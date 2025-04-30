Светлана Беляева: Как без команды и маркетолога построить бизнес на обучении и консалтинге.

Вопросы от редакции

Борис: У меня еще вопросы от редакции «Клерка».

Как вы относитесь к конкуренции на рынке обучения бухгалтеров, например, считаете ли «Клерк» своим конкурентом?

Светлана: Считаю «Клерк» конкурентом. Это же здорово, когда есть компании больше тебя.

Есть онлайн-школы, большие ИП, которые активно развиваются, а есть классные крупные компании, которые растут за счет инвестиций.

Борис: Весь маркетинг в телеграмме сейчас, личный бренд, это бустит рынок образования и много конкурентов растет.

Светлана: Мне интересны компании типа Клерка, Актиона. Знаю структуру консалтинга и за счет чего крупные консультанты растут, там вообще отдела продаж нет.

Борис: Вы участвуете в конференциях «Клерка», в том числе как генеральный партнер, ведете вебинары, телеграм-канал, при этом руководите центром и активно развиваете его, насколько глубоко погружены в операционный процесс или умеете выходить?

Светлана: Я глубоко погружена в операционный процесс и задача – выйти. Например, смогла развивать отдел консалтинга только тогда, когда вышла из обучения, записи курсов. Решили взять внешних преподавателей, и я смогла переключиться на консалтинг, чтобы запустить его полноценно в продажу. Сейчас я больше в events направление вовлечена. Пока, к сожалению, вовлечена в разные направления.

Борис: Какие навыки вы бы выделили как ключевые для бухгалтеров сегодня?

Светлана: Это точно умение работать с налоговыми рисками. Есть некий технический функционал, условно сформировать отчетность, но это не дает роста бухгалтеру внутри компании. За что ты готов платить бухгалтеру, если он умеет решать сложные задачи, когда он приходит и говорит, здесь есть потенциальные налоговые риски, давай подумаем как по-другому. Что касается софтов, то это умение вести переговоры, аргументировать свою позицию перед собственниками компании. Умение коммуницировать.

Борис: Еще мне кажется, умение брать на себя ответственность.

Светлана: Ответственность есть в любом направлении. Руководитель отдела продаж берет на себя ответственность за результаты отдела. Отдел обучения, берет ли ответственность на себя за то, что продукт, который мы делаем он позволит дойти студенту до конца курса и оставить хороший отзыв, который будет продавать дальше.

Борис: И последний вопрос, как будет трансформироваться профессия бухгалтера в ближайшие годы?

Светлана: Несмотря на то, что все говорят, что профессия умирающая, я четко разделяю технический набор навыков, который позволяет хорошо делать свою работу, а есть аналитика.

Многие МСФО построены на аналитике, налоговые риски, оценка налогового законодательства, налоговая практика. Ты как собственник никогда не пойдешь в эту тему, ведь у тебя голова болит, как заработать, а кто-то должен быть стеной, кто скажет, что можно, а что нельзя. Люди, которые умеют погружаться и анализировать, по сути, то что не умеет ИИ и не будет уметь еще долго. Взвесить и проанализировать риски сможет только человек.

Борис: Ты используешь в своей работе ИИ?

Светлана: Да, но я больше побаловаться. Если мне нужна идея для контента, я спрошу у ИИ какие тренды, что актуально.

Юрий: Есть желание в год вырасти в 2 раза, а вот представь ситуацию, что тебе захотелось вырасти в 3 раза. И вот какие 3 шага ты бы сделала, чтобы эта цель стала бы реальной?

Светлана: Бери и делай. Это точно мой выход в стратегию, при высвобождении времени из текучки у меня появится время на размышления, на анализ. Но я бы точно оставляла за собой функционал продвижения в части PR – выступления на большие аудитории, то что позволяет нам расти. Человек доверяет человеку, никогда текст не даст такой же эффект, как видео. Работа с цифрами, я сейчас больше на интуицию полагаюсь, но у меня есть управленческий учет и на мой взгляд это тоже моя точка роста. С цифрами я пока мало завязана. И воспитание сильной команды, тех людей, которые будут двигать бизнес каждый по своему направлению.

Юрий: А если это не сделать, что будет?

Светлана: Скорее всего 1-2 года я смогу оставаться в той же ситуации, а потом мне все это надоест и я уйду в найм.









