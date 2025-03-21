Сколько должны стоить полезные сервисы для бухгалтера?

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«Клерк» – это не просто СМИ, а целая экосистема для бухгалтеров и предпринимателей в России. Уже 25 лет он помогает в их работе, и, наверное, почти каждый бухгалтер хоть раз слышал о нем. Это место, где можно найти все, что нужно для работы: полезные статьи, документы, инструменты, база обучающего контента.
Флагманский продукт «Клерка» подписка для бухгалтера стала доступнее и стоимость теперь составляет 6 000 рублей за годовой тариф.
В подписке большое количество сервисов и инструментов помогающие в работе:
— безлимитные консультации;
— проверка контрагентов;
— конструктор учетной политики;
— онлайн-курсы;
— вебинары;
— тренинги;
— разборы законов;
— онлайн-конференции;
— отключение рекламы.
Вот что написал у себя в телеграм-канале Борис Мальцев, создатель «Клерка»:
« Мы кардинально изменили стоимость нашего главного продукта для бухгалтеров — Клерк.Премиум. Это не скидка, а новая цена!
Теперь вместо 24 000 рублей в год — всего 6 000 рублей в год. В год!!! Клерк.Премиум должен быть у всех бухгалтеров России – это аксиома и моя цель.
Волнуемся и внимательно следим за реакцией. Рынок принимает позитивно!»
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