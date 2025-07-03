Дизайн-проект интерьера под ключ: сколько стоит дизайн квартиры, коттеджа? Премиум, средний и бюджетный варианты (2025 г.)

Стоимость дизайн-проекта интерьера
Люкс / VIP (Luxury, топовые студии): 15 000–25 000 руб./м² (Hot Walls).
Премиум-сегмент: 7 000–12 000 руб./м² (Alina Salomatina Interiors, Студия Екатерины Костыриной).
Бизнес-класс: 3 500–5 000 руб./м² (Культура Дизайна).
Бюджетные студии: 2000–3 000 руб./м².
Начинающий дизайнер, фрилансер: 850–1 500 руб./м².
Сравнение предложений студий
Студия
Стоимость
Ключевые особенности
Целевые клиенты
Материалы и технологии
Hot Walls
15 000 – 25 000 руб./м²
Создание эксклюзивного пространства, отражающего статус и вкус владельца. Максимальная уникальность и высочайшее качество исполнения. Индивидуальный подход на уровне личного ассистента.
Элитная недвижимость, топ-менеджеры, владельцы бизнеса, спортсмены, знаменитости, , международные клиенты
Премиальные и дизайнерские материалы. Элитные бренды и предметы искусства. Сложная инженерия
Alina Salomatina Interiors
7 000 – 10 000 руб./м²
Создание эксклюзивного пространства, отражающего статус и вкус владельца. Максимальная уникальность и высочайшее качество исполнения.
Успешные профессионалы, владельцы бизнеса, собственники квартир в премиальных ЖК, коттеджей.
Премиальные и дизайнерские материалы. Индивидуальное изготовление мебели на проверенных фабриках. Сложная инженерия
Студия Екатерины Костыриной
6 900 руб./м²
Создание эксклюзивного пространства, отражающего статус и вкус владельца. Максимальная уникальность и высочайшее качество исполнения.
Успешные профессионалы, владельцы бизнеса, собственники квартир в премиальных ЖК, коттеджей.
Премиальные и дизайнерские материалы. Индивидуальное изготовление мебели на проверенных фабриках. Сложная инженерия
Культура Дизайна
3 500 – 5 000 руб./м²
Создание уникального, высококачественного, функционального и эстетичного пространства с учетом всех нюансов жизни клиента. Комплексное решение «под ключ».
Успешные профессионалы, владельцы бизнеса, собственники квартир в премиальных ЖК, коттеджей.
Премиальные и дизайнерские материалы. Индивидуальное изготовление мебели на проверенных фабриках. Сложная инженерия
Бюджетные студии
2 500 — 3 000 руб./м²
Оптимальное соотношение цены и качества, индивидуальный подход в рамках типовых возможностей.
Семьи со средним достатком, владельцы квартир и небольших коттеджей, желающие комфорта и функциональности.
Качественный масс-маркет, российские и европейские бренды среднего ценового сегмента (например, фабрики мебели из Беларуси, России, Турции, Польши).
Начинающий дизайнер, фрилансер
1 500 – 2 500 руб./м²
Максимально доступный дизайн, быстро, недорого.
Молодые семьи, арендодатели, владельцы небольших квартир с ограниченным бюджетом.
Бюджетные сегменты масс-маркета (Leroy Merlin, IKEA, недорогие российские/китайские бренды)
Дизайн-проект ЖК «Парк Рублево» 155 кв.м | Студия дизайна интерьера «Hot Walls»
Состав дизайн-проекта
Чертежи
Авторский надзор
Стоимость дизайн-проекта — 2 325 000 рублей.
HOT WALLS
Экспресс дизайн-проект | Студия дизайна интерьера «Alina Salomatina Interiors»
Стоимость экспресс дизайн-проекта — 390 000 рублей.
Индивидуальный дизайн-проект квартиры 120 кв.м | Студия дизайна интерьера «Alina Salomatina Interiors»
Стоимость дизайн-проекта квартиры 120 кв.м — 838 000 рублей.
Студия дизайна интерьера в Москве | Alina Salomatina Interiors
Студия дизайна интерьера «Alina Salomatina Interiors» в Москве. Создадим дизайн-проект интерьера для вашей квартиры или коттеджа в современном стиле! Создаём интерьеры, в которых вам будет комфортно жить. Дизайн-проект, комплектация, авторский надзор, ремонт и отделка
Дизайн-проект интерьера квартиры 95 кв.м | Студия дизайна интерьера «Екатерины Костыриной»
Стоимость дизайн-проекта квартиры 95 кв.м — 712 500 рублей.
Консультация/Знакомство
Дизайн-проект
Авторский надзор и комплектация
Как можно сэкономить на ремонте в 2025 году
Ремонт — это всегда вопрос баланса. Ведь хочется и красиво, и надолго, и в рамках бюджета. Чтобы сэкономить без потерь в качестве, важно понимать, какие решения действительно критичны, а где можно подобрать более доступные варианты без ущерба для комфорта.
Сэкономить без рисков можно на мебели, отделке и декоративных элементах. Например, на интерьерных выставках в последние дни часто распродают экспозицию и тогда, предметы интерьера можно приобрести с ощутимой скидкой. Обратить внимание стоит и на российские бренды: сегодня многие из них предлагают достойный уровень качества и современный дизайн. Также есть смысл мониторить маркетплейсы, на Ozon, Wildberries и аналогичных платформах нередко встречаются качественные альтернативы дорогой продукции по более доступной цене.
А вот на инженерии точно экономить не стоит. Электрика, водоснабжение, отопление, встраиваемая сантехника — все это техническая основа вашего дома. Эти зоны влияют не только на комфорт, но и на безопасность. Ошибки здесь обходятся особенно дорого, так как могут привести к протечкам, сбоям, переделке отделки и лишним тратам. Поэтому инженерные решения требуют особого внимания и профессионального подхода с самого начала.
Грамотно спланированный ремонт — это не про дорого, а про продумано. Где-то стоит вложиться один раз и надолго, а где-то можно найти практичное решение без лишних затрат. Все зависит от ваших личных приоритетов и будущего сценария жизни в вашем пространстве.
Чтобы составить бюджет на ремонт нужно для начала проработать полноценный дизайн-проект, на его основе составить ведомость материалов, мебели и всех работ, которые планируются, а также прибавить 10–15% на форс-мажорные ситуации.
Стоимость полного дизайн-проекта с 3д визуализациями и спецификациями в нашей студии начинается от 6900 рублей / кв.м.
Стоимость зависит от множества факторов: состава проекта, площади объекте, стиля, сроков исполнения, и сложности, поставленной задачи, поэтому стоимость каждого проекта рассчитывается индивидуально.
Цель нашей студии не просто проработать проект и сделать красивые картинки, а реализовать интерьер вместе с вами в соответствии с задумкой.
Дизайн-проект квартиры 100 кв.м | Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна»
Дизайн-проект интерьера
Комплектация
Авторский надзор
Комплектация интерьера — это подбор мебели, материалов и декора по проекту с закупкой и логистикой. С нами – экономия времени и точное воплощение дизайна.
Авторский надзор – контроль за ходом ремонта на всех этапах. Мы следим, чтобы работы выполнялись по проекту, соблюдались сроки и качество. Ваш интерьер – в надежных руках!
Стоимость дизайн-проекта квартиры 100 кв.м — 400 000 рублей.
Квадратный метр дизайна: сколько стоит и из чего собирается эта цена
Стоимость на дизайн-проект интерьера дома, квартиры или коммерческого помещения рассчитывается исходя из общей площади помещений, состава и глубины проработки проектной документации. Стоимость на дизайн-проект с 3D визуализацией начинается от 3500 руб./м². Полный рабочий проект стоит от 4000 руб./м².
Интерьерная студия «Культура дизайна» предлагает проекты любого уровня сложности. Помимо основного проекта, мы прорабатываем проекты отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения, чтобы вы получили максимально комплексное решение для вашего пространства.
Сколько стоит квадратный метр дизайна
Мы можем предложить Вам несколько вариантов проработки и состава дизайн-проекта Вашей квартиры или загородного дома, коттеджа. Вы можете узнать стоимость и состав проекта, указав лишь только общую площадь квартиры или коттеджа.
Стоимость дизайн-проекта 100 м² квартиры под ключ по основным категориям (2025 год)
1. Дизайн-проект под ключ
Дизайн-проект включает разработку планировочных решений, визуализацию, подбор материалов и рабочую документацию. Стоимость зависит от площади и сложности:
Эскизный проект – от 2 000 до 2 500 руб./м² (планировка, 3D-визуализация).
Рабочий проект – от 1 500 до 2 000 руб./м² (чертежи для строителей, схемы электрики, сантехники).
Полный дизайн-проект (включая подбор материалов) – 3 500–5 000 руб./м² .
Пример для квартиры 100 м²:
Эскизный проект: 200 000–250 000 руб.
Рабочий проект: 150 000–200 000 руб
Полный проект: 350 000–500 000 руб.
2. Комплектация
Комплектация в дизайне интерьера — это процесс закупки и координации чистовых отделочных материалов, мебели, сантехники и декора, а также взаимодействие с поставщиками для контроля сроков и качества. В рамках этого этапа осуществляется подбор и проверка товаров, сравнение предложений, приемка и работа с рекламациями для обеспечения оптимального результата.
Стоимость:
10% от бюджета на закупки (если дизайнер занимается заказами).
Консультации с выездами по шоурумам — от 3 000 руб./час .
Пример для квартиры 100 м²:
Бюджет на материалы: 1 500 000 → комплектация 150 000 руб.
3. Авторский надзор
Авторский надзор в дизайне интерьера — это регулярные выезды на объект, постоянное взаимодействие с прорабом и корректировка чертежей по мере необходимости. Мы придерживаемся проекта, но оперативно принимаем решения по факту, минимизируя ваше участие и облегчая процесс ремонта в сложный для вас период.
Стоимость:
Фиксированная стоимость – 40 000–60 000 /мес. (регулярные выезды по мере необходимости). Надзор на 6 месяцев: 180 000–300 000 руб.
*При работе нашей бригады надзор идет в подарок
«Культуре дизайна» мы подходим к каждому заказу индивидуально, учитывая все факторы — от площади и сложности до пожеланий клиента и специфики объекта. Мы предлагаем как готовые решения, так и комплексные проекты с инженерным сопровождением, что позволяет нашим клиентам получать не просто красивый интерьер, а функциональное и комфортное пространство.
Если вы хотите узнать точную стоимость вашего дизайн-проекта или получить консультацию, обращайтесь в интерьерную студию «Культура дизайна». Мы поможем создать интерьер вашей мечты, который будет радовать вас долгие годы!
Студия дизайна интерьера в Воронеже | Культура Дизайна
Индивидуальный дизайн-проект интерьера в Воронеже от 3 500 руб/кв.м. Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна». Создадим дизайн-проект интерьера для вашей квартиры или коттеджа. Дизайн-проект, комплектация, авторский надзор, ремонт и отделка
Как сэкономить без потери качества
Выбрать эскизный проект + отдельные чертежи (если не нужен полный пакет).
Сэкономить на материалах, мебели и декоре.
Закупать материалы самостоятельно (увеличит сроки, но снизит затраты на комплектацию).
Ограничить авторский надзор (только на ключевых этапах).
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