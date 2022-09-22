Fix Price: в ожидании дивидендов

Результаты

Выручка за первое полугодие выросла на 24,2% , до 131,8 млрд рублей, на фоне роста сети магазинов ( прирост на 682 магазина и 15,6% торговых площадей ) и сопоставимых продаж.

Продажи в магазинах по России выросли сильнее всего во втором квартале 2022 года (на 18,4% год к году).

Средний чек показал рост на 16,5%. А вот трафик все еще ниже, но несущественно: падение на 0,9% против высокого уровня второго квартала прошлого года — 21,8%. Тогда роль сыграло ослабление основных ограничений, связанных с COVID-19 в России.

Подробнее об операционных показателях за второй квартал читайте в нашем обзоре.

Валовая прибыль увеличилась на 31,2% , до 43,5 млрд рублей, при маржинальности 33%.

Росту маржи способствовало улучшение ассортимента, что компенсировало давление роста себестоимости продаж.

Увеличивается доля продуктов питания и дрогери (бытовая химия и средства гигиены) в продажах (совокупно до 57%). Доля непродуктовых товаров сократилась до 43%. Также набирает обороты сегмент товаров по более высоким ценам: доля товаров по ценам 149 и 199 рублей выросла до 22%, а выше 200 рублей — более чем удвоилась, до 14%. Доля импортных товаров сократилась с 26% до 22%.

Снизились транспортные расходы, а также произошло списание запасов в связи с применением более высоких начислений по сравнению с прошлым годом по результатам фактической инвентаризации за 2021 финансовый год.

EBITDA выросла на треть , до 25,9 млрд рублей, при маржинальности 19,7%.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (SG&A), за исключением амортизации, выросли как процент от выручки до 13,8%. Рост расходов обусловлен увеличением затрат на персонал (до 9,9% от выручки).

Расходы по аренде (по МСФО 16) увеличились в основном за счет высоких процентных ставок по договорам аренды с переменной ставкой вследствие сильных результатов по сопоставимым продажам. Доля арендных договоров с плавающей ставкой теперь составляет 56%.

Операционная прибыль выросла на 38,6% , до 19,6 млрд рублей, при марже, равной 14,9%.

Чистая прибыль упала почти в два раза , до 5,1 млрд рублей.

Это произошло вследствие трех следующих обстоятельств.

1. Рост чистых финансовых расходов

Расходы увеличились за полугодие в 2,5 раза, до 1,6 млрд рублей из-за роста кредитных заимствований и средних процентных ставок по кредитам, а также процентных расходов по арендным обязательствам.

Компания за полугодие привлекла 4,2 млрд рублей долгосрочного долга, в то время как текущие банковские кредиты и займы уменьшились на 3,2 млрд рублей с начала года. Общая сумма кредитов и займов составила 22,5 млрд рублей.

Обязательства по аренде выросли с 10,7 млрд рублей (на начало года) до 11,6 млрд рублей из-за увеличения рыночных процентных ставок и количества договоров аренды на фоне роста сети магазинов. Общая сумма кредитов, займов и обязательств по аренде составила 34,1 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей больше, чем в начале года.

Скорректированный чистый долг составил 32,2 млрд рублей, а отношение чистого долга к EBITDA осталось на консервативном уровне — 0,5x, что значительно ниже порога в 1x.

2. Убыток от курсовых разниц

Убыток составил 1,9 млрд рублей по сравнению с прибылью 96 млн рублей годом ранее. На формирование убытка повлияла переоценка счетов, номинированных в иностранной валюте, и рублевой внутригрупповой кредиторской задолженности международных юридических лиц, а также убыток по форвардным контрактам.

3. Рост общих расходов по налогу на прибыль

Расходы выросли до 11 млрд рублей в первом полугодии 2022 года по сравнению с 3,8 млрд рублей в первом полугодии 2021 года за счет разового эффекта: компания создала резервы в первом полугодии 2022 года.

Резерв по налогу на прибыль за полугодие был начислен в результате переоценки налоговых рисков, связанных с определенными историческими внутригрупповыми операциями, которые ранее раскрывались как условные обязательства.

Компании пришлось нарастить запасы товаров на фоне полной реструктуризации перевозок импортных товаров и перехода с морского фрахта на железнодорожные перевозки после прекращения международных контейнерных перевозок в России. Чистый торговый оборотный капитал составил 18 млрд рублей по сравнению с 4,4 млрд рублей на 30 июня 2021 года.

Капитальные затраты составили 3,7 млрд рублей, что в целом соответствует аналогичному периоду 2021 года (3,8 млрд рублей).

Дивиденды

Совет директоров временно приостановил дивидендную политику компании и отменил запланированную дивидендную выплату за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей. Компания сообщила, что выполнит свое обязательство по выплате дивидендов после стабилизации ситуации с ограничениями.

Программа долгосрочной мотивации сотрудников

Fix Price изучает возможность введения программы поощрения сотрудников на долгосрочной основе, которая может также включать выкуп глобальных депозитарных расписок. Сроки и параметры программы пока не сообщаются.

Что с акциями

Ввиду упрощения юридической структуры группы и при условии получения всех соответствующих утверждений, руководство намерено приступить к слиянию материнской компании Fix Price Group PLC со своей промежуточной холдинговой компанией Kolmaz Holdings Ltd.

С начала февраля котировки ритейлера просели более чем на 20%. А относительно периода первичного размещения просадка еще более существенная — более 45%. Расписки сейчас торгуются по мультипликаторам EV/S — 1,2х и EV/EBITDA — 6,7x.

Ну и что?

Результаты за первое полугодие довольно сильные. Рост продемонстрировали все ключевые финансовые показатели, за исключением чистой прибыли.

Прибыль снизилась почти вдвое из-за роста процентных платежей группы, убытка на фоне валютных курсов и единовременного роста налоговых выплат.

Fix Price создала резерв на балансе под выплату финальных дивидендов за 2021 год.

Также компания проходит процесс слияния материнской компании Fix Price Group PLC со своей промежуточной холдинговой компанией Kolmaz Holdings Ltd. для упрощения юридической структуры группы.

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