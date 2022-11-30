Инвестиции

Цены на нефть и криптовалюту падают. Акционеры скупают акции в финансовом секторе

В этом дайджесте мы расскажем, за какими событиями следить инвестору на этой неделе и на отчетности каких компаний обратить внимание.

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Цены на нефть и криптовалюту падают. Акционеры скупают акции в финансовом секторе
Иллюстрация: pvproductions/freepik

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже несколько восстановилась с прошлой недели. На СПБ Бирже активность незначительно подросла, но все еще находится на предельно низких уровнях — инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами. 

Лидеры покупок и продаж

Лидерами покупок на Мосбирже были акции Лукойла, Роснефти и Газпром нефти. Все эти бумаги продолжают привлекать инвесторов ожиданиями выплат дивидендов.

Доходность по бумагам Роснефти (по итогам 9 месяцев 2022) составит около 6,1%, Газпромнефти (по итогам 9 месяцев 2022) — около 15%. Инвесторы также закупаются акциями Лукойла на фоне ожидания уже объявленных как промежуточных выплат, так и выплат по итогам года.

В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов в акциях Сбера, Полюса и Ozon. 

На СПБ Бирже розничные инвесторы активнее всего наращивали позиции в бумагах Marathon Digital Holdings, Pagseguro Digital и Affirm Holdings. Продавали — Gap, Walt Disney и VEON.

Отрасли

В отраслевом разрезе наиболее популярным, и даже единственным сектором, акции которого больше покупают, чем продают, остается финансовый сектор.

Во всех остальных секторах инвесторы сокращали позиции, особенно стремительно это происходило в секторах недвижимости, здравоохранения и ИТ.

Доллар СШA

Рубль на минувшей неделе оставался стабильным, завершив неделю на уровне около 60,5 рублей за доллар. Выплаты НДПИ поддержали российскую валюту, а падение цен на нефть не оказало влияния.

Мы по-прежнему не ожидаем существенных изменений по курсу до конца года, наш прогноз в 60-65 рублей за доллар остается актуальным.

А что там с нефтью и сырьем?

Цены на энергоносители продолжают снижаться: уже в начале этой недели цены на нефть падают на 3%: Brent — до $81, WTI — до $74 за баррель. Российский Urals после более сильного падения на прошлой неделе падает лишь на 1,5%, также находясь ниже отметки $60.

К возможным ограничениям цен на российскую нефть, прибавляется серьезная угроза в виде роста количества заболеваний Covid в Китае. Рост заболеваний ведет к жестким локдаунам, что в свою очередь снижает экономическую активность, однако в последнее время появляются новости об обсуждении смягчения ковидных правил в Китае.

Цены на газ в Северной Америке и Европе также снижаются в начале этой недели, но это небольшая коррекция после предшествовавшего роста. В понедельник европейский газ на TTF падал вплоть до $1260 с дальнейшим восстановлением, а Henry Hub снизился на 1,5%.

Лондонская биржа металлов планирует в ближайшие две недели возобновить торги никелем во время торгов азиатских бирж.

Котировки промышленных металлов и на Шанхайской, и на Лондонской биржах продолжают снижаться на фоне коронавирусных новостей в Китае. Например, котировки меди падают на 1,8% в течение понедельника. 

Криптовалюта

Общее настроение инвесторов на рынке цифровых активов, безусловно, пострадало из-за недавнего краха криптовалютной биржи FTX, а также предыдущих громких падений (экосистема Terra, Three Arrows Capital, Celsius) и взломов на основе блокчейна.

Отвечая на вопрос о взглядах на цены на криптовалюту, 83% институциональных инвесторов из исследования Institutional Investor Custom Research Lab, ответили, что в следующем году они видят, что цены торгуются в диапазоне или имеют тенденцию к снижению. Тем не менее 71% из них ожидают увеличения стоимости активов в долгосрочной перспективе.

И хотя крах FTX продолжает вызывать шок в криптоэкосистеме, некоторые игроки отрасли считают, что в долгосрочной перспективе пространство станет более зрелым и продолжит расти, особенно с учетом того, что последствия FTX вызвали усиление контроля со стороны регулирующих органов. 

Тем временем цена биткоина сейчас составляет $16,2 тыс. 

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