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Дизайн-проект интерьера под ключ: сколько стоит дизайн квартиры, коттеджа? Премиум, средний и бюджетный варианты (2025 г.)

Дизайн-проект интерьера под ключ: сколько стоит дизайн квартиры, коттеджа? Премиум, средний и бюджетный варианты (2025 г.)

Стоимость дизайн-проекта интерьера «под ключ» варьируется от 150 000 до 1 500 000 рублей и выше. Такой разброс обусловлен уровнем студии, сложностью проекта и составом услуг. На основе тарифов четырех студий дизайна (от премиальных до начинающих) мы разобрали ключевые факторы ценообразования.

Стоимость дизайн-проекта интерьера

  • Люкс / VIP (Luxury, топовые студии): 15 000–25 000 руб./м² (Hot Walls).

  • Премиум-сегмент: 7 000–12 000 руб./м² (Alina Salomatina Interiors, Студия Екатерины Костыриной).

  • Бизнес-класс: 3 500–5 000 руб./м² (Культура Дизайна).

  • Бюджетные студии: 2000–3 000 руб./м².

  • Начинающий дизайнер, фрилансер: 850–1 500 руб./м².

Сравнение предложений студий

Студия

Стоимость

Ключевые особенности

Целевые клиенты

Материалы и технологии

Hot Walls

15 000 – 25 000 руб./м²

Создание эксклюзивного пространства, отражающего статус и вкус владельца. Максимальная уникальность и высочайшее качество исполнения. Индивидуальный подход на уровне личного ассистента.

Элитная недвижимость, топ-менеджеры, владельцы бизнеса, спортсмены, знаменитости, , международные клиенты

Премиальные и дизайнерские материалы. Элитные бренды и предметы искусства. Сложная инженерия

Alina Salomatina Interiors

7 000 – 10 000 руб./м²

Создание эксклюзивного пространства, отражающего статус и вкус владельца. Максимальная уникальность и высочайшее качество исполнения.

Успешные профессионалы, владельцы бизнеса, собственники квартир в премиальных ЖК, коттеджей.

Премиальные и дизайнерские материалы. Индивидуальное изготовление мебели на проверенных фабриках. Сложная инженерия

Студия Екатерины Костыриной

6 900 руб./м²

Создание эксклюзивного пространства, отражающего статус и вкус владельца. Максимальная уникальность и высочайшее качество исполнения.

Успешные профессионалы, владельцы бизнеса, собственники квартир в премиальных ЖК, коттеджей.

Премиальные и дизайнерские материалы. Индивидуальное изготовление мебели на проверенных фабриках. Сложная инженерия

Культура Дизайна

3 500 – 5 000 руб./м²

Создание уникального, высококачественного, функционального и эстетичного пространства с учетом всех нюансов жизни клиента. Комплексное решение «под ключ».

Успешные профессионалы, владельцы бизнеса, собственники квартир в премиальных ЖК, коттеджей.

Премиальные и дизайнерские материалы. Индивидуальное изготовление мебели на проверенных фабриках. Сложная инженерия

Бюджетные студии

2 500 — 3 000 руб./м²

Оптимальное соотношение цены и качества, индивидуальный подход в рамках типовых возможностей.

Семьи со средним достатком, владельцы квартир и небольших коттеджей, желающие комфорта и функциональности.

Качественный масс-маркет, российские и европейские бренды среднего ценового сегмента (например, фабрики мебели из Беларуси, России, Турции, Польши).

Начинающий дизайнер, фрилансер

1 500 – 2 500 руб./м²

Максимально доступный дизайн, быстро, недорого.

Молодые семьи, арендодатели, владельцы небольших квартир с ограниченным бюджетом.

Бюджетные сегменты масс-маркета (Leroy Merlin, IKEA, недорогие российские/китайские бренды)

Дизайн-проект ЖК «Парк Рублево» 155 кв.м | Студия дизайна интерьера «Hot Walls»

Дизайн-проектстудии«HotWalls»
Дизайн-проект студии «Hot Walls»
https://hot-walls.ru/interiors/park-rublevo-155
https://hot-walls.ru/interiors/park-rublevo-155
https://hot-walls.ru/interiors/park-rublevo-155
https://hot-walls.ru/interiors/park-rublevo-155

Состав дизайн-проекта

Чертежи

Авторский надзор

  • Альбом технического задания

  • Обмерный план

  • Планировочное решение с расстановкой мебели

  • Фотореалистичные визуализации всех помещения

  • Смета на чистовые материалы и мебель:

  • Элементы отопления

  • Сантехника

  • Отделочные материалы

  • Техника (кухонная, аудио, видео)

  • Мебель (артикульная)

  • Мебель (на заказ)

  • Освещение

  • Двери и перегородки

  • Электрика

  • Декор

  • Пояснительная записка к чертежам

  • Обмерный план

  • Обмерный план — высоты перекрытий

  • План демонтажа

  • План монтажа

  • План монтажа — 2-й этап

  • План расстановки мебели

  • План расстановки мебели (без размеров)

  • План заполнения проемов

  • Узлы по дверям

  • План радиаторов

  • План подвода коммуникаций

  • План напольных покрытий

  • Узлы по полам

  • План теплого пола

  • План потолка

  • Узлы по потолку

  • План освещения

  • Спецификация осветительных приборов

  • План вентиляции

  • План управления светом

  • План розеток и другого оборудования

  • Обмерный план после монтажа

  • План отделки стен

  • План разверток

  • Развертки в 3Д

  • Консультируем прораба бригады и других подрядчиков по проекту

  • Выезжаем 1 раз в неделю на объект

  • Еженедельно снимаем видео о текущем состоянии на объекте

  • Каждый понедельник план по всем направлениям работ и выходу подрячиков, приемке материала, а каждую пятницу, присылаем отчет о проделанной работе

  • Выезд в шоурумы отделочных материалов и мебели для согласования конфигураций мебели и выбоора отделкок

  • Приемка чистовых материалов и мебели на объекте

  • Сопровождение документации по закупкам материалов и мебели

  • Проверяем соответствие производимых работ дизайн-проекту

  • Вносим корректировки и уточнения в чертежи и смету

  • Фотофиксация

  • Формируем общее поле в чате с информацией по проекту и доступом для заказчика, подрядчиков и команды

  • Утверждение выкрасов и образцов

Полнаясмета:
Полная смета: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qiV-8b2opDeY8ZySoR4igNR0Jh6wNWyzdruMIck0Lkw/edit?usp=sharing

Стоимость дизайн-проекта — 2 325 000 рублей.

HOT WALLS

www.hot-walls.ru

Экспресс дизайн-проект | Студия дизайна интерьера «Alina Salomatina Interiors»

Дизайн-проектстудиидизайнаинтерьера«AlinaSalomatinaInteriors»
Дизайн-проект студии дизайна интерьера «Alina Salomatina Interiors»
https://salomatina.design/
https://salomatina.design/
https://salomatina.design/
https://salomatina.design/
Визуализации,чертежи,спецификация:
Визуализации, чертежи, спецификация: https://disk.yandex.ru/d/wtG8BP0WIBY1gw

Стоимость экспресс дизайн-проекта — 390 000 рублей.

Индивидуальный дизайн-проект квартиры 120 кв.м | Студия дизайна интерьера «Alina Salomatina Interiors»

Дизайн-проектквартиры
Дизайн-проект квартиры
Дизайн-проектквартиры
Дизайн-проект квартиры
Дизайн-проектквартиры
Дизайн-проект квартиры
Комплектация:
Комплектация: https://disk.yandex.ru/d/KpzUUYa0GVHoSA

Стоимость дизайн-проекта квартиры 120 кв.м — 838 000 рублей.

Студия дизайна интерьера в Москве | Alina Salomatina Interiors

Студия дизайна интерьера «Alina Salomatina Interiors» в Москве. Создадим дизайн-проект интерьера для вашей квартиры или коттеджа в современном стиле! Создаём интерьеры, в которых вам будет комфортно жить. Дизайн-проект, комплектация, авторский надзор, ремонт и отделка

www.salomatina.design

Дизайн-проект интерьера квартиры 95 кв.м | Студия дизайна интерьера «Екатерины Костыриной»

Дизайн-проектстудиидизайнаинтерьераЕкатериныКостыриной
Дизайн-проект студии дизайна интерьера Екатерины Костыриной
Дизайн-проектстудиидизайнаинтерьераЕкатериныКостыриной
Дизайн-проект студии дизайна интерьера Екатерины Костыриной
Дизайн-проектстудиидизайнаинтерьераЕкатериныКостыриной
Дизайн-проект студии дизайна интерьера Екатерины Костыриной
Дизайн-проектстудиидизайнаинтерьераЕкатериныКостыриной
Дизайн-проект студии дизайна интерьера Екатерины Костыриной

Стоимость дизайн-проекта квартиры 95 кв.м — 712 500 рублей.

Консультация/Знакомство

Дизайн-проект

Авторский надзор и комплектация

  • Подробно расскажем про то, как строится работа по разработке дизайн-проекта и его последующее сопровождение.

  • Из чего состоит дизайн-проект, чем отличается наш состав рабочей документации от других предложений.

  • Дадим рекомендации по стилю и эргономике, современным отделочным материалам

  • Планировочное решение.

  • Полный комплект чертежей, включая развертки и спецификации.

  • Чертежи заказной мебели с внутренним наполнением.

  • Фотореалистичные 3D визуализации

  • Регулярные выезды на объект, контроль реализации дизайн-проекта. Предоставление строителям пояснений

  • Внесение изменений в процессе строительных работ

  • Консультирование смежных проектировщиков (умный дом, инженерные проекты)

  • Регулярное информирование заказчика о ходе выполнения работ, ведение фотофиксации проделанных работ с замечаниями

  • Подбор материалов, цветов, согласование выкрасов

  • Анализ наиболее выгодных предложений для закупки материалов, мебели, оборудования

  • Выезды в шоу-румы, проверка коммерческих предложений, помощь при согласовании условий, подписании договоров

  • Организация проведения замеров и доставок

  • Замена снятых с производства или недоступных к продаже позиций без нарушения дизайна

  • Согласование и оформление возвратов, работа с рекламациями

  • Подбор декора

  • Сопровождение в течение всех строительных работ

  • Приемка сборки мебели

  • Фото и видеосъемка готового объекта

Руководительстудиидизайнаинтерьера—ЕкатеринаКостырина
Руководитель студии дизайна интерьера — Екатерина Костырина

Как можно сэкономить на ремонте в 2025 году

Ремонт — это всегда вопрос баланса. Ведь хочется и красиво, и надолго, и в рамках бюджета. Чтобы сэкономить без потерь в качестве, важно понимать, какие решения действительно критичны, а где можно подобрать более доступные варианты без ущерба для комфорта.

Сэкономить без рисков можно на мебели, отделке и декоративных элементах. Например, на интерьерных выставках в последние дни часто распродают экспозицию и тогда, предметы интерьера можно приобрести с ощутимой скидкой. Обратить внимание стоит и на российские бренды: сегодня многие из них предлагают достойный уровень качества и современный дизайн. Также есть смысл мониторить маркетплейсы, на Ozon, Wildberries и аналогичных платформах нередко встречаются качественные альтернативы дорогой продукции по более доступной цене.

А вот на инженерии точно экономить не стоит. Электрика, водоснабжение, отопление, встраиваемая сантехника — все это техническая основа вашего дома. Эти зоны влияют не только на комфорт, но и на безопасность. Ошибки здесь обходятся особенно дорого, так как могут привести к протечкам, сбоям, переделке отделки и лишним тратам. Поэтому инженерные решения требуют особого внимания и профессионального подхода с самого начала.

Грамотно спланированный ремонт — это не про дорого, а про продумано. Где-то стоит вложиться один раз и надолго, а где-то можно найти практичное решение без лишних затрат. Все зависит от ваших личных приоритетов и будущего сценария жизни в вашем пространстве.

Чтобы составить бюджет на ремонт нужно для начала проработать полноценный дизайн-проект, на его основе составить ведомость материалов, мебели и всех работ, которые планируются, а также прибавить 10–15% на форс-мажорные ситуации.

Стоимость полного дизайн-проекта с 3д визуализациями и спецификациями в нашей студии начинается от 6900 рублей / кв.м.

Стоимость зависит от множества факторов: состава проекта, площади объекте, стиля, сроков исполнения, и сложности, поставленной задачи, поэтому стоимость каждого проекта рассчитывается индивидуально. 

Цель нашей студии не просто проработать проект и сделать красивые картинки, а реализовать интерьер вместе с вами в соответствии с задумкой.

Дизайн-проект квартиры 100 кв.м | Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна»

Дизайн-проект под ключ
Дизайн-проектстудиидизайнаинтерьера«КультураДизайна»
Дизайн-проект студии дизайна интерьера «Культура Дизайна»
https://culture-design.ru/
https://culture-design.ru/
Дизайн-проектстудиидизайнаинтерьера«КультураДизайна»
Дизайн-проект студии дизайна интерьера «Культура Дизайна»
Дизайн-проектстудиидизайнаинтерьера«КультураДизайна»
Дизайн-проект студии дизайна интерьера «Культура Дизайна»

Дизайн-проект интерьера

Комплектация

Авторский надзор

  • Замер помещений

  • Техническое задание на разработку

  • Планировочное решение

  • 3D-визуализации

  • Чертежи для строителей

  • Развертки стен помещений

  • Спецификация материалов

  • Спецификация сантехники

  • Спецификация освещения

  • Спецификация мебели

Комплектация интерьера — это подбор мебели, материалов и декора по проекту с закупкой и логистикой. С нами – экономия времени и точное воплощение дизайна.

Авторский надзор – контроль за ходом ремонта на всех этапах. Мы следим, чтобы работы выполнялись по проекту, соблюдались сроки и качество. Ваш интерьер – в надежных руках!

Стоимость дизайн-проекта квартиры 100 кв.м — 400 000 рублей.

Руководительстудиидизайнаинтерьера—АнастасияВоробьёва
Руководитель студии дизайна интерьера — Анастасия Воробьёва

Квадратный метр дизайна: сколько стоит и из чего собирается эта цена

Стоимость на дизайн-проект интерьера дома, квартиры или коммерческого помещения рассчитывается исходя из общей площади помещений, состава и глубины проработки проектной документации. Стоимость на дизайн-проект с 3D визуализацией начинается от 3500 руб./м². Полный рабочий проект стоит от 4000 руб./м².

Интерьерная студия «Культура дизайна» предлагает проекты любого уровня сложности. Помимо основного проекта, мы прорабатываем проекты отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения, чтобы вы получили максимально комплексное решение для вашего пространства. 

Сколько стоит квадратный метр дизайна

Мы можем предложить Вам несколько вариантов проработки и состава дизайн-проекта Вашей квартиры или загородного дома, коттеджа. Вы можете узнать стоимость и состав проекта, указав лишь только общую площадь квартиры или коттеджа.

Стоимость дизайн-проекта 100 м² квартиры под ключ по основным категориям (2025 год)

1. Дизайн-проект под ключ

Дизайн-проект включает разработку планировочных решений, визуализацию, подбор материалов и рабочую документацию. Стоимость зависит от площади и сложности:

  • Эскизный проект – от 2 000 до 2 500 руб./м² (планировка, 3D-визуализация).

  • Рабочий проект – от 1 500 до 2 000 руб./м² (чертежи для строителей, схемы электрики, сантехники).

  • Полный дизайн-проект (включая подбор материалов) – 3 500–5 000 руб./м² .

Пример для квартиры 100 м²:

  • Эскизный проект: 200 000–250 000 руб.

  • Рабочий проект: 150 000–200 000 руб

  • Полный проект: 350 000–500 000 руб.

2. Комплектация

Комплектация в дизайне интерьера — это процесс закупки и координации чистовых отделочных материалов, мебели, сантехники и декора, а также взаимодействие с поставщиками для контроля сроков и качества. В рамках этого этапа осуществляется подбор и проверка товаров, сравнение предложений, приемка и работа с рекламациями для обеспечения оптимального результата.

Стоимость:

  • 10% от бюджета на закупки (если дизайнер занимается заказами).

  • Консультации с выездами по шоурумам — от 3 000 руб./час .

Пример для квартиры 100 м²:

  • Бюджет на материалы: 1 500 000 → комплектация 150 000 руб.

3. Авторский надзор

Авторский надзор в дизайне интерьера — это регулярные выезды на объект, постоянное взаимодействие с прорабом и корректировка чертежей по мере необходимости. Мы придерживаемся проекта, но оперативно принимаем решения по факту, минимизируя ваше участие и облегчая процесс ремонта в сложный для вас период.
Стоимость:

Фиксированная стоимость – 40 000–60 000 /мес. (регулярные выезды по мере необходимости). Надзор на 6 месяцев: 180 000–300 000 руб.

*При работе нашей бригады надзор идет в подарок

«Культуре дизайна» мы подходим к каждому заказу индивидуально, учитывая все факторы — от площади и сложности до пожеланий клиента и специфики объекта. Мы предлагаем как готовые решения, так и комплексные проекты с инженерным сопровождением, что позволяет нашим клиентам получать не просто красивый интерьер, а функциональное и комфортное пространство.

Если вы хотите узнать точную стоимость вашего дизайн-проекта или получить консультацию, обращайтесь в интерьерную студию «Культура дизайна». Мы поможем создать интерьер вашей мечты, который будет радовать вас долгие годы!

Студия дизайна интерьера в Воронеже | Культура Дизайна

Индивидуальный дизайн-проект интерьера в Воронеже от 3 500 руб/кв.м. Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна». Создадим дизайн-проект интерьера для вашей квартиры или коттеджа. Дизайн-проект, комплектация, авторский надзор, ремонт и отделка

www.culture-design.ru

Как сэкономить без потери качества

  • Выбрать эскизный проект + отдельные чертежи (если не нужен полный пакет).

  • Сэкономить на материалах, мебели и декоре.

  • Закупать материалы самостоятельно (увеличит сроки, но снизит затраты на комплектацию).

  • Ограничить авторский надзор (только на ключевых этапах).

Реклама: ИП Семыкин Константин Евгеньевич, ИНН: 366516197460, erid: 2W5zFK1ANZe

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