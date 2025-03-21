Сколько должны стоить полезные сервисы для бухгалтера?

Вместе с Еленой Ярушкиной — руководителем Центра Обучения Клерка, обсудили профессию бухгалтера и почему бухгалтеры сейчас много зарабатывают. Что реально помогает им зарабатывать больше и зачем тогда вообще ВУЗ, если он не учит главному.

Смотреть в VK

Смотреть в Ютубе

«Клерк» – это не просто СМИ, а целая экосистема для бухгалтеров и предпринимателей в России. Уже 25 лет он помогает в их работе, и, наверное, почти каждый бухгалтер хоть раз слышал о нем. Это место, где можно найти все, что нужно для работы: полезные статьи, документы, инструменты, база обучающего контента.

Флагманский продукт «Клерка» подписка для бухгалтера стала доступнее и стоимость теперь составляет 6 000 рублей за годовой тариф.

В подписке большое количество сервисов и инструментов помогающие в работе:

— безлимитные консультации;

— проверка контрагентов;

— конструктор учетной политики;

— онлайн-курсы;

— вебинары;

— тренинги;

— разборы законов;

— онлайн-конференции;

— отключение рекламы.

Вот что написал у себя в телеграм-канале Борис Мальцев, создатель «Клерка»: