Бухгалтер на аутсорсинге: от режима выживания до успеха и хороших доходов

Рынок бухгалтерского аутсорсинга очень противоречив. С одной стороны огромный спрос на бухгалтерские услуги для бизнеса и пласт успешных аутсорсеров, с другой — бухгалтеры-фрилансеры и аутсорсинговые фирмы на грани выживания. У одних налаженные процессы, удовольствие от работы и хороший доход, у других — дефицит клиентов, выгорание, нехватка времени и денег.

Почему так происходит и что с этим делать? И только ли в профессионализме дело? Попробуем разобраться.

С какими проблемами сталкиваются бухгалтеры на аутсорсе

Не будем здесь говорить о меняющемся законодательстве, обилии отчетов и налоговых проверках — об этом говорят и пишут многие, да и сами бухгалтеры уделяют таким вопросам немало времени. За кадром остаются другие проблемы, которые бухгалтеры на аутсорсе годами носят в себе и откладывают на потом, а иногда даже сами не осознают.

Не хватает клиентов. Сарафанное радио работает не всегда, а заниматься продвижением своих услуг нет времени, желания, знаний. Завели соцсети — неизвестно, что там писать. Дали объявление — никто не звонит. Что еще можно сделать — непонятно.

Приходится демпинговать. «Пришел новый клиент. Я рассчитала ему цену на услуги в 50 000 ₽, а в итоге он еле согласился на 30 000 ₽. Развернула оборотно-сальдовую ведомость, а там бардак. Придётся сначала восстанавливать учет, но платить за это клиент отказывается». Типичная история, когда клиенты не видят ценности в работе бухгалтера и ищут тех, кто по минимальной цене закроет вопрос с налогами и обязательной отчетностью. Убедить их в обратном не получается, приходится демпинговать и работать с минимальным профитом для себя. Чтобы хоть как-то увеличить доход, такие бухгалтеры набирают побольше клиентов и утопают в работе.

Не получается поднимать цены. Клиенты не соглашаются, грозятся уйти, или давят на жалость и ссылаются на нехватку денег в бизнесе. Лишиться клиента страшно и нет уверенности, что вместо него получится найти нового. Приходится работать по прежним ценам несмотря на инфляцию, или повышать их незначительно.

Нет времени развиваться и улучшать качество работы. Основная задача — побыстрее провести все документы и закрыть отчетный период у клиентов. Поднять голову из этой рутины, посмотреть на процессы сверху, что-то улучшить в них, внедрить новое — не получается.

Клиенты думают, что бухгалтер будет делать примерно все. И строго за ту сумму, о которой договорились изначально, написав в договоре «бухгалтерское обслуживание». Можно заваливать бухгалтера бесконечными вопросами, требовать консультаций, просить сделать то и это. В итоге бухгалтер тратит уйму времени, которое по факту не оплачивается.

Страшно делегировать. Если дела идут хорошо и клиентов много, в какой-то момент своих рук и головы уже не хватает и нужно привлекать помощников. Но кажется, что никто не сможет сделать работу так же хорошо, приходится максимум брать на себя и все контролировать. В итоге невозможно выйти из операционки и сосредоточиться на росте и развитии.

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Что со всем этим делать?

Первая задача — осознать свою ценность самим, прежде чем доносить ее до клиента. Вы — не досадная статья расходов предпринимателя и не агент налоговой, а партнёр и надёжный тыл для его бизнеса. Вы как минимум помогаете не запутаться в требованиях законов, держать документы в порядке, вовремя проводить расчёты, не переплачивать государству и избегать штрафов и блокировок.

Второе, что нужно для себя зафиксировать: бухгалтерский аутсорсинг — это бизнес, такой же, как все остальные. Даже если вы работаете в одиночку и ведёте всего пару-тройку клиентов — это тоже пусть маленький, но бизнес. А раз так, просто разбираться в бухучете и налогах недостаточно. Можно бесконечно нарабатывать опыт и повышать квалификацию, но не расти в доходах и утопать в рутине. Чтобы это изменить, нужно посмотреть на свою работу не только как хороший бухгалтер, но и как предприниматель.

Как любому предпринимателю, для успеха бухгалтеру на аутсорсинге нужно учиться: Формировать цену на свою работу так, чтобы клиент понимал, за что он платит, а вам не пришлось работать себе в ущерб. Учиться вести переговоры — чтобы говорить спокойно и твердо, как о цене, так и о других важных вещах. Понимать психологию клиента: какие у него есть боли, как он принимает решения и как на них можно влиять. Заниматься продвижением, в том числе чтобы иметь выбор и возможность не держаться за тех клиентов, которые не ценят вашу работу и с которыми вам не по пути. Собирать команду — чтобы не утопать в рутине и расширять спектр услуг. Выходить «в люди»: участвовать в мероприятиях, состоять в профессиональных сообществах — чтобы обмениваться опытом, получать поддержку, наращивать профессиональные связи и клиентскую базу. Автоматизировать рутину — чтобы не выгорать, успевать больше и при этом оставались время и силы на сложные задачи и развитие.

Если вы посмотрите на успешных специалистов в области бухгалтерского аутсорсинга, то во многих случаях увидите такой портрет: он не просто профессионал своего дела, а уверен в себе, не сидит в тени, активен в интернет-пространстве и известен в профессиональных кругах.

Это вовсе не значит, что только самые активные личности, которые громко заявляют о себе, работают успешно, но уверенность и профессиональные связи дают фору в любом бизнесе.

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