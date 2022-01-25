В Центре обучения «Клерк» готова первая партия удостоверений. Смотрите, что мы с ними сделали

Наконец-то из типографии пришла первая партия удостоверений повышения квалификации, изготовленных для слушателей курса «Управленческий учет: с нуля до внедрения».
Но по правилам мало их только изготовить. Директор учебного центра должен лично их подписать и поставить фирменную печать.
Это было так волнительно и символично, что мы сделали для Вас небольшой фотоотчет.
Вот как это было
Методолог Центра обучения «Клерк», к.э.н. Елена Ярушкина лично принесла удостоверения руководителю Центра Борису Мальцеву. В узких кругах он широко известен как основатель «Клерка».
Борис взял ручку и начал подписывать.
Шло время, Краснодар засыпало снегом.
А Борис все изучал удостоверения, радовался и продолжал ставить подписи.
Теперь удостоверения мы отправим заказными письмами по Почте России. А все данные уже заносим в госреестр ФИС ФРДО.
Мы наверное сами не ожидали, что первый запуск в образовательном проекте будет так успешен.
Отзывы слушателей, обучившихся управленческому учету, здесь>>>
Курсы, на которые можно попасть прямо сейчас
Кроме курса по управленческому учету в Центре обучения «Клерк» еще 9 курсов.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2021.
- ФСБУ 6 и ФСБУ 26: новые правила для бухгалтеров с 2022 года.
- ФСБУ 25/2018 Аренда: учет по-новому на примерах + практика в 1С.
- Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля.
- Применение ФСБУ 5/2019 «Запасы».
- Законные способы снижения ФОТ: помогите директору сэкономить.
- Начисление страховых взносов: отчетность, тарифы, типичные ошибки.
- Исправление ошибок в учете.
- Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера.
Ближайшие планы
Скоро появятся курсы повышения квалификации по супер-востребованным темам:
- НДС – 2022;
- Кардинальные изменения в бухучете: все 5 новых ФСБУ.