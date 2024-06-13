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ТоТ еще разговор

От «Моего дела» до развития новых продуктов и инноваций в сфере финтеха: Путь Алексея Петрова

В субботу 8 июня  в 13-00 проводим беседу с легендой российского финтеха и предпринимательства — со-основателем сервиса «Мое Дело» Алексеем Петровым. 
От «Моего дела» до развития новых продуктов и инноваций в сфере финтеха: Путь Алексея Петрова

Вас ждут ценные инсайты и возможность задать вопросы лично Алексею Петрову.

Встреча состоится в нашем пространстве:  

Краснодар, ул. Красноармейская, 55/1 11 этаж Клерк.Ру

Количество мест ограничено,  поторопитесь зарегистрироваться. 

Алексей Петров - выдающаяся фигура в мире финтеха и предпринимательства, чья карьера насыщена яркими достижениями и инновационными проектами.

Биография

Образование и ранние годы

В 2001 году я завершил обучение на Экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2003 году получил степень магистра Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. Эти годы обучения заложили прочный фундамент для моей дальнейшей карьеры в сфере цифровых продуктов и технологических компаний.

Чемпион по Counter-Strike

С 1999 по 2002 годы я активно занимался киберспортом. Я был основателем и управляющим нескольких киберспортивных клубов в Москве. Под моим руководством клубная команда стала чемпионом России по Counter-Strike 1.3. В наших клубах было около 100 посадочных мест, что делало нас одним из крупнейших игровых центров в стране.

Карьерный путь

С 2003 по 2009 годы моя первая работа, где я дорос до  позиции партнёра в аудиторской компании, занимался автоматизацией и оптимизацией производственных процессов (бухгалтерия и налоги), а также развитием продуктового маркетинга. За это время клиентская база компании выросла с 100 до 5000 клиентов, а производительность труда увеличилась в 8 раз.

В 2006 году я основал первый в России маркетплейс по продаже газонной травы, удобрений и садового оборудования "Московские газоны", который позже был продан моему же поставщику. Уже в 2006 году я принимал оплату по картам онлайн и организовывал малые распред центры. 

Начало работы в большом IT-бизнесе

С 2009 по 2016 со-основатель и директор по продукту  сервиса онлайн-бухгалтерии "Моё дело". В рамках этого проекта впервые в России была реализована концепция открытого банкинга с интеграцией банковских API и бухгалтерии. Также была внедрена облачная электронная подпись с парнерами из Калуга-Астрал. Мы с партнерами сделали бухгалтерию простой и понятной для микро-бизнеса, сейчас это группа компаний по оказанию различных услуг малому бизнесу. Пока остаюсь миноритарным акционером. 

В 2014 году я основал платформу для регистрации бизнеса онлайн "Бухгалтерские и банковские технологии" (regme.online). Этот сервис был внедрён в 20 крупных банков и ежегодно регистрирует более 100 000 предпринимателей и организаций. Мой сервис убил рынок услуг “регистрация ИП и ООО”, сделал его бесплатным, но и взамен предприниматели плачут миллионы звонков от банков про открытие счета, мы первые научились зарабатывать на банкак на открытии счетов, сейчас это огромный спамный бизнес. Компанию продал. 

Развитие в банкинге и финтехе

С 2016 по 2017 годы я работал в Альфа-Банке, руководя развитием нефинансовых сервисов в блоке "Электронный бизнес". Среди реализованных проектов можно отметить электронную подпись для малого бизнеса и интеграцию с налоговой службой, клуб клиентов. Это была моя первая настоящая работа по найму, больше все запонилось это расширение нетворка и опыт работы с людьми, которые в найме, а не в бизнесе. 

С 2018 года я являюсь основателем и руководителем проекта "Цифровые банковские платформы" (Apibank). Моей целью было помочь финтех-компаниям, стартапам и провайдерам услуг встраивать в свои продукты финансовые сервисы, и развитие Open API или Open banking в РФ. Среди клиентов и поставщиков услуг такие гиганты как Газпромбанк, Альфа-Банк, КДВ-Групп, admitad, Островок, Тиньков SkilBox и другие. В рамках платформы запущены такие сервисы, как рассрочка, деньги вперед, ID, предпроцессинг, выплаты, эмиссия, управления корп расходами, управление массовым наймом и расчетами с персоналом

Социальные проекты и текущая деятельность

С 2024 года я активно занимаюсь экологической деятельностью. Вместе с партнёром я запустил некоммерческий проект "Clean The World".

Кроме того, я продолжаю читать лекции по финтеху и истории банковской отрасли в МГУ им. М.В. Ломоносова для студентов EMBA и победителей конкурса "Лидеры России". Также публикую статьи по банковской тематике в профильных журналах.

Заключение

Сегодня мои усилия сосредоточены на развитии новых продуктов и инноваций в сфере финтеха, стремясь делать финансовые услуги более доступными и удобными для всех.

Каждый четверг Борис Мальцев основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».

Хотите стать гостем следующего разговора, пишите Светлане

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Там есть календарь встреч.

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