Инвестиционные новости: следим за рублем

Индекс торговой активности

С середины января торговая активность на Мосбирже восстанавливается, однако к концу недели она несколько снизилась, что можно объяснить праздничными днями. Компании на российском рынке продолжают публиковать отчетности, что подогревает интерес инвесторов к рынку. Некоторые компании демонстрируют хорошие финансовые показатели, несмотря на всевозможные макроэкономические сложности.

На СПБ Бирже все еще наблюдается положительный тренд торговой активности, но это можно объяснить высоким объемом продаж бумаг иностранных эмитентов.

Лидеры покупок и продаж

Лидером покупок частными инвесторами на прошлой неделе стали акции Сбера, поскольку инвесторы наращивали позиции на фоне заявления главы банка Германа Грефа о возможном возврате дивидендов и их выплате по итогам 2022 года. Также в лидерах роста был Полиметалл, бумаги которого могли заинтересовать инвесторов на фоне снижения стоимости.

Лидерами продаж были акции Ozon и Северстали. Вероятно, некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по данным бумагам после роста котировок в последние дни.

Лидером покупок на СПБ Бирже стали акции JD.com и Alibaba, которые заметно упали по итогам недели на фоне выхода новостей о возможном усилении конкуренции в технологическом секторе Китая, что потенциально может привести к росту затрат и падению маржинальности у компаний.

Активнее всего продавали акции NVIDIA после роста котировок на фоне публикации сильной отчетности за прошедший квартал. Также в лидерах продаж были бумаги Apple и Virgin Galactic.

Отрасли

На прошлой неделе инвесторы сокращали позиции в секторе недвижимости. В остальных же отраслях наблюдалось восстановление покупок, наиболее заметное – в секторах потребительских товаров, сырья и телекоммуникаций.

Доллар СШA

Рубль на прошлой неделе продолжил падение по отношению к доллару США, дойдя до значений выше 76 рублей за доллар. По итогам недели рубль ослаб на дополнительные 2,4%.

Хотя на старте неделе мы видим небольшое укрепление рубля. Причины ослабления рубля все те же: введение дополнительных санкций, падение экспортной выручки, рост бюджетных расходов, а также повышенные оттоки капитала. На этой неделе мы ожидаем возвращения некой стабильности курса рубля после того, как основные санкции были объявлены.

А что там с нефтью и сырьем?

Прошлая неделя отметилась небольшим восстановлением на сырьевых рынках, для рынков нефти оно было очень скромным: котировки Brent на прошлой неделе и в начале этой торгуются чуть выше $83 за баррель, WTI – чуть выше $76 за баррель.

Стратеги Goldman Sachs считают, что картель ОПЕК сохраняет за собой механизмы влияния на нефтяные котировки: он может сохранить текущую сниженную коту по добыче нефти на текущих уровнях или сократить добычу еще сильнее.

Согласно прогнозу инвестбанка, если ОПЕК будет сокращать добычу, к декабрю котировки Brent могут достигнуть $107 за баррель, а при статусе кво – $100.

Цены на газ восстанавливаются сильнее: январь и начало февраля были крайне слабыми для газовых котировок, в итоге на прошлой неделе котировки американского Henry Hub выросли на 7,7%, в начале этой недели – на 5,5%, сейчас они торгуются на уровне $2,6 за mmbtu. В Европе цены на газ также выросли, но все еще торгуются дешевле $550 за тыс куб м.

Промышленные металлы напротив дешевеют, только на прошлой неделе цены на алюминий на Лондонской бирже упали на 2,2%, на медь – на 3%, на никель – на 4,8%. В ожидании экономического восстановления в Китае растут цены и на железную руду – на 4% на прошлой неделе.

Цены на золото продолжили снижаться на фоне угрозы сохранения жесткой монетарной политики США и ЕС и далее в течение 2023 года. На прошлой неделе котировки золота упали на 1,7% данный момент золото торгуется на уровне $1811 за унцию.

Криптовалюта

Биткоин завершил прошлую неделю снижением примерно на 6%, что соответствует динамике широкого фондового рынка США, поскольку инвесторы воздерживаются от рискованных ставок на фоне продолжающейся макроэкономической неопределенности, вызванной более горячими, чем ожидалось, данными об инфляции.

Данные укрепили опасения, что ФРС придется ужесточать политику дольше, чем ожидалось. Рынки оценивают с вероятностью ~75%, что ставки превысят 5,25% к концу июньского заседания ФРС.

Сейчас биткоин торгуется у отметки в $23,4 тыс. По данным CoinMarketCap, общая капитализация рынка криптовалют в настоящее время составляет $1,07 трлн.

Напоминаем: ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.

Еще больше полезных материалов и новостей вы найдете на нашем сайте.

Реклама: АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ИНН: 7710140679