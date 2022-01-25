В Центре обучения «Клерк» готова первая партия удостоверений. Смотрите, что мы с ними сделали

Наконец-то из типографии пришла первая партия удостоверений повышения квалификации, изготовленных для слушателей курса «Управленческий учет: с нуля до внедрения».

Но по правилам мало их только изготовить. Директор учебного центра должен лично их подписать и поставить фирменную печать.

Это было так волнительно и символично, что мы сделали для Вас небольшой фотоотчет.

Вот как это было

Методолог Центра обучения «Клерк», к.э.н. Елена Ярушкина лично принесла удостоверения руководителю Центра Борису Мальцеву. В узких кругах он широко известен как основатель «Клерка».

Борис взял ручку и начал подписывать.

Шло время, Краснодар засыпало снегом.

А Борис все изучал удостоверения, радовался и продолжал ставить подписи.

Теперь удостоверения мы отправим заказными письмами по Почте России. А все данные уже заносим в госреестр ФИС ФРДО.

Мы наверное сами не ожидали, что первый запуск в образовательном проекте будет так успешен.

Курсы, на которые можно попасть прямо сейчас

Кроме курса по управленческому учету в Центре обучения «Клерк» еще 9 курсов.

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Ближайшие планы

Скоро появятся курсы повышения квалификации по супер-востребованным темам: