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Борис Mальцев - «Я умею формировать команды»

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Рассказал почему Клерк.Ру - это стартап, несмотря на его двадцатилетие, почему наш Edtech проект «Центр обучения Клерка» вырос на 300% за 2021 год.

Интервью проходило в офисе Клерка, поэтому пришлось показать и секретную часть офиса которую мы готовимся ввести в эксплуатацию в этом году.

А вообще, мы так быстро бежим, что пока ребята из бизнес-сообщества «Эквиум» готовили это интервью прошел месяц и мы столько всего сделали.

Например:

А еще мы перезапустили Кублог https://kublog.ru/

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Борис Мальцев
Борис Мальцев
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