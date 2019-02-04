Новый форум «Клерка». Рассказываем: зачем и почему

Теперь у «Клерка» новый форум.

Сначала расскажем о том, что волнует всех — о судьбе старого форума.

А с ним ничего плохого не случится. Он будет доступен. И некоторое время будет работать с полным функционалом, чтобы у пользователей была возможность сравнить старую и новую версии. В дальнейшем он будет доступен в виде архивной версии по своему прежнему адресу.

О том, что будет в новой версии площадки для обмена мнениями, рассказал Борис Мальцев, владелец «Клерка»: Когда мы искали новый форум, нам были важны параметры: Удобная работа мобильной версии. Прям очень важно.

Умная работа с уведомлениями на e-mail и встроенные.

Встроенный чат для общения.

Возможность обращения по нику или имени в теле обсуждения (тот, кого упоминают получит уведомление). Почему изменили структуру разделов?

Мне показалось, что психо логически изменить разделы форума невозможным, Однако поддерживать такую сложную структуру бессмысленно. Проще сделать новую и протестировать. Нужно понимать, что раньше старались новые разделы форума создавать исходя из желания модераторов высказаться. Будут ли они перенесены старые темы на новую площадку?

Мы раздумывали о переносе старых тем в новый форум. И решили не переносить. Из-за быстрого изменений законодательства большинство тем очень быстро теряют свою актуальность и не нужны сейчас.

Обсудить работу нового форума, оставить жалобу или предложение можно здесь.