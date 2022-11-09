Инвестиционные новости: рубль ослаб, а цены на золото растут

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже остается на высоких уровнях, хотя в преддверии длинных выходных несколько снизилась. На СПБ Бирже активность незначительно подросла, но все еще находится на предельно низких уровнях – инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами.

Лидеры покупок и продаж

Лидерами покупок на Мосбирже были акции Лукойла. Совет директоров компании рекомендовал щедрые дивиденды по итогам 9 месяцев 2022-го, что привлекло частных инвесторов. Также популярны голубые фишки – бумаги Газпрома и Роснефти.

Активность по продаже акций была довольно низкой. В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов в акциях Северстали – их продавали после сильного роста последних недель, рост был обоснован двухлетней отсрочкой от санкций ЕС.

На СПБ Бирже розничные инвесторы активнее всего наращивали позиции в бумагах криптобиржи Coinbase, китайской Li Auto, а также Bed Bath & Beyond и Marathon Digital. Наибольшие продажи, как это свойственно последним месяцам, наблюдались в бумагах, в которых ранее было больше всего инвесторов: это Apple, Snap, Virgin Galactic, Nvidia и Meta (запрещенная в РФ и признанная экстремистской организацией).

Отрасли

В отраслевом разрезе инвесторы продолжали наращивать свои позиции лишь в секторе электроэнергетики. Во всех остальных секторах инвесторы сокращали позиции, особенно стремительно это происходит в финансовом и нефтегазовом секторах, а также в здравоохранении.

Доллар СШA

Рубль на минувшей неделе немного ослаб, до 62 рублей за доллар. Окончился налоговый период, а также были проведены основные дивидендные выплаты.

Таким образом, с учетом постепенного снижения торгового баланса, рубль в ближайшие недели будет тяготеть к небольшому ослаблению по отношению к доллару. Но существенных изменений по курсу рубля мы не ждем, наш прогноз – 60-65 рублей за доллар до конца года.

А что там с нефтью и сырьем?

По мере приближения зимы котировки Brent продолжают находиться на довольно высоких уровнях. Важную роль в поддержке нефтяных котировок сыграли новости из Китая. СМИ сообщили о создании «Комитета по повторному открытию», который якобы изучает зарубежный опыт на предмет отказа от жестких ограничений. Однако позже Минздрав Китая заявил, что не намерен ослаблять ограничения. После этого цены на нефть упали. Впрочем, в понедельник Brent восстанавливается выше $98 за баррель.

Цены на газ Северной Америке продолжают расти после того, как снижались до $5 в октябре, теперь они на уровне $7.

В Европе же все цены и так были на повышенных уровнях, поэтому последние два дня они снижаются, на этот раз до $1150 за тыс. куб. м.

В пятницу после публикации статистики по безработице в США цены на золото выросли на $50. В начале этой недели они немного скорректировалась до $1675 за унцию. Давление может оказать публикация статистики по инфляции в США за октябрь.

Котировки золота могут упасть, если цифры будут выше ожиданий, а рынок это воспримет как сигнал для ужесточения монетарной политики.

Криптовалюта

На крипторынках продолжает сохраняться затишье, Bitcoin торгуется около отметки $20000, Etherium – около $1500 за монету, волатильность в основных валютах снижается. В условиях продолжающегося ужесточения политики монетарной политики ФРС США сохраняется давление на крипторынки.

Тем временем CEO криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн написал в своих соцсетях, что его компания продаст все имевшиеся токены FTT – на $529 млн. Токены FTT выпущены криптобиржей FTX – одним из конкурентов Binance.

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