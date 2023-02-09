Роль частных инвесторов на Мосбирже: как изменилась в январе?

На рынке акций и срочном рынке частные инвесторы продолжают играть ключевую роль. В январе их доля в объеме торгов акциями составила более 80%, а на срочном рынке – более 70%.

В объеме торгов облигациями частные инвесторы занимают 28,5%, а на спот-рынке валюты – 21%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за январь выросло на 21 тысячу до 5,2 млн.

Оборот на ИИС по итогам месяца составил 1,7 трлн рублей. Больше всего на ИИС торговали акциями (80% сделок).

На сделки с биржевыми фондами и облигациями пришлось 9% и 11% оборота соответственно. В лидерах среди регионов по количеству открытых ИИС – Москва и Московская область.

По итогам января самыми популярными стали следующие бумаги.

Ну и что?

Частные инвесторы остаются ключевыми игроками на рынке. Они склонны держать основную долю портфеля в акциях государственных компаний.

Также стоит отметить рост инвестиций в фонды на золото, что должно позитивно влиять на их ликвидность.

Биржа продолжает расширять перечень доступных продуктов для инвесторов, добавляя новые инструменты на валютные пары и индексы.

Акции Мосбиржи по-прежнему могут быть интересны долгосрочным инвесторам, как ставка на восстановление российского фондового рынка и возможный источник дивидендов. Биржа не платила дивиденды по итогам 2021-го, но менеджмент не исключает возможности возобновления выплат в этом году. Таргет на следующие 12 месяцев – 120 рублей/акцию.

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