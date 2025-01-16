“Я превращаю путь в путешествие” – Овик Арутюнян

Михаил: Раскрой нам свои амбиции.

Овик: Они очень большие, чтобы их раскрывать, я не хочу показаться нескромным человеком.

Михаил: Нормально, мы поймем, нам очень интересно. И мы видим, что ты прошел уже достаточно большой путь, 7 лет сумками занимаешься, у тебя 1,5 млн руб. в месяц, на 50% растешь, узкая проблема только в швеях, которую можно решить и вот кажется нужен буст и пошел рост по экспоненте. И ты говоришь, что у тебя есть амбиции. Покажи нам, где же эта гора Эльбрус с миллиардом выручки?

Овик: Ну есть условный Декатлон, у которого оборот 50 млрд долларов в год, по сути семейный бизнес. Кстати, это хороший бренд, потому что он не просто перепродает китайские вещи под своим брендом, у них очень много своих линий производства, своих разработок, очень широкий диапазон продукции и отличное соотношение «цена-качество».

Борис: Ты хочешь быть на него похожим или продаться им?

Овик: Нет. Мой бизнес находится в суперпозиции, как в квантовой механике. Я одновременно во всех сторонах. Я одновременно не стою ничего и одновременно всех денег.

Борис: А почему такая осторожность, кто напугал тебя?

Овик: Я устал жить в лебедином озере, где каждый месяц происходит какой-нибудь черный лебедь. Планировать что-то в таких условиях сложно. Любой человек цинично скажет, что это твои риски и ты на это подписался.

Борис: Ну ты же начал бизнес вести, у тебя нет стратегии?

Овик: Моя стратегия может немного меняться. В этом и философия, потому что важен путь, а не цель. Цель может поменяться. Среднесрочные цели вполне понятны, они в цифрах измеряются и их можно масштабировать.

Михаил: Какие они?

Овик: 30%-40% роста каждый год, увеличение ассортимента. Спустя год - полтора нам физически станет тесно в пространстве цеха. Я сижу и думаю, открывать в другом конце города второй параллельный цех, потому что кадровый вопрос связан с городом, где ты даже из соседних районов не возьмешь швей, потому что пробки.