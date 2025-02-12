Анфиса Еременко, DelMar Family: муж рискует, а я наполняю смыслом

Съемки в офисе Клерка

Борис: А Олимпиада сильно изменила ваш бизнес?

Анфиса: Очень сильно. Самое главное изменила людей, которые там живут.

Борис: А что именно?

Анфиса: Другие люди. Сочинцы в своей основной массе очень консервативные, абсолютно уверенные в правоте своего мнения и у них очень узкий круг интересов, но им этого достаточно. Прекрасные люди, с ними тяжело работать, особенно что-то новое предлагать. В 2008 году открылся «Дельмар» на набережной и в 2010 году мы открыли «Дельмар» в городе. И тогда мы познакомились с местной аудиторией, это достаточно снобские ребята, они все про всех знают.

Борис: А вы сами откуда?

Анфиса: Мы из Средней Азии, из Алма-Аты.

Михаил: Сочинцы считают, что на море всю жизнь живу, вы все приезжие, а мы здесь пашем.

Анфиса: Нет, они не пашут. Сервисное мышление напрямую связано с менталитетом, они не любят чужаков. Эта история наследие советских пансионатов, приезжали люди на все готовое, с чувством, что они много и упорно трудились в очень важной отрасли, которая является основной для жизнеобеспечения огромного государства и такой человек приезжает отдыхать в Сочи. Ну как он будет общаться? Ну не очень хорошо. А это твой родной город, ты здесь живешь и у вас уже коммуникация не заладилась.

Михаил: Ты вот сейчас, уже будучи сочинкой, ты так же ощущаешь гостей, которые приходят к тебе в ресторан?

Анфиса: Ну у меня же бизнес на туристах основан, поэтому я такой не стану.

Михаил: Может ты не видишь себя?

Анфиса: В наших ресторанах много гостей, поэтому с этим у меня все нормально. Команда от этого страдает. Раз в три месяца проводится трехдневный тренинг для команды, чтобы они смогли сбросить весь негатив.

Борис: Я читал, что у тебя есть курсы «Техники продаж 5 вкусов» и «Разверни конфету», что это?

Анфиса: Да, это связано с оборачиваемостью стола и как нам эффективно и максимально мало времени проводить возле гостя. Там ребята учатся очень быстро понимать, что гость хочет и что нам как бизнесу выгодно в данный момент продать.

Борис: Это обслуживание, это не связано с продажами?

Анфиса: Это и есть продажи. В ресторане продажи через сервис происходят.

Михаил: Ты контролируешь по сути продажи в своем бизнесе?

Анфиса: Контролирую способ, но не я одна. Это основной показатель за которым мы все следим.

Михаил: Давай про «Конфетку», что это такое?

Анфиса: «Разверни конфету» – это техническое название, я еще не придумала название. Время нужно, чтобы пришло и я создам это как отдельный продукт и это будет лично мой бизнес. Не хочется ценность этого всего терять, потому что много шлака в инфобизнесе.

Борис: Почему в инфобизнесе? Ты не хочешь курс записать?

Анфиса: Я все время про это думаю, то мне кажется, что актуальность информации внутри курса как-будто на пару дней отстает.

Разверни конфету – это значит, когда официант возле стола дружелюбно и легко делает продажу. У человека с которым ты работаешь может быть разное настроение, все что угодно. Самое нежелательное для нас состояние, когда человек не знает, что он хочет. Мы отталкивались от этого. Человек не знает чего он хочет, а тебе важна высокая оборачиваемость, то очень важно сколько времени официант тратит на каждый этап.

И разговор с гостем после приветствия сразу начинается с предложения блюда или напитка. Обычно спрашивают: “Вам чай или кофе?”, а мы предлагаем смородиновый морс или борщ с салом и чесноком. Мы гостю как-будто кладем гастрономическое ощущение и он принимает решение, либо он говорит: “Да, я хочу это”, либо наоборот. Мы, например, предложили мякоть барашка на гриле, а он подумал и сказал, что хочет уху. Мы таким образом укорачиваем время выбора и можем контролировать то, что гость выбирает.

Михаил: Вы отслеживаете время сколько потребуется клиенту, чтобы заказать?

Анфиса: Конечно, обязательно, это все нужно делать.

Михаил: Прям физически считаете или как это получается?

Анфиса: Да, буквально с секундомером. Человек стоит рядом или сидит за столом, в зависимости от локации, улыбается и с секундомером замеряет время.

Михаил: А сколько нормативное время? Я знаю в Макдоналдсе 160 или 180 секунд.

Анфиса: Минута, чтобы принять заказ.

Михаил: Это ты контролишь?

Анфиса: Да, сейчас мы еще пойдем на кухню, там будем с секундомерами стоять, хотим увеличить маржу через контроль расходов. Сейчас популярное слово лин-менеджмент.