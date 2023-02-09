Инвестиции

Роль частных инвесторов на Мосбирже: как изменилась в январе?

В январе число частных инвесторов, то есть физических лиц, у которых открыт брокерский счет, выросло на 555 тысяч, до 23,5 млн. Им принадлежит 39,6 млн брокерских счетов. При этом операции в январе совершали только 2,3 млн человек, то есть менее 10% инвесторов активно торгуют.

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Роль частных инвесторов на Мосбирже: как изменилась в январе?
Иллюстрация: VAZHNIK/pexels

На рынке акций и срочном рынке частные инвесторы продолжают играть ключевую роль. В январе их доля в объеме торгов акциями составила более 80%, а на срочном рынке – более 70%.

В объеме торгов облигациями частные инвесторы занимают 28,5%, а на спот-рынке валюты – 21%.

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Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за январь выросло на 21 тысячу до 5,2 млн.

Оборот на ИИС по итогам месяца составил 1,7 трлн рублей. Больше всего на ИИС торговали акциями (80% сделок).

На сделки с биржевыми фондами и облигациями пришлось 9% и 11% оборота соответственно. В лидерах среди регионов по количеству открытых ИИС – Москва и Московская область.

По итогам января самыми популярными стали следующие бумаги.

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Ну и что?

  • Частные инвесторы остаются ключевыми игроками на рынке. Они склонны держать основную долю портфеля в акциях государственных компаний.

  • Также стоит отметить рост инвестиций в фонды на золото, что должно позитивно влиять на их ликвидность.

  • Биржа продолжает расширять перечень доступных продуктов для инвесторов, добавляя новые инструменты на валютные пары и индексы.

Акции Мосбиржи по-прежнему могут быть интересны долгосрочным инвесторам, как ставка на восстановление российского фондового рынка и возможный источник дивидендов. Биржа не платила дивиденды по итогам 2021-го, но менеджмент не исключает возможности возобновления выплат в этом году. Таргет на следующие 12 месяцев – 120 рублей/акцию.

Напоминаем: ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.

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