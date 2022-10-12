Итоги торгов за сентябрь: Мосбиржа и СПБ биржа

Мосбиржа

В сентябре общий объем торгов составил 74,3 трлн рублей — это на 8% меньше, чем было в августе, и на 17% ниже прошлогодних значений.

Лидером роста стал рынок акций: объемы увеличились на 65% по сравнению с августом. Намного более слабую динамику роста показал рынок драгоценных металлов (+6,5%) и рынок облигаций (+5,6%).

Мосбиржа также поделилась данными по количеству частных инвесторов — физических лиц, у которых на сентябрь был открыт брокерский счет. За сентябрь инвесторы открыли 456 тысяч брокерских счетов, а их общее число составило 21,7 млн. Но активно торговали из них всего 2,3 млн инвесторов, то есть менее 11%.

На рынке акций и срочном рынке частные инвесторы продолжают играть ключевую роль. Их доля в объеме торгов акциями достигла 76,7%, а на срочном рынке — 71,2%. В объеме торгов облигациями инвесторы занимают теперь 27,6%, а на спот-рынке валюты — 28,6%.

Мосбиржа также раскрыла объем средств, который частные инвесторы вложили в российские акции за сентябрь 2022 года: 16,3 млрд рублей. В сентябре истекли шестимесячные депозиты, которые открыли физические лица еще в марте по привлекательным ставкам (около 20% годовых). Таким образом, некоторая часть средств перешла на фондовый рынок.

Во второй половине месяца тревожных новостей стало больше. Частичная мобилизация и присоединение новых территорий не способствовали росту интереса к инвестициям, а скорее, вызвали резкое снижение активности на рынке. Некоторые инвесторы начали выводить денежные средства и фиксировать доходность, другие решили наращивать долю активов в своих портфелях по низким ценам.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за сентябрь выросло на 42,5 тысячи, до 5,7 млн. Оборот на ИИС с начала 2022 года составил 1,4 трлн рублей. Больше всего на ИИС торгуют акциями (88,8% сделок). На сделки с биржевыми фондами и облигациями приходится 7,2% и 4% оборота соответственно. В лидерах среди регионов по количеству открытых ИИС — Москва и Московская область.

Среди популярных российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов есть:

фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации (TRUR);

фонд на индекс Мосбиржи полной доходности брутто (SBMX);

фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото (TUSD);

фонд инвестиций в золото (TGLD);

фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России (TMOS);

фонд на индекс S&P 500 Total Return Index (TSPX);

фонд инвестиций в золото (AKGD);

фонд инвестиций в акции, долгосрочные и краткосрочные облигации, а также физическое золото в равных долях (TEUR);

фонд инвестиций в активы денежного рынка (LQDT);

фонд российских государственных и корпоративных облигаций (AKMB).

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в августе составил 2 506 млрд рублей — это на 34% выше августовских значений, но более чем на 50% ниже сентября 2021 года.

Рынок акций

Объем торгов вырос на 65,3%, по сравнению с августом, и достиг 1 467 млрд рублей. Среднедневной объем торгов увеличился в 1,7, до 66,7 млрд рублей.

Рынок облигаций

Объем торгов вырос всего на 5,6% с августа и достиг 1 040 млрд рублей. Среднедневной объем торгов значительно не изменился — 47,3 млрд рублей.

По сравнению с прошлым годом объемы все еще ниже на 48%. В августе было размещено 54 новые облигации на общую сумму 986 млрд рублей.

Ну и что?

Совокупные обороты на Мосбирже остаются все еще намного ниже прошлогодних уровней и даже ниже уровней прошлого месяца.

Однако в сентябре обороты торгов на фондовом рынке выросли на 33% месяц к месяцу, а это лучший показатель с конца февраля. Но конечно, ниже февральских значений более чем в два раза.

Доля частных инвесторов на российском рынке продолжает расти — уже около 77% в объеме торгов акциями. Волатильность на фоне геополитики, а также новости о дивидендных выплатах крупнейшего игрока на рынке — компании Газпром стали главными факторами движений на рынке. Частные инвесторы вложили в российские акции за прошедший месяц 16 млрд рублей.

Риском для котировок остается возможность наложения новых санкций, которые запрещают клиентам совершать сделки с валютами недружественных стран (USD, EUR, GBP). Пока в новом пакете санкций такой меры нет.

Мы сохраняем нашу рекомендацию по покупке акций Московской биржи. В долгосрочном периоде котировки имеют потенциал роста на фоне восстановления российского фондового рынка.

СПБ Биржа

Объем сделок в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами упал на 36% с августа, до $5,85 млрд. Это в 4,5 раза меньше, чем год назад ($26,8 млрд). Среднедневной объем торгов уменьшился на 30%, до $0,28 млрд. Количество сделок упало на 37%, до 7,9 млн.

Активность наблюдалась на 352,8 тысячи счетов — это на 3% меньше, чем в августе. От общего числа счетов с позициями в ценных бумагах (1,76 млн) доля активных составляет чуть более 20%.

В августе количество сделок с акциями и депозитарными расписками международных компаний составило 1 721. Больше всего торговали бумагами производителя электрокаров Tesla и криптобиржи Coinbase.

Индекс SPB100, который отражает стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, на конец сентября просел почти на 14%.

Гонконгские ценные бумаги

В сентябре объем торгов гонконгскими бумагами сократился почти на 16% с августа и составил 0,39 млрд гонконгских долларов. Снизилось и число сделок — почти на 20%, до 72,46 тысячи. Число счетов, на которых наблюдалась активность с гонконгскими бумагами, уменьшилось на 20,8%, до 15,25 тысячи.

Самыми популярными гонконгскими бумагами по-прежнему остаются акции китайского гиганта Alibaba (более 47% оборота в сентябре).

С 5 октября на СПБ Бирже начали торговаться акции еще четырех китайских компаний, которые получили листинг на Гонконгской фондовой бирже:

Sinopec Shanghai Petrochemical Company (нефтехимический сектор); PetroChina (нефтехимический сектор); Aluminum Corporation of China (производитель алюминия); China Life Insurance (страховая компания).

В результате число бумаг с листингом на Гонконгской бирже теперь равно 16. Биржа планирует еще расширить список доступных акций: уже к концу 2022 года до 200 бумаг и до 1 000 в течение 2023 года.

А что с акциями

На котировки акций СПБ Биржи негативное влияние оказали новости о запрете для неквалифицированных инвесторов на покупку инструментов недружественных эмитентов.

Ну и что?

Обороты на СПБ Бирже страдают сильнее всего. Запрет на наращивание позиций акций недружественных бумаг в портфеле неквалифицированных инвесторов крайне негативная новость для биржи. Ведь более 90% торгов проходит именно с американскими и европейскими бумагами.

Гонконгские акции — это пока единственный шанс повысить обороты. Сейчас уже доступно 16 бумаг, до конца года их число может вырасти до 200. Тем не менее пока инвесторы с осторожностью подходят к торговле китайскими компаниями с листингом в Гонконге. Инвесторы торгуют в основном известными бумагами с первичным или вторичным листингом на HKEX (Alibaba и Xiaomi).

Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции СПБ Биржи.

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