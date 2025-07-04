ТОП-15 студий дизайна интерьера России — лучшие студии дизайна интерьера в стране

Рейтинг лучших студий дизайна интерьера РФ
1. Студия дизайна интерьеров «Hot Walls»
Студия дизайна интерьера. Авторы самого большого YouTube канала по дизайну интерьеров в России «Дневник дизайнера» более 1 млн подписчиков и более 200 видео про дизайн интерьера
Михаил Шапошников — дизайнер интерьеров, основатель дизайн-студии интерьеров «Hot Walls» и мебельного бренда «BOCA ROOM»
Дата основания дизайн-студии интерьеров «Hot Walls»: 2013 г.
Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 5.0/5.
Количество проектов: 150+.
Цены: по запросу.
Бесплатная консультация: да.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Стиль: современный минимализм.
Город: Москва / Санкт-Петербург / Дубай.
Портфолио, стоимость: https://hot-walls.ru/
2. Студия дизайна интерьеров «Alina Salomatina Interiors»
Студия дизайна интерьера специализирующаяся на создании функциональных и гармоничных пространств. Они уделяют важность цвету, форме, композиции и пропорциям, создавая интерьеры, в которых клиентам будет комфортно жить.
Алина Саломатина — архитектор-дизайнер, руководитель студии дизайна интерьера.
Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 4.9/5.
Количество проектов: 100+.
Цены: по запросу.
Бесплатная консультация: WhatsApp.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Стиль: Джапанди, Современный рустик, Контемпорари, Минимализм, Современный стиль, Эклектика, Хай-тек, Арт-деко.
Город: Москва.
Портфолио, стоимость: salomatina.design
3. Студия дизайна интерьера Екатерины Костыриной
Студия дизайна интерьера создаёт элегантные и функциональные интерьеры. Работая под ключ, специалисты студии продумывают каждую деталь – от концепции до эргономичного размещения бытовых мелочей. Собственные бригады, фиксированные сроки и прозрачные условия – гарантия качественного результата. 11 лет опыта в создании продуманных пространств, где комфорт встречается с безупречным стилем.
Екатерина Костырина основатель студии дизайна интерьера, профессиональный дизайнер интерьера. Проектирует и воплощает интерьеры более 11 лет. Высшее образование по специальности «Дизайн интерьера» Московский государственный университет дизайна и технологий.
Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 5.0/5.
Количество проектов: 50+.
Цены: по запросу.
Бесплатная консультация: WhatsApp.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Стиль: Современный дизайн, Минимализм и др.
Город: Москва.
Портфолио, стоимость: https://kostyrina.ru/
4. Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна»
Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна» создаёт индивидуальные интерьеры в Воронеже и Мсокве без ошибок, стресса и переплат. Основатели — муж и жена, Анастасия Воробьёва и Александр Воробьев, лично участвуют в каждом проекте, гарантируя персональную ответственность, честные сроки и прозрачную смету.
Ключевое преимущество — полный цикл «под ключ» без посредников: идеальный интерьер рождается там, где дизайнер и строитель говорят на одном языке.
Гармония эстетики и функциональности — это дизайнерский вкус плюс инженерный подход. Красота, подкреплённая технически безупречными решениями.
Количество проектов: 30+.
Цены: по запросу.
Бесплатная консультация: WhatsApp.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Стиль: Современный дизайн, Минимализм и др.
Город: Воронеж, Москва.
Портфолио, стоимость: https://culture-design.ru/
5. Бюро дизайна интерьера «DA BUREAU»
Бюро DA BUREAU стремится изменить окружающую среду и жизнь, формируя новые эстетические ценности. Их цель — создавать вдохновляющую городскую и внутреннюю среду, сочетая красоту прошлого с видением будущего.
Количество проектов: 100+.
Дата основания студии дизайна интерьера: с 2018 года.
Цены: по запросу.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Город: Москва.
Бесплатная консультация: да.
Стиль: современный, минимализм.
6. Бюро дизайна интерьера «Icon Interiors»
Создают и реализуют вдохновляющие интерьеры премиум-класса в Москве.
Константин Щербаков — основатель студии дизайна интерьера.
Количество проектов: 30+.
Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015 г.
Цены: по запросу.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Город: Москва.
Бесплатная консультация: да.
Стиль: современный, минимализм.
7. Бюро интерьера «Точка Дизайна»
Студия «Точка Дизайна» 16 лет создает уникальные интерьеры, сочетающие творчество и функциональность. Их команда разрабатывает дизайн-проекты, отражающие индивидуальность владельца, подбирает мебель и декор, создавая уютную атмосферу. Студия гарантирует воплощение проектов в срок, уделяя внимание каждой детали для достижения идеального результата.
Степан Бугаев — основатель дизайн студии.
Количество проектов: 30+.
Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015 г.
Цены: по запросу.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Город: Москва.
Бесплатная консультация: да.
Стиль: Современный, минимализм.
8. Студия дизайна интерьера «Babayants»
BABAYANTS ARCHITECTS исследует современную архитектуру и дизайн уже десять лет. Известные как минималисты Москвы воспринимают минимализм как философию, оставляющую место только самому важному. Команда стремится опережать время, создавая инновационные проекты, фокусируясь на эмоциях и чувственном опыте.
Бюро работает с различными пространствами и концепциями, от жилых интерьеров до брендинга и производства мебели. Они верят, что эстетика — базовая ценность, а новаторство, свобода и искренность — основа сильных проектов.
Количество проектов: 30+.
Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015 г.
Цены: по запросу.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Город: Москва.
Бесплатная консультация: да.
Стиль: современный, минимализм.
9. Дизайн-бюро №11
Дизайн-бюро №11, основанное в 2014 году Кириллом и Анной Дунаевыми, специализируется на создании индивидуальных эстетических решений для различных пространств — от жилых интерьеров до частных домов. Команда использует интуицию и опыт для создания привлекательных пространств. За годы работы бюро накопило значительный опыт в реализации проектов, включая интеграцию сложных инженерных систем, и установило прочные связи с партнерами и поставщиками.
Кирилл Дунаев, Анна Дунаева — Дизайнеры, основатели студии дизайна «Дизайн-бюро №11».
Количество проектов: 50+.
Дата основания студии дизайна интерьера: с 2014 г.
Цены: по запросу.
Авторский надзор: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Город: Москва.
Бесплатная консультация: да.
Стиль: современный, минимализм.
10. Бюро дизайна интерьера «Better»
С 2006 года студия дизайна интерьера «Better» накапливала опыт в дизайне интерьеров и архитектуре, работая в крупных бюро. Преодолевая трудности в премиум-сегменте, они сформировали команду единомышленников. Столкнувшись с недостатками в отрасли, они основали better, чтобы создавать более качественные и комфортные проекты. Их цель — совершенствовать каждый проект, независимо от его масштаба.
Дата основания дизайн-студии интерьеров «Better»: 2022 г.
Количество проектов: 10+.
Цены: по запросу.
Бесплатная консультация: да.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: нет.
Стиль: минимализм, современный стиль.
Город: Москва.
11. Студия дизайна интерьера «Geometrium»
Geometrium - архитектурная студия, специализирующаяся на создании инновационных интерьеров и архитектурных решений. Они объединяют функциональность и эстетику, создавая пространства, которые вдохновляют.
Алексей Иванов — архитектор-дизайнер, основатель Geometrium Studio.
Дата основания студии дизайна интерьера: 2012 г.
Количество проектов: 900+.
Цены: по запросу.
Бесплатная консультация: да.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: нет.
Стиль: современный, индустриальный.
Количество проектов: неизвестно.
Город: Москва.
12. Студия дизайна интерьера «Luxer Design»
Цены: по запросу.
Бесплатная консультация: нет.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Стиль: классический, современный.
Количество проектов: неизвестно.
Город: Москва.
13. MOPS Studio
Дата основания студии дизайна интерьера: 2009 г.
Цены: от 4000 до 12000 рублей за кв. м.
Бесплатная консультация: да.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Стиль: современный, функциональный.
Количество проектов: 70+.
Город: Москва.
14. Студия дизайна интерьера «Marion Studio»
Дата основания студии дизайна интерьера: 2013 г.
Цены: по запросу.
Бесплатная консультация: нет.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Стиль: классический, роскошный.
Количество проектов: неизвестно.
Город: Москва.
15. Студия дизайна интерьера «Pechenyi»
Дата основания студии дизайна интерьера: 2010 г.
Цены: от 4500 до 14000 рублей за кв. м.
Бесплатная консультация: да.
Авторский надзор: да.
Комплектация: да.
Управление стройкой: да.
Услуги ремонта: да.
Стиль: современный, индивидуальный.
Количество проектов: 60+.
Город: Москва.
Данный материал составлен на основе открытых данных и субъективного мнения автора (авторская методика анализа). Материал представлен в ознакомительных целях и не является оценкой надёжности компаний. Некоторые компании могут быть указаны на платной основе, однако их наличие в ТОПе не означает безусловное преимущество над другими участниками рынка.
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