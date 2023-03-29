Инвестиционные новости: цены на нефть восстанавливаются, чего нельзя сказать про газ и рубль

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже остается выше среднего уровня. Повышенный интерес к рынку остается на фоне выхода финансовых показателей и объявления дивидендов, в результате которых инвесторы фиксируют прибыль или наращивают позиции в акциях российских компаний.

Лидеры покупок и продаж

Лидером покупок частными инвесторами на прошлой неделе были акции Совкомфлота после того, как стало известно, что прибыль компании выросла почти в 11 раз по итогу 2022 года. В связи с этим инвесторы ожидают объявления от Совкомфлота о выплате дивидендов. Также в лидерах роста были акции Интер РАО после объявления дивидендов, доходность выплаты составляет около 8%.

Лидерами продаж были акции Газпрома и Новатэка. Вероятно, некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по данным бумагам после роста котировок в последние дни.

Доллар СШA

Рубль в первой половине минувшей недели имел тенденцию к укреплению, опустившись в четверг ниже уровня 76 рублей за доллар. Укрепление можно частично связать с продажами валюты экспортерами перед налоговыми выплатами на текущей неделе.

Однако уже в пятницу рубль растерял частично свой рост, вслед за ценами на нефть, и закрылся на уровнях около 77 рублей за доллар.

А что там с нефтью и сырьем

Несмотря на то, что по итогам всей прошлой недели нефтяные котировки выросли, пятница отметилась сильным снижением – США заявили, что заполнение стратегических нефтяных резервов займет несколько лет.

Сегодня же Brent (выше $75) и WTI (выше $70) восстанавливаются после пятничного падения, одним из новых стимулов роста стало то, что Россия решила продлить сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки вплоть до июня 2023.

Цены на газ в США продолжают падать, сегодня они достигли минимумов с сентября 2020 года. Опять же, здесь также есть фактор России: на прошлой неделе Россия и Китай договорились о наращивании поставок российской нефти в Китай, и она может замещать спрос на американскую и прочий газ из санкционных стран.

На прошлой неделе золото было под влиянием заседания и риторики ФРС США. После выявления проблем в банковском секторе США рынки стали закладывать более быстрое и скорое смягчение монетарной политики, что может позитивно сказаться на котировках золота.

Криптовалюта

Недавние банкротства региональных банков и опасения по поводу стабильности существующих кредиторов подорвали доверие к традиционной банковской системе.

Между тем ФРС, как и ожидалось, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов и исключила снижение ставок в этом году. Биткоин вырос до девятимесячного максимума в $28,8 тыс. в день, когда ФРС объявила о своем решении.

На этой неделе он торговался в диапазоне от $26,6 до $28,8 тысяч.

По данным CoinMarketCap, сейчас биткоин торгуется на уровне $27,9 тыс., а общая капитализация рынка криптовалют в настоящее время составляет $1,16 трлн.

Регулирующие органы США продолжают пресекать действия крипто-компаний, последней из которых является Coinbase Global, которую SEC предупредила о потенциальных обвинениях. На следующий день SEC выпустила предупреждение для инвесторов о том, что риск убытков для криптоинвесторов «остается значительным». Он также выразил обеспокоенность по поводу криптовалютных бирж, которые могут не соблюдать федеральные законы о ценных бумагах.

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