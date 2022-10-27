Инвестиционные новости: укрепление рубля, заседание ЦБ по ключевой ставке и снижение цен на нефть

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже остается на высоких уровнях, хотя и несколько снизилась за неделю. На СПБ Бирже активность находится на предельно низких уровнях – инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами.

Лидеры покупок и продаж

Акции Яндекса стали самыми популярными среди российских розничных инвесторов, согласно Tinkoff InvestIndex по итогам прошедшей недели. Газпром после дивидендной отсечки и снижения котировок остается в лидерах покупок. Также активно покупали акции Русала перед получением дивидендов. Активнее всего продавали обыкновенные акции Сбера. Существенных движений по другим бумагам не наблюдалось.

На СПБ Бирже розничные инвесторы нарастили позиции в акциях Snap – владельца мессенджера Snapchat. Поводом стал отчет компании, который вызвал падение котировок на 28% – темпы роста выручки оказались худшими за всю историю.

Также инвесторы наращивали позиции в акциях Tesla, которая также поделилась своими квартальными результатами на прошлой неделе. Снижение выручки в третьем квартале и прогноз по замедлению поставок в четвертом повлияли на котировки.

Активных продаж на прошедшей неделе не было, определенная часть инвесторов избавлялась от бумаг Netflix, причем отчетность компании оказалась выше ожиданий Уолл-стрит.

Отрасли

В отраслевом разрезе инвесторы продолжили наращивать свои позиции лишь в секторе электроэнергетики. Сектор машиностроения и транспорта начал сдавать свои позиции – по итогам недели показатели по покупкам и продажам сравнялись.

Во всех остальных секторах инвесторы сокращают позиции, особенно стремительно это происходит в сырьевом и нефтегазовом направлениях.

Доллар СШA

Рубль на минувшей неделе укрепился на 1,3%, до уровня в 61,3 рублей за доллар. Под конец месяца российская валюта снова перешла к укреплению на фоне налогового периода и ряда дивидендных выплат.

Мы сохраняем наш прогноз, что до конца года валютная пара будет торговаться в пределах 60-65 рублей за доллар.

Напоминаем про ключевую ставку

В пятницу состоится заседание Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке.

Напомним, что на минувшем заседании регулятор понизил ее на 50 б. п., до 7,5% годовых, а также дал комментарий о том, что цикл снижения, скорее всего, близок к завершению.

Базово мы ожидаем, что на предстоящем заседании регулятор возьмет паузу и оставит ставку на текущих уровнях. Однако, после объявления частичной мобилизации в конце минувшего месяца мы наблюдаем снижение экономической активности. Кроме того, и сам регулятор отмечает, что восстановление деловой активности в сентябре приостановилось. На этом фоне, мы не исключаем, что регулятор в пятницу может продолжить свою мягкую политику и понизит ключевую ставку до 7 – 7,25% годовых.

Нефть и сырье

Завершившийся съезд компартии Китая не воодушевил не только инвесторов, вкладывающих в акции и облигации, но и нефтетрейдеров: в понедельник котировки Brent начали снижаться более чем на 1%, ближе к $92 за баррель. Также со стороны Китая все еще могут поступить новости об ухудшении эпидемиологической обстановки, это может оказать давление на нефть.

Продолжается тренд по снижению цен на газ как в Северной Америке, где цена на Henry Hub уже уверенно ниже $5, так и в Европе, где цена на хабе TTF опускалась ниже $1000, что наблюдается впервые с июня 2022-го.

В Европе пока наблюдается теплая погода, газовые хранилища заполняются намного быстрее, чем планировалось, и развиваются альтернативные направления поставок газа.

По мере затишья в публикации макростатистики в США и в риторике ФРС цены на золото могут немного восстановиться, в вечер пятницы они уже предприняли эту попытку, подскочив с $1620 до $1650. Но по мере приближения следующего заседания ФРС золото может опять оказаться под давлением.

Криптовалюта

Некоторые инвесторы обратили внимание на снижение волатильности биткоина в последние недели по сравнению с нестабильным фондовым рынком, поскольку цена крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации продолжает торговаться в заданном диапазоне после большого падения, наблюдаемого в начале года.

По данным CoinMarketCap, котировки биткоина находятся на уровне в $19,4 тыс., а рыночная капитализация всего рынка криптоактивов опустилась до $935,6 млрд.

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