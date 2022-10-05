Инвестиционные новости: продажи акций растут, нефть и золото падают в цене, биткоин обновил максимум

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже подросла. А вот на СПБ Бирже наблюдался обратный тренд — инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами.

Лидеры покупок и продаж

Абсолютным лидером покупок на прошедшей недели стали акции Газпрома. В пятницу акционеры компании одобрили предстоящую выплату дивидендов за первое полугодие 2022 года.

Также среди лидеров по покупкам на прошлой неделе были обыкновенные акции Полюс Золото и Фосагро.

От первой инвесторы ждали утверждения дивидендных выплат за 2021 год, но Полюс разочаровал инвесторов. В пятницу акционеры компании приняли решение их не выплачивать. А вот в четверг был последний день для покупки акций Фосагро, чтобы получить дивиденды.

Лидером операций по продаже акций на прошлой неделе стал Яндекс. Инвесторов, вероятно, взволновала новость о новом топ-менеджере компании — выходце из Счетной палаты Павле Демидове. Вскоре и Алексей Кудрин может присоединиться к Яндексу, предположительно, он станет держателем 5% пакета акций. Инвесторы также избавлялись от обыкновенных и привилегированных акций Сбера и акций Лукойла.

На СПБ Бирже заметных движений по покупкам не наблюдалось. А продажи акций были более массовыми. Лидерами продаж были ранее самые популярные бумаги, имевшиеся в портфелях многих инвесторов — Alibaba, Virgin Galactic и Intel.

Отрасли

В отраслевом разрезе инвесторы больше всего наращивали позиции в секторах машиностроения и транспорта, ИТ, электроэнергетики и потребтоваров.

Наименее популярными секторами, акции которых больше продавали, чем покупали, были сырьевой и финансовый.

Tinkoff InvestIndex — доллар СШA

Пара доллар рубль была крайне волатильной на минувшей неделе на фоне рисков санкций на НКЦ.

В пятницу днем курс опускался ниже 53,5 рублей за доллар, однако, уже вечером после того, как стало понятно, что НКЦ не попал под санкции США рубль ослаб до 58 рублей за доллар.

А что там с нефтью и сырьем?

Цена на нефть марки Brent после резкого роста в феврале уже опустилась до $85 за баррель. Сильный доллар США и ожидания сокращения спроса давят на рынок.

Важнейшим событием на этой неделе станет заседание ОПЕК+ в среду. На очной встрече будет обсуждаться потенциальное сокращение добычи на рекордные 1 млн баррелей в сутки. Это событие может повысить котировки сырой нефти.

Давление на котировки, которые стремятся вверх, также оказывает ураган Иан, который практически остановил добычу нефти в Мексиканском заливе. Ураган сократил добычу нефти на шельфе на 11% из-за остановок. Ураган Иан также сказался и на добыче газа. 8% газа США в Мексиканском заливе добычи была приостановлена из-за приближения урагана.

Цены на газ в Европе ко вторнику подскочили на 20% после утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». На этом фоне усилилась глобальная конкуренция за поставки газа. Но в течение недели рынок постепенно оправился от рисков остановки «Северного потока».

Отбор из подземных хранилищ газа в TC превысил закачку впервые с окончания в регионе отопительного сезона. При этом спросу на газ предрекают падение — это будет видно и на уровне законодательных ограничений, и на уровне самих компаний, которые сокращают производство. Что касается введения «потолка» цен на газ РФ, то страны ЕС пока далеки от достижения консенсуса по данному вопросу.

Цены на золото продолжают снижаться на фоне ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией. Сейчас котировки золота находятся около отметки в $1630-1650. Впрочем, когда инвесторы начнут осознавать, что весь негатив об ужесточении монетарной политике будут «в цене», возможно восстановление до более высоких уровней.

Криптовалюта

По данным CoinMarketCap стоимость биткоина сейчас составляет $19,2 тыс., а общая рыночная капитализация криптоактивов колеблется на отметке в $928,9 млн.

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