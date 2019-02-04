Новый форум «Клерка». Рассказываем: зачем и почему

Теперь у «Клерка» новый форум.
Сначала расскажем о том, что волнует всех — о судьбе старого форума.
А с ним ничего плохого не случится. Он будет доступен. И некоторое время будет работать с полным функционалом, чтобы у пользователей была возможность сравнить старую и новую версии. В дальнейшем он будет доступен в виде архивной версии по своему прежнему адресу.
О том, что будет в новой версии площадки для обмена мнениями, рассказал Борис Мальцев, владелец «Клерка»:
Когда мы искали новый форум, нам были важны параметры:
- Удобная работа мобильной версии. Прям очень важно.
- Умная работа с уведомлениями на e-mail и встроенные.
- Встроенный чат для общения.
- Возможность обращения по нику или имени в теле обсуждения (тот, кого упоминают получит уведомление).
Почему изменили структуру разделов?
Мне показалось, что психо логически изменить разделы форума невозможным, Однако поддерживать такую сложную структуру бессмысленно. Проще сделать новую и протестировать. Нужно понимать, что раньше старались новые разделы форума создавать исходя из желания модераторов высказаться.
Будут ли они перенесены старые темы на новую площадку?
Мы раздумывали о переносе старых тем в новый форум. И решили не переносить. Из-за быстрого изменений законодательства большинство тем очень быстро теряют свою актуальность и не нужны сейчас.
Обсудить работу нового форума, оставить жалобу или предложение можно здесь.