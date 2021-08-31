Бухгалтерам нужен «Клерк.Премиум». Зачем вам наша бомбическая подписка

Подписка «Клерк.Премиум» — это сотни часов обучающего контента курсов и вебинаров, ответы экспертов на ваши вопросы, сертификаты ИПБ, сервисы и закрытый журнал только для подписчиков. У нас уже несколько тысяч подписчиков.

До конца лета держим цены, в сентября повышаем. Успевайте подписаться.

Итак, что получают наши подписчики.

Сервис «Консультации»

Сможете получить профессиональные консультации от ведущих экспертов «Клерка» в любом количестве. Да, количество вопросов не ограничено. Отвечаем в течение дня. Спрашивайте про налоги, учет, налоговые схемы, 1С, кадры, право.

Отвечает пул лучших экспертов.

Онлайн-курсы

У нас уже порядка 35 онлайн-курсов по теме налоговых проверок, расчета налогов, спецпрежимам, кадровому учету, оптимизации налогообложения. Посмотрите все темы.

Наши онлайн-курсы — это полноценные обучающие мануалы: упор — на практику. Нам важно, чтобы вы научились работать в теме курса, а не просто прослушали бухтеж выдержек из закона (чем очень грешат обычные семинары).

В каждом курсе порядка 15 видео-разделов плюс текстовые конспекты плюс дополнительные материалы.

Каждый месяц добавляем по паре курсов. Доплачивать за них не надо!

Сертификаты ИПБ и ЦОКа

Наши подписчики по итогам прохождения курсов получают два сертификата: Института профессиональных бухгалтеров (40 годовых часов) и Центра обучения «Клерка». Эти бумаги повысят вашу ценность как специалиста на рынке труда.

Вебинары

Подписчики получают доступ к сотням записей вебинаров. Это самый быстрый способ узнать про изменения в законах, например.

Вебинары ведут только известные юристы, у которых большой опыт работы с налоговиками и другими проверяющими.

Заказ статей главреду

В сервисе «Разборы» подписчики могут:

читать эксклюзивные статьи про изменения в законах: понятным языком описываем все новинки, важные для бухгалтера, кадровика и ИП;

заказывать статьи главреду. Он напишет и разместит в «Разборах».

Сервисы для подписчиков

Проверка контрагентов. Современный сервис, который мы сделали на основе официальных данных ФНС.

Мониторинг данных Росстата. Вы знаете, что Росстат вводит каждый год десятки новых форм и не обязан уведомлять тех, кто должен их сдавать? Просто пробейте свой ИНН, и мы выдадим вам список отчетности, которую надо сдать в статистику.

Спецпредложения и бонусы