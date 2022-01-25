Борис Mальцев - «Я умею формировать команды»

Рассказал почему Клерк.Ру - это стартап, несмотря на его двадцатилетие, почему наш Edtech проект «Центр обучения Клерка» вырос на 300% за 2021 год.
Интервью проходило в офисе Клерка, поэтому пришлось показать и секретную часть офиса которую мы готовимся ввести в эксплуатацию в этом году.
А вообще, мы так быстро бежим, что пока ребята из бизнес-сообщества «Эквиум» готовили это интервью прошел месяц и мы столько всего сделали.
Например:
- Запустили бухгалтерский аутсорсинг «Клерк.Бухгалтерия»;
- Запустили десять (!!!) курсов повышения квалификации для бухгалтеров и уже выдали дипломы первому потоку. Я лично подписал 47 удостоверений;
- Сделали рейтинг компаний https://klerk.ru/company/.
А еще мы перезапустили Кублог https://kublog.ru/