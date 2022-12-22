Инвестиции

Биржевые новости: инвесторы скупают акции Сбера и Лукойла, доллар вырос на 2%

Расскажем, за какими событиями следить инвестору на этой неделе и на отчетности каких компаний обратить внимание.

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Биржевые новости: инвесторы скупают акции Сбера и Лукойла, доллар вырос на 2%
Иллюстрация: Max Duzij/unsplash

Лидеры покупок и продаж

На прошлой неделе уверенными лидерами покупок были акции Лукойла: сегодня 19 декабря – последний день для покупки акций Лукойла в целях получения дивидендов – доходность 17,4%.

Как итог, число инвесторов, желающих попасть в реестр, создало такой ажиотаж вокруг акций Лукойла, к тому же, акции уже два месяца торгуются около отметки 4 600 руб., что не создает эффекта переоцененности.

Вторыми по популярности были обыкновенные акции Сбербанка: возврат к практике выпуска ежемесячной отчетности стал позитивным фактором для розничных инвесторов.

С момента объявления о разделении бизнесов Яндекса котировки продолжают снижаться, и розничные инвесторы продолжают постепенно докупать бумаги по более низким уровням, за счет чего Яндекс стал одной из самых популярных бумаг на прошлой неделе. В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов в лидере роста прошлой недели – Северстали, также во вторник после сильной статистики инфляции США и роста золотых котировок активно продавали акции Полюса и Полиметалла.

На СПБ Бирже розничные инвесторы активно всего избавлялись от ранее популярных, бумаг, накопившихся у широкого круга инвесторов в ходе избыточного ажиотажа: Vipshop, TAL Education и Transocean.

Самая высокая активность была в акциях Tesla: розничные инвесторы активно скупали после их падения на 9% – это произошло после того как И. Маск в очередной продал часть своего пакета (в этот раз на $3,6 млрд). Также лирами покупок становятся падающие в цене и имеющие экспозицию на крипто-активы акции Coinbase и Marathon Digital.

Отрасли

Самым популярным для покупки сектором продолжал оставаться финансовый сектор – скорее всего, во многом за счет Сбера. Также стали активно покупать акции сектора машиностроения и транспорта, а также здравоохранения. С одинаковой интенсивностью стали покупать и продавать акции IT-сектора.

Наиболее интенсивно продолжают сокращать позиции в акциях телеком сектора.

Доллар СШA

На прошлой неделе рубль упал на 3,3% по отношению к доллару. На старте неделе курс вырос еще на 2% и сейчас торгуется выше 66 рублей за доллар. Подобное движение можно объяснить состоянием торгового баланса – предложение валюты со стороны экспортеров упало (оно растет в 20-х числах, когда идут продажи под налоги дивиденды), а спрос на валюту со стороны бизнеса и населения вырос (восстанавливается импорт, компании готовятся к концу года и приобретают валюту).

Наш прогноз на конец года был сохранение широкого диапазона в 60-65 рублей за доллар. Сейчас мы уже видим, что курс ушел выше этих значений. Тем не менее, наш прогноз сохраняется, и мы считаем, что есть смысл снизить валютную составляющую портфеля при курсе выше 65 рублей за доллар. В пользу укрепления рубля в остатке месяца говорит как раз старт продажи валюты экспортерами под налоги и дивиденды. Продажи обычно начинаются в 20-х числах.

А что там с нефтью и сырьем

Рынки нефти продолжают прощупывать то, по каким ценам можно торговать черным золотом с учетом начавших действовать санкциям на российскую нефть. Сегодня котировки Urals выросли более чем на 7% и превысили значение установленного потолка в $60. Brent и WTI также продолжают потихоньку восстанавливаться, уже сегодня утром они превышали $80 и $75 соответственно.

Эта неделя скорее всего будет такой же волатильной из-за неопределенности о том, как будет действовать механизм по ограничениям на российскую нефть и как его получится обходить.

Китай выпустил статистику по нефтепродуктам за ноябрь: экспорт бензина и дизельного топлива был самым высоким с середины 2021, это объясняется тем, что нефтеперерабатывающие заводы стремились использовать дополнительные квоты до конца года, скорее всего, и цифры по итогам декабря будет высокими.

Цены на природный газ в Северной Америке продолжают падать: метеорологи прогнозируют ослабление морозов после Рождества – лишь за сегодня Henry Hub упал на 6%.

В Европе цены на газ также продолжают снижаться: за счет того, что погода в регионе немного улучшилась и ветряные генераторы стали работать на привычных мощностях, на прошлой неделе цены на газ в Европе упали на 13%, до $1270 за тыс м3, а в начале этой недели – до $1200. Также продолжаются дискуссии относительно потолка на европейский газ, решение должно было быть принято 19 декабря.

Еврокомиссия ранее предложила отметку 275 евро за МВт/ч, но многие страны по главе с Чехией предлагают 180 евро, а Германия склоняется к предложенному ЕК уровню 275 евро, чтобы не накладывать избыточного регулирования в рыночные механизмы.

Сейчас же газ торгуется, напомним, по 109 евро за МВт/ч (порядка $1200 за тыс. куб м).

Котировки на золото продолжают немного восстанавливаться после падения на жесткой риторике ФРС в середине прошлой недели. На этой неделе не ожидается каких-либо громких событий в макро плоскости, поэтому ничего не должно помешать золоту восстанавливаться и далее, сейчас торгуется немного ниже $1800 за унцию.

Криптовалюта

Биткоин завершили неделю понижением на 1,3% в соответствии с более широкими настроениями инвесторов, которые ухудшились после того, как все более ястребиный тон основных центральных банков сигнализировал о потенциальной рецессии в следующем году.

Аудиторская компания Mazars приостановила отчетность о подтверждении резервов для крипто клиентов, сославшись на недоверие к отчетам, которые публиковала до сих пор.

Ранее фирма опубликовала отчеты для криптобирж Binance, Crypto.com и KuCoin. Согласно CNBC, отчет Mazars о Binance больше не доступен на веб-сайте фирмы.

Индустрия криптовалют пошатнулась после краха FTX: в прошлом месяце инвесторы вывели 91 363 биткоина на сумму около $1,5 млрд из Binance, Kraken и Coinbase.

SEC и CFTC выдвинули обвинения против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. По данным CoinMarketCap, капитализация мирового рынка криптовалют составляет 806,06 млрд долларов, что на 4,7% меньше, чем в четверг.

Напоминаем: ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

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