ТОП-15 студий дизайна интерьера России — лучшие студии дизайна интерьера в стране

Рейтинг лучших студий дизайна интерьера РФ

1. Студия дизайна интерьеров «Hot Walls»

Hot Walls Студия дизайна интерьера. Авторы самого большого YouTube канала по дизайну интерьеров в России «Дневник дизайнера» более 1 млн подписчиков и более 200 видео про дизайн интерьера Михаил Шапошников — дизайнер интерьеров, основатель дизайн-студии интерьеров «Hot Walls» и мебельного бренда «BOCA ROOM» Дата основания дизайн-студии интерьеров «Hot Walls»: 2013 г.

Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 5.0/5.

Количество проектов: 150+.

Цены: по запросу.

Бесплатная консультация: да.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Стиль: современный минимализм.

Город: Москва / Санкт-Петербург / Дубай. Портфолио, стоимость: https://hot-walls.ru/

2. Студия дизайна интерьеров «Alina Salomatina Interiors»

Студия дизайна интерьера специализирующаяся на создании функциональных и гармоничных пространств. Они уделяют важность цвету, форме, композиции и пропорциям, создавая интерьеры, в которых клиентам будет комфортно жить. Alina Salomatina Interiors Алина Саломатина — архитектор-дизайнер, руководитель студии дизайна интерьера. Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 4.9/5.

Количество проектов: 100+.

Цены: по запросу.

Бесплатная консультация: WhatsApp.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Стиль: Джапанди, Современный рустик, Контемпорари, Минимализм, Современный стиль, Эклектика, Хай-тек, Арт-деко.

Город: Москва. Портфолио, стоимость: salomatina.design

3. Студия дизайна интерьера Екатерины Костыриной

Студия дизайна интерьера Екатерины Костыриной Студия дизайна интерьера создаёт элегантные и функциональные интерьеры. Работая под ключ, специалисты студии продумывают каждую деталь – от концепции до эргономичного размещения бытовых мелочей. Собственные бригады, фиксированные сроки и прозрачные условия – гарантия качественного результата. 11 лет опыта в создании продуманных пространств, где комфорт встречается с безупречным стилем. Екатерина Костырина основатель студии дизайна интерьера, профессиональный дизайнер интерьера. Проектирует и воплощает интерьеры более 11 лет. Высшее образование по специальности «Дизайн интерьера» Московский государственный университет дизайна и технологий. Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 5.0/5.

Количество проектов: 50+.

Цены: по запросу.

Бесплатная консультация: WhatsApp.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Стиль: Современный дизайн, Минимализм и др.

Город: Москва. Портфолио, стоимость: https://kostyrina.ru/

4. Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна»

Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна» Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна» создаёт индивидуальные интерьеры в Воронеже и Мсокве без ошибок, стресса и переплат. Основатели — муж и жена, Анастасия Воробьёва и Александр Воробьев, лично участвуют в каждом проекте, гарантируя персональную ответственность, честные сроки и прозрачную смету. Ключевое преимущество — полный цикл «под ключ» без посредников: идеальный интерьер рождается там, где дизайнер и строитель говорят на одном языке. Гармония эстетики и функциональности — это дизайнерский вкус плюс инженерный подход. Красота, подкреплённая технически безупречными решениями. Количество проектов: 30+.

Цены: по запросу.

Бесплатная консультация: WhatsApp.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Стиль: Современный дизайн, Минимализм и др.

Город: Воронеж, Москва. Портфолио, стоимость: https://culture-design.ru/

5. Бюро дизайна интерьера «DA BUREAU»

Бюро DA BUREAU стремится изменить окружающую среду и жизнь, формируя новые эстетические ценности. Их цель — создавать вдохновляющую городскую и внутреннюю среду, сочетая красоту прошлого с видением будущего. Количество проектов: 100+.

Дата основания студии дизайна интерьера: с 2018 года.

Цены: по запросу.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Город: Москва.

Бесплатная консультация: да.

Стиль: современный, минимализм.

6. Бюро дизайна интерьера «Icon Interiors»

Создают и реализуют вдохновляющие интерьеры премиум-класса в Москве. Константин Щербаков — основатель студии дизайна интерьера. Количество проектов: 30+.

Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015 г.

Цены: по запросу.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Город: Москва.

Бесплатная консультация: да.

Стиль: современный, минимализм.

7. Бюро интерьера «Точка Дизайна»

Студия «Точка Дизайна» 16 лет создает уникальные интерьеры, сочетающие творчество и функциональность. Их команда разрабатывает дизайн-проекты, отражающие индивидуальность владельца, подбирает мебель и декор, создавая уютную атмосферу. Студия гарантирует воплощение проектов в срок, уделяя внимание каждой детали для достижения идеального результата. Степан Бугаев — основатель дизайн студии. Количество проектов: 30+.

Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015 г.

Цены: по запросу.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Город: Москва.

Бесплатная консультация: да.

Стиль: Современный, минимализм.

8. Студия дизайна интерьера «Babayants»

BABAYANTS ARCHITECTS исследует современную архитектуру и дизайн уже десять лет. Известные как минималисты Москвы воспринимают минимализм как философию, оставляющую место только самому важному. Команда стремится опережать время, создавая инновационные проекты, фокусируясь на эмоциях и чувственном опыте. Бюро работает с различными пространствами и концепциями, от жилых интерьеров до брендинга и производства мебели. Они верят, что эстетика — базовая ценность, а новаторство, свобода и искренность — основа сильных проектов. Количество проектов: 30+.

Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015 г.

Цены: по запросу.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Город: Москва.

Бесплатная консультация: да.

Стиль: современный, минимализм.

9. Дизайн-бюро №11

Дизайн-бюро №11, основанное в 2014 году Кириллом и Анной Дунаевыми, специализируется на создании индивидуальных эстетических решений для различных пространств — от жилых интерьеров до частных домов. Команда использует интуицию и опыт для создания привлекательных пространств. За годы работы бюро накопило значительный опыт в реализации проектов, включая интеграцию сложных инженерных систем, и установило прочные связи с партнерами и поставщиками. Кирилл Дунаев, Анна Дунаева — Дизайнеры, основатели студии дизайна «Дизайн-бюро №11». Количество проектов: 50+.

Дата основания студии дизайна интерьера: с 2014 г.

Цены: по запросу.

Авторский надзор: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Город: Москва.

Бесплатная консультация: да.

Стиль: современный, минимализм.

10. Бюро дизайна интерьера «Better»

С 2006 года студия дизайна интерьера «Better» накапливала опыт в дизайне интерьеров и архитектуре, работая в крупных бюро. Преодолевая трудности в премиум-сегменте, они сформировали команду единомышленников. Столкнувшись с недостатками в отрасли, они основали better, чтобы создавать более качественные и комфортные проекты. Их цель — совершенствовать каждый проект, независимо от его масштаба. Дата основания дизайн-студии интерьеров «Better»: 2022 г.

Количество проектов: 10+.

Цены: по запросу.

Бесплатная консультация: да.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: нет.

Стиль: минимализм, современный стиль.

Город: Москва.

11. Студия дизайна интерьера «Geometrium»

Geometrium - архитектурная студия, специализирующаяся на создании инновационных интерьеров и архитектурных решений. Они объединяют функциональность и эстетику, создавая пространства, которые вдохновляют. Алексей Иванов — архитектор-дизайнер, основатель Geometrium Studio. Дата основания студии дизайна интерьера: 2012 г.

Количество проектов: 900+.

Цены: по запросу.

Бесплатная консультация: да.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: нет.

Стиль: современный, индустриальный.

Количество проектов: неизвестно.

Город: Москва.

12. Студия дизайна интерьера «Luxer Design»

Цены: по запросу.

Бесплатная консультация: нет.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Стиль: классический, современный.

Количество проектов: неизвестно.

Город: Москва.

13. MOPS Studio

Дата основания студии дизайна интерьера: 2009 г.

Цены: от 4000 до 12000 рублей за кв. м.

Бесплатная консультация: да.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Стиль: современный, функциональный.

Количество проектов: 70+.

Город: Москва.

14. Студия дизайна интерьера «Marion Studio»

Дата основания студии дизайна интерьера: 2013 г.

Цены: по запросу.

Бесплатная консультация: нет.

Авторский надзор: да.

Комплектация: да.

Управление стройкой: да.

Услуги ремонта: да.

Стиль: классический, роскошный.

Количество проектов: неизвестно.

Город: Москва.

15. Студия дизайна интерьера «Pechenyi»