Международное архитектурное бюро полного цикла: архитектурное проектирование, строительство, дизайн интерьера, ландшафт и гарантийное обслуживание. Лидер в сегменте проектирования и строительства премиальных резиденций.

Modern House – бюро основанное в 1997 году. За время деятельности компанией реализовано более 800 проектов в России и за рубежом. Созданная инфраструктура позволяет бюро вести авторский надзор и реализацию резиденций в любой точке мира: от Лондона и Дубая до Нью-Йорка.

Руководитель – Лекс Выжевский, архитектор-символист и визионер. Он продвигает архитектуру как форму высказывания. Его работы получили международное признание за радикальный пересмотр устоявшихся стандартов строительной индустрии.

Ключевые отличия:

– Европейские стандарты эргономики: cпециалисты бюро проходят обучение за границей, где эргономика изучается как отдельная наука.

– Доступ к коллекциям и прямые поставки люксовых брендов из Европы: сотрудничество с салонами мебели, света и сантехники.

– Свобода от стилистических рамок: бюро реализует любую эстетику – от радикального футуризма до вневременной классики.

– Прямой диалог с главным архитектором: еженедельная аналитика и прямая связь с автором проекта.

