, в течение нескольких недель может вырасти до $9: такая тенденция отмечалась в последние месяцы.

В начале этой недели отмечается небольшой рост цен на золото, однако в ожидании скорого повышения ставки ФРС США, оно, скорее всего, так и будет торговаться в коридоре $1700-1800 за унцию.

Криптовалюта

Согласно отчету KPMG, после резкого спада в первой половине 2022 года глобальные инвестиции в криптовалюту будут продолжать снижение до конца года.

По данным CoinMarketCap, капитализация мирового рынка криптовалют колеблется около отметки в $1 трлн. А биткоин торгуется на уровнях в $22 тыс.

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