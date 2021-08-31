Профиль в «Клерке» поможем вам найти работу, развить свой бизнес. А сейчас его нужно заполнить

Профили пользователи сегодня должны помогать пользователям найти работу, развить свой бизнес и построить коммуникацию среди коллег. «Клерк» начал работу над профилями пользователей (https://www.klerk.ru/user/) . Вам нужно заполнить поля "О себе", день рождения, место работы и должность.

Всем привет!

Меня зовут Борис Мальцев, я создатель «Клерка» и я хочу рассказать чем мы планируем заниматься в ближайший месяц что уже сделано в рамках этой задачи. И почему нужна ваша помощь.

Долго время Клерк был безоговорочным лидером отрасли в интернете, но все изменилось в 2014 году, когда все контентные проекты вдруг разучились зарабатывать. Это была мировая тенденция, российским СМИ досталось еще больше.

И с 2015 года нам пришлось спасать Клерк, набирать новую команду, придумывать как зарабатывать в изменившейся среде. И у нас все получилось мы создали онлайн-платформу Клерк 365, сделали онлайн-курсы, сервис Консультаций, Разборы, починили свой офис в центре города.

И теперь пришло время починить профили пользователей. Это важная часть проекта, которая существенно облегчит пользователям коммуникацию на Клерке и позволит ежедневно решать свои задачи.

Настройка связи с новым форумом и сайтом

Новый форум мы поставили в 2019 году и сегодня это самый динамичный форум в бухгалтерским мире. Именно на нем мы реализовали сервис "Консультаций". Идея простая: вы покупаете тариф «Клерк.Премиум» наши эксперты неограниченно отвечают на вопросы в течении суток. В этом сервисе уже 6 экспертов.

Проблема в том, что в форуме у пользователя свой профиль. Наша задача связать профиль форума и сайта и сделать изменение в одном месте. Вот тут: https://www.klerk.ru/user/.

Но самое главное объяснить в интерфейсе пользователям где и как делать изменения.

Это скриншот из профиля пользователя на форуме

Большая часть работ проведена.

Заполнение профиля

На сайте готова новый профиль (https://www.klerk.ru/user/). Какие то данные добавились, некоторые изменились. Я предлагаю зайти в свой профиль и заполнить поля "О себе", день рождения, должность, место работы другие поля. Мой профиль выглядит вот так: https://www.klerk.ru/user/3/

Личные сообщения

Начата работа на личными сообщения на сайте. Они уже готовы в альфа-тестировании, но уведомления о личном сообщении еще не готовы, поэтому если Вам кто-то напишет, Вы про это ничего не узнаете, наш IT-директор запрещает об этом проекте рассказывать, но я не смог удержаться. Найти их можно в профиле пользователя, ради эксперимента можете написать личное сообщение мне: https://www.klerk.ru/user/3/

Список пользователей

Список пользователей это моя боль. У «Клерка» такое огромное сообщество (Около 600 тысяч пользователей), а мы на сайте пока плохо об этом умеем рассказывать. Наше сообщество, кто онлайн и «рейтинг пользователей по комментариям» за все время можно посмотреть тут https://www.klerk.ru/user/list/. Планируем более информативно построить этот список и дать возможность коммуницировать пользователям.

Коллеги, буду рад предложениям, замечаниям или любому обсуждению функционированию профилей. Пишите в комментариях свои пожелания и мы учтем их.