Светлана Беляева: Как без команды и маркетолога построить бизнес на обучении и консалтинге.

Как стать лид-магнитом для клиентов компании, сформировать мощный личный бренд и попробовать выйти из операционки. Можно ли параллельно вести три направления бизнеса.
Какие перспективы ждет рынок бухгалтерских услуг в ближайшее время и какие навыки потребуются современным бухгалтерам.
Как работать с 4 утра и успевать делать все домашние дела. И зачем постоянно учиться, находясь в декрете.
Юрий Мео – бизнес-трекер, заменил Михаила Лапушинского.
Обучение по налогам, бухгалтерскому и управленческому учету, рискам и МСФО
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Телеграм-канал «Разобраться в налогах»
Смотрите в Ютубе
Смотрите VK видео
Каждый четверг Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».
Хотите стать гостем следующего ТоТ еще разговор, пишите Светлане. Подписывайтесь на телеграм-канал проекта: https://t.me/totrazgovor.
Как я пришла в бизнес
Борис: Я так рад пообщаться, потому что наблюдаю за тобой всю твою публичную карьеру, со времен появления YouTube канала. Расскажи, чем ты занимаешься, особенно для тех, кто не читает «Клерк».
Светлана: Два основных направления – это образование в налогообложении, бухучете и финансах, а также консалтинг. Изначально я руководила в ВТБ Белгорода отделом бухучета и отчетности, а позднее переехала в Москву и начала собственный бизнес.
Борис: Ты начинала с консалтинга?
Светлана: Да. В декрете поняла, что не хочу выходить из него, хочу видеть как дети растут, прививать им ценности, быть рядом. И у меня начался сложный период, как работать и развиваться, но не возвращаться в найм. И принимаю решение – открыть собственный бизнес, но какой непонятно.
Борис: Это какой год?
Светлана: В 2011 начался этот поиск. И к мысли о том, что я точно иду в бизнес, пришла примерно в 2014-2015 гг.
Борис: Я правильно понимаю, что это были доступные тебе клиенты? Как все началось?
Светлана: Я работала с крупным бизнесом, типа Роснефть, ВТБ Капитал, Газпромбанк. И когда задумалась о консалтинге, поняла, что к маленькому ИП такие крупные клиенты никогда не придут, а с малым бизнесом я никогда не работала. И я отвергала идею консалтинга и продолжала искать варианты.
Я перечитала тонны книг на Альпине, в МИФе, все что выходило по бизнесу я поглощала. Примерно год ушел на поиске «кто я и где я». Одновременно я еще училась, потому что налоги все время меняются и надо быть в теме.
И прихожу к мысли, консультировать и искать клиентов в том, что я хорошо знаю. Ищу клиентов через соцсети, через бизнес-клубы.
Юрий: Кто был первый клиент и как он появился?
Светлана: Через партнеров. Подруга пригласила сделать проект по постановке налогового учета в компании. Я помню, что тогда этот проект стоил 60 000 руб., а сейчас мы такие проекты делаем минимум за 500 000 руб. Я полностью им прописала методологию учета, поставила налоговый учет, документооборот. И тогда я поняла, что я могу зарабатывать сама на таких проектах. Параллельно я завела ВК, назвала блог «Разобраться в налогах», из него начали приходить клиенты.
Юрий: Блог писать или снимать видео?
Светлана: Я начала писать текст, но видео – это был тот рывок, когда запустился весь мой онлайн-контент.
Постоянное обучение
Светлана: Да, видео прям стартануло. Я училась и решила закончить ACCA – престижный диплом по налогам. Не было практических материалов по налогам, только МСФО. Я проработала много материала и, когда сдала экзамен, у меня осталось много записей. Я поняла, что из этого можно сделать образовательный продукт. АССА сдавался 2 раза в год, и я провела 2 подготовительные группы, несколько занятий в образовательных центрах. Решила, что могу сама проводить занятия без привязки к срокам сдачи экзамена и сделать массовый продукт, полезный многим специалистам.
Я иду снова учиться в онлайн-университет и основным условием учебы, был заработок определенной суммы денег. Нужно было сдавать ежедневные отчеты, мне стало неудобно, я же отличница, тогда и запустила свой курс.
Я просто записываю селфи с рассказом о курсе, запускаю его в ВК, на него рекламу. Ценник был меньше 1000 руб. и за 10 дней ко мне пришло 200 человек. Для меня это как тестирование гипотезы: при такой цене история залетает, нужно только усиливать и расширять материал.
Борис: Что значит запустила рекламу? Помимо предпринимательской деятельности, чувствуется, еще маркетолог.
Светлана: Нет, на тот момент все сама. Первые работники появились, когда группа была около 600 человек и я понимала, что не могу вести контент.
В своей группе размещаю объявление «Кто готов помочь мне с ведением этой группы?», отозвался человек, до сих пор создает контент для ВК.
Борис: А почему YouTube канал? В то время это не супер понятная история?
Светлана: Я понимала как зарабатывать максимум 100 000 руб. в месяц, но поскольку у меня реклама, люди, которым нужно платить зарплату, надо зарабатывать больше. Параллельно работала программным директором конференций, создавала с нуля конференции по налогам. Я получала комиссию от сделки и научилась продавать продукт.
Борис: Ты организовывала конференции?
Светлана: Да. Нас было трое: бухгалтер, e-mail маркетолог, а составить программу, найти спикеров и партнеров, продать ее – это было мое. Организация конференции «под ключ».
Юрий: Ты выступала на конференции?
Светлана: Тогда стеснялась выступать, считала, что там все классные и великие спикеры и кто тут я.
Юрий: Я слышу, что было много обучения, после того, как ты вышла из найма, для чего?
Светлана: Это был поиск себя и страх «что делать». Если возвращаться в найм после декрета, то мне важно не упустить налоговых изменений за это время. Ну и параллельно пробую бизнес и иду в онлайн-университет, чтобы попробовать запустить онлайн-школу, потому что понимаю, что мне это может быть интересно.
Во ФРИИ тоже училась, мы с подругой сделали несколько проектов интересных.
Почему не пошла аттестация бухгалтеров
Борис: А что за проект был во ФРИИ?
Светлана: Аттестация и тестирование бухгалтеров, поработали с несколькими крупными бизнесами. Мы приходили в компании, тестировали 100-150 человек и анализировали результаты.
Но пандемия началась и проект свернули. Я отказалась и от конференций, потому что не хотела их делать в онлайн-формате.
Юрий: Первый клиент пришел по рекомендации, потом первый вебинар, а вот следующий шаг, как развитие началось?
Светлана: Развитию бизнеса в сфере онлайн-образования дала как раз пандемия. Люди стали приходить на вебинары, тогда их было больше, чем сейчас, но цена другая.
Юрий: Она была выше?
Светлана: Ниже. Максимальная стоимость курса была 15 000 руб. за 30 дней.
YouTube был просто хранилищем видео
Борис: А как ты к обучению пришла?
Светлана: Я думала, как привлекать аудиторию на конференции и начала писать первые подкасты. Приходила к спикерам и говорила, давай запишем два видео – приглашение на конференцию и подкаст, чтобы аудитория тебя узнала, чтобы шла уже на твое имя. Так я начала вести свой YouTube.
Борис: Про личный бренд ты тогда уже думала?
Светлана: Это пока было хранилище видео. Со словом личный бренд столкнулась позже, когда у меня остался один проект и встал вопрос «Как его поднимать?», начала читать книги по личному бренду.
Борис: А из всех соцсетей какая у тебя топовая сейчас?
Светлана: Telegram веду полностью сама, он мне ближе и больше откликается аудитория, может потому что она там более активная.
Понимаю, что сейчас на мой YouTube канал нет органического роста. Скорее всего, пытаюсь в одном канале соединить несколько целевых аудиторий и про бизнес, и про бухгалтерию, и про налоги. У нас стоит задача развивать YouTube, но будем менять саму модель, а параллельно развиваем RuTube.
Отключила первые заявки, потому что испугалась
Борис: А как ты решила сделать курс и на этом зарабатывать?
Светлана: 2020 год, я веду вебинары. Запустила рекламу в ВК и получила 200 заявок. Причем я их отключила, потому что мне стало страшно, что ко мне пришло учиться 200 человек. У меня был ужас, а что если у меня не получится, я не смогу их сопровождать полноценно. Прошла первая группа и страх вместе с ней. Дальше я пошла эту тему развивать, правда с огромным расфокусом на разные бизнесы и в 2020 году принимаю решение, что я иду в обучение и в эту точку буду бить.
Борис: Из чего состоит бизнес, какие продукты? Огромная линейка онлайн-курсов, больше, чем у «Клерка».
Светлана: Точно не больше, даже не буду себя сравнивать.
Борис: Вебинары – это лидогенерация, что еще?
Светлана: Налоговый аудит и налоговый консалтинг и events-направление.
Борис: Это конференции?
За границей Москвы завтраков нет
Светлана: Раз в два месяца мы делали бизнес-завтраки на 20-30 человек. А в сентябре прошлого года запланировали на 30 человек, а зарегистрировалось около 90 и пришлось быстро менять зал.
Борис: Платные?
Светлана: Да, там не очень большие деньги. Сначала это была бесплатная история исключительно для наших студентов, собраться, пообщаться, обменяться мнениями. А в сентябре и ноябре поняли, что набрать 80-100 человек нам легко.
Юрий: Это все в Москве?
Светлана: Да, очный формат, в Москве.
Юрий: А за границей Москвы завтраков нет?
Светлана: Нет, но люди приезжают и чем дальше, тем охват больше. Пока не сильно про деньги, больше про аудиторию и про показать, что мы можем в этой теме работать.
Юрий: Светлана, если про деньги говорить, у вас где они лежат? Вот вы назвали три продукта: курсы, аудит и консалтинг, конференции.
Светлана: Event – это все таки больше про узнаваемость. Сейчас придумали несколько форматов, которые будем реализовывать, я пока не буду их раскрывать, но там есть классные идеи и надеюсь, в ближайшее время запустим.
Если брать по выручке, то ведущий – это онлайн обучение. Он полностью поставлен и прогнозируем. Отдел маркетинга и отдел продаж понимают наши возможности для выручки и прибыли. А посередине консалтинг и аудит. Буквально вчера собирались с ребятами, чтобы обсудить предложения, как усилить консалтинг. Эти проекты маржинальнее, чем обучение, но задача – как их масштабировать.
Доход больше в образовании, а маржинальнее консалтинг
Борис: За 2023 год твой оборот составил 74 млн руб. Можно его разделить по бизнесам?
Светлана: 60% - онлайн и 40% - консалтинг.
Юрий: Это выручка, а маржинальность как делится? Я смотрел статистику ФНС, там выручка растет, сумма уплаченных налогов растет, а прибыль сокращается.
Борис: Ну это же налоговый консультант, какая там прибыль?
Светлана: Если проводить сравнение, то это как ракета на старте, чтобы стартануть нужно максимально выработать топливо, вложить максимум усилий, а затем уже будет полегче. Все, что мы зарабатываем сегодня, вкладываем обратно в бизнес. Это найм, и да, иногда мы ошибаемся с людьми, а любая ошибка найма это потерянные деньги. Но на сегодняшний день у нас все возвращается в бизнес, в маркетинг, в PR. И действительно мы работаем на супер низкой марже.
Борис: А какая структура компании сейчас?
Светлана: Три блока. B2C блок – отдел продаж, отдел обучения, В2В блок аналогично, и events, там пока без структуры.
В перспективе ставлю ставку на events
Юрий: В горизонте 3-5 лет на какой продукт из трех ты делаешь ставку?
Светлана: В таком горизонте на консалтинг и events. Мы сильны очень мощным штатом кураторов, которые постоянно отвечают на вопросы, проверяют домашние задания, консультируют. С другой стороны, искусственный интеллект не стоит на месте и, посмотрим, как это отразится далее на онлайн-образовании. Ну и плюс инфляция, у бизнеса больше денег, чем у физических лиц.
Хорошее качественное образование никуда не денется, люди всегда будут приходить за ним. Бизнес будет всегда искать возможности, где брать клиентов. К тому же налоговая точно будет ужесточать режимы, не идет в сторону послабления, а бизнесу надо выживать, для этого он придумывает разные обходы, самозанятость. И это придумывается не потому, что хочу много денег легко, а от вопроса «А как мне выжить?».
Юрий: Ну тут выбор очевиден – заплати налоги и спи спокойно. А при этом твоя бизнес-модель должна быть такой, чтобы хватало денег на тебя и на семью.
Светлана: Да, чтобы у тебя оставалась маржа, деньги в бизнесе и подушка безопасности.
Борис: А кто занимается маркетингом, как это выглядит в структуре компании?
Светлана: Сейчас один человек в маркетинге. Я есть везде, в каждом направлении и отдаю себе отчет, что мой бизнес проходит классические стадии развития – ты сначала все сам, потом везде по чуть-чуть и потом выходишь в управление, в стратегию. Сейчас я на этапе – я везде.
Борис: А сколько человек всего в компании?
Светлана: Около 30.
В компании есть люди, с которыми в огонь, и в воду
Юрий: А из них сколько является экспертами в налогах, в аудите?
Светлана: Это отдел консалтинга и отдел обучения, полностью экспертный отдел 12-15 человек. В целом по компании тимлиды наверно 10%. По сути это руководители блоков, 5-6 человек, с которыми ты понимаешь, что можно и в огонь, и в воду.
Юрий: А почему ключевые сотрудники работают с тобой и не уходят в самостоятельное плавание, где могут получать не зарплату, а доход.
Борис: И что будет, если они уйдут?
Светлана: Какой бы я классный эксперт не была, какой бы классный продукт не создала, если я боюсь продавать, не умею, не хочу, саботирую, то этой идеи не будет.
Это все равно, что делать супер-контент в телеграмм-канале, где один подписчик. Ты тратишь свое время на то, что никто и никогда не купит. А продажи, это же самое сложное. Кажется, что самое сложное - это создать продукт, но нет, самое сложное его продать. Тебе надо трансформироваться, через себя переступать, тебе надо поднимать трубку, вести непростые переговоры, тебе надо убеждать, донести до людей, почему ты лучше, чем другие.
Юрий: И вот эти эксперты не продавцы?
Светлана: Скорее нет. Я думаю, что если люди готовы были бы сами продавать, то они пошли бы продавать свой продукт.
Нельзя вырасти с людьми, которые приходят за зарплатой
Юрий: Тогда вернемся к началу истории, когда ты после рождения ребенка решила пойти продавать.
Светлана: Это скорее не про свободное время, это работа немного в другом качестве. Выйти из найма в собственный бизнес, на мой взгляд, это не так просто и не многие на это решаются. Во-вторых, у нас большие цели, мы постоянно растем и вкладываем в идеи.
Юрий: Твои эксперты вышли из твоего комьюнити. Ты помогаешь им развиваться, предлагаешь интересные задачи и комфортные условия работы, справедливо оцениваешь их труд.
Светлана: Для меня очень важно, чтобы люди вовлекались, всегда есть часть команды, которая приходит на 8-часовой рабочий день отработать, и это не плохо, просто человек делает свою работу. А есть супер вовлеченная команда, с которой можно в 4 утра созваниваться и придумывать новые задачи и это самая ценная часть команды.
Борис: А где берет лиды бизнес консалтинг?
Светлана: С вебинаров. У нас есть предложение – бесплатный экспресс аудит. Тратим 1-1,5 часа времени специалиста для того, чтобы проработать компанию, без погружения в нее, встретиться либо лично, либо в зуме, обсудить, какие потенциально мы видим риски и дальше клиент принимает решение.
Юрий: Так это же практически продажи?
Светлана: Да, это лид-маркетинг. У нас в В2В нет маркетинга, с вебинара идут заявки на обучение и на консалтинг.
Борис: А какая средняя стоимость услуги консалтинга?
Светлана: 500-700 тыс. руб.
Борис: А туда точно не нужно маркетолога и поиска лидов?
Светлана: Я думаю, что нужно. Это вопрос пока моего неумения выйти полноценно в управление, когда ты смотришь на все сверху и показываешь людям, как и куда идти.
Стратегически хотим выйти к цифре 300 млн руб.
Борис: А ты все придумываешь?
Светлана: У нас пока продукты рождаются в спорах и обсуждениях с Максимом (муж). Он стратегически направляет.
Юрий: А на ближайший год какая цель в стратегии?
Светлана: В начале года я ставила 300 млн руб. на год, но пока мы не идем в этом направлении, поэтому цели немного корректируются. Но это пока больше мои фантазии и амбиции, я расписала каждое направление, но вижу, не получается что-то.
Борис: Это же 4-х кратный рост.
Юрий: Когда мы видим рост какой-то суммы, нам кажется, что это успех. Но если смотреть на абсолютную цифру, то результат может показаться незначительным. Особенно если сравнивать его с другими, более высокими результатами.
Борис: Это же про амбиции, вот сидит перед тобой предприниматель и говорит – я на следующий год сделаю в 4 раза больше, на основании чего?
Светлана: За прошлый год мы выросли в 2 раза, за позапрошлый в 4 раза. Мы просто смотрим, как мы растем и кажется, что как будто бы можно еще.
Юрий: Но не слышу того, что план был опущен в команду и команда начала с ним жить.
Светлана: Ты прям узкое место мое подметил. Я прописываю план, мы его обсуждаем, но я не умею еще работать настолько с командой, чтобы их максимально вовлечь. Понимаю, какие должны быть продукты, декомпозирую и это все вполне реально. Мне еще этому нужно учиться, чтобы люди верили в эти цифры так же, как верю я. Это моя следующая точка роста.
Про книгу
Борис: Света, я слышал, ты книгу пишешь. Можешь рассказать, про что она?
Светлана: Она называется «Готовые алгоритмы расчета налогов на каждый день». Это прям базис налоговый, там все, что касается налогообложения на практических примерах, на ссылках на законодательство. Она уже выходит в мае, мы согласовываем обложку.
Борис: Это бизнес-проект?
Светлана: Да. Это точно не про рефлексию, это исключительно бизнес история, про PR. Буду ли я на ней зарабатывать, посмотрим. Сейчас мы заказали первую партию и часть пойдет в магазины, а остальное будет для нашей аудитории. Два года ее писала, классная получилась книга, нет к ней вопросов, но пока она не будет широко доступна на рынке, пойдет в подарок нашим клиентам, партнерам, участникам мероприятий.
Борис: А как это случилось?
Светлана: Хороший вопрос. Это от «вау, как вы пишите книги?» до «а может быть и я могу?». Потом понимаешь, что накопился тот материал, которым можешь делиться. Я же очень много пишу, перерабатываю тонны документов. Любой бесплатный однодневный вебинар – минимум 10 часов подготовки. И даже если повторяю тему, смотрю, как поменялось законодательство или судебная практика. И в какой-то моменты ты понимаешь, что материал теперь надо просто упаковать.
Юрий: А что будет считаться успехом этой книги?
Светлана: Если бы я ставила цель продавать и хочу с каждой книги зарабатывать условные 300 руб., я бы сказала, что успех книги это проданные 1000 экземпляров за первый месяц. Но поскольку это история про PR, то мне очень сложно оценивать.
Между бизнесом и ремеслом
Юрий: Вот сейчас услышал, что вебинары проводишь регулярно. Это прямо все сама, каждый раз?
Светлана: Да, но задача заводить сюда сотрудников.
Юрий: А это тогда продукт? Либо ремесло?
Светлана: Это ремесло. Я же говорю, я пока на стадии между ремеслом и бизнесом. Я хочу, чтобы это стало бизнесом.
Юрий: А вот те звездочки, которые есть у тебя в команде, они это не подхватывают?
Светлана: Публичность – это история, когда человек готов или не готов. Сейчас я беру людей в команду консалтинга и на этапе собеседования уже спрашиваю, готов ли человек выступать или писать статьи. Если человек готов, то это большой и жирный плюс и мы идем дальше вместе.
Юрий: А не кажется, что твоя публичность выступает неким клапаном, который не позволяет команде вырасти в 4-5 раз? Твое время ограничено, его больше не станет, а приходят на тебя.
Светлана: 100%. Я могла бы это время вложить в усиление команды, в мотивацию команды, а я иду выступать. Но здесь же тоже нельзя взять просто так, вот у тебя есть какая-то модель, ты ее бросаешь, а другая не работает.
Юрий: С этим оправданием можно жить годами.
Светлана: Уже описано мое 31 декабря 2025 года и моя роль на эту дату. И я хочу к этой роли прийти, но чтобы к ней прийти мне необходимо высвободить время.
Юрий: И как ты последний раз высвободила время?
Светлана: Когда-то курсы я писала сама. Сейчас мои материалы это 30%. Вебинары пока да, но задача стоит заместить их другим способом лидогенерации – YouTube, контент, конференции.
Мой рабочий день начинается в 4 утра
Борис: Сколько ты сама в день работаешь?
Светлана: У меня рабочий день начинается с 4 до 5 утра, я в этот промежуток работаю дома, потом еду в офис, либо остаюсь дома, если дети не в школе. Могу и вечером еще работать. Это вряд ли меньше 10 часов.
Юрий: Я услышал 4-5 утра и вздрогнул аж.
Светлана: Ну здесь же очень просто все просчитать, я вышла из найма и хочу зарабатывать, а с 4 до 8 утра я могу спокойно работать.
Кайф от процесса
Борис: Юрий, ты веришь в 300 млн руб.?
Юрий: Ну это вполне реальная цифра. Услышал, что муж помогает сфокусироваться, и сильное вовлечение в процессы. Могу предположить, что нравится быть в паблике и получать признание, благодарности и с этого кайфовать.
Светлана: Скорее не про признание, может страхи, что если я не буду вести вебинары, то каким образом у нас будет лидогенерация идти.
Юрий: А проверяли эту гипотезу?
Светлана: Нет. Мы понимаем, что с вебинара идет определенный объем заявок. Отдел продаж работает на теплых заявках.
Юрий: Ну проверить гипотезу не сложно. Запустить, например 8 твоих вебинаров и 2 чужих, а потом посчитать воронку.
Светлана: Можно. Мы точно идем в эту сторону. Нет задачи вести каждую неделю вебинары. Наверно ты прав, это некий кайф от общения с аудиторией. И кажется, когда выйду в управление, это просто другие навыки.
В 23 года стала руководителем отдела в банке
Борис: Света, а можно про личную жизнь, ты из Белгорода?
Светлана: Я вообще из Хакасии, в 11 лет мы переехали в Белгород. Там поступила в институт и на 3 курсе прошла стажировку в ВТБ, на 4 курсе меня взяли на работу. Через 2 года назначили руководителем офиса, мне 23 года, 22 человека в подчинении, я ничего не понимаю в управлении, но видимо сильно вовлечена в работу, что во мне видят потенциал.
Через 1,5 года предлагают позицию зам.руководителя отдела бухучета и затем руководителя. Я понимаю, что хорошо, я уже руководитель отдела, следующий шаг либо зам главного бухгалтера или главбух. И здесь потолок. А надо расти. И такие размышления о жизни приводят к тому что надо ехать в Москву.
Борис: А Макс на каком этапе появился?
Светлана: Почти сразу, он тоже из ВТБ. У нас была такая классная история. ВТБ выплачивает премию 10 окладов. У меня зарплата была 6000 руб. и я, студентка 4 курса, получаю 60 000 руб. Я таких денег в жизни не видела, стипендия была 300 руб. И я поняла, что хочу квартиру и мне хватает на первоначальный взнос. Я иду в наш отдел ипотечного кредитования, а там молодой человек. Так мы и познакомились, через ипотеку. В 2008 году кризис и с одним чемоданом мы едем в Москву. Максим пошел в собственный бизнес, а я в Deloitte.
Вопросы от редакции
Борис: У меня еще вопросы от редакции «Клерка».
Как вы относитесь к конкуренции на рынке обучения бухгалтеров, например, считаете ли «Клерк» своим конкурентом?
Светлана: Считаю «Клерк» конкурентом. Это же здорово, когда есть компании больше тебя.
Есть онлайн-школы, большие ИП, которые активно развиваются, а есть классные крупные компании, которые растут за счет инвестиций.
Борис: Весь маркетинг в телеграмме сейчас, личный бренд, это бустит рынок образования и много конкурентов растет.
Светлана: Мне интересны компании типа Клерка, Актиона. Знаю структуру консалтинга и за счет чего крупные консультанты растут, там вообще отдела продаж нет.
Борис: Вы участвуете в конференциях «Клерка», в том числе как генеральный партнер, ведете вебинары, телеграм-канал, при этом руководите центром и активно развиваете его, насколько глубоко погружены в операционный процесс или умеете выходить?
Светлана: Я глубоко погружена в операционный процесс и задача – выйти. Например, смогла развивать отдел консалтинга только тогда, когда вышла из обучения, записи курсов. Решили взять внешних преподавателей, и я смогла переключиться на консалтинг, чтобы запустить его полноценно в продажу. Сейчас я больше в events направление вовлечена. Пока, к сожалению, вовлечена в разные направления.
Борис: Какие навыки вы бы выделили как ключевые для бухгалтеров сегодня?
Светлана: Это точно умение работать с налоговыми рисками. Есть некий технический функционал, условно сформировать отчетность, но это не дает роста бухгалтеру внутри компании. За что ты готов платить бухгалтеру, если он умеет решать сложные задачи, когда он приходит и говорит, здесь есть потенциальные налоговые риски, давай подумаем как по-другому. Что касается софтов, то это умение вести переговоры, аргументировать свою позицию перед собственниками компании. Умение коммуницировать.
Борис: Еще мне кажется, умение брать на себя ответственность.
Светлана: Ответственность есть в любом направлении. Руководитель отдела продаж берет на себя ответственность за результаты отдела. Отдел обучения, берет ли ответственность на себя за то, что продукт, который мы делаем он позволит дойти студенту до конца курса и оставить хороший отзыв, который будет продавать дальше.
Борис: И последний вопрос, как будет трансформироваться профессия бухгалтера в ближайшие годы?
Светлана: Несмотря на то, что все говорят, что профессия умирающая, я четко разделяю технический набор навыков, который позволяет хорошо делать свою работу, а есть аналитика.
Многие МСФО построены на аналитике, налоговые риски, оценка налогового законодательства, налоговая практика. Ты как собственник никогда не пойдешь в эту тему, ведь у тебя голова болит, как заработать, а кто-то должен быть стеной, кто скажет, что можно, а что нельзя. Люди, которые умеют погружаться и анализировать, по сути, то что не умеет ИИ и не будет уметь еще долго. Взвесить и проанализировать риски сможет только человек.
Борис: Ты используешь в своей работе ИИ?
Светлана: Да, но я больше побаловаться. Если мне нужна идея для контента, я спрошу у ИИ какие тренды, что актуально.
Юрий: Есть желание в год вырасти в 2 раза, а вот представь ситуацию, что тебе захотелось вырасти в 3 раза. И вот какие 3 шага ты бы сделала, чтобы эта цель стала бы реальной?
Светлана: Бери и делай. Это точно мой выход в стратегию, при высвобождении времени из текучки у меня появится время на размышления, на анализ. Но я бы точно оставляла за собой функционал продвижения в части PR – выступления на большие аудитории, то что позволяет нам расти. Человек доверяет человеку, никогда текст не даст такой же эффект, как видео. Работа с цифрами, я сейчас больше на интуицию полагаюсь, но у меня есть управленческий учет и на мой взгляд это тоже моя точка роста. С цифрами я пока мало завязана. И воспитание сильной команды, тех людей, которые будут двигать бизнес каждый по своему направлению.
Юрий: А если это не сделать, что будет?
Светлана: Скорее всего 1-2 года я смогу оставаться в той же ситуации, а потом мне все это надоест и я уйду в найм.
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Комментарии2
23 выпуска уже)) ничего себе. Светлана интересный собеседник, интересно читать про опыт развития, ошибки и лайфхаки)) главное, чтобы другие брали на вооружение и не наступали на грабли
В гостях — Светлана Беляева, человек, который не просто «разобрался в налогах», а построил на этом целую бизнес-империю. Без команды. Без маркетолога. С детьми. (Да, ты снова проигрываешь маме-предпринимателю на экспертном уровне.)
Мы поговорили: – Как из человека с калькулятором сделать лид-магнит на 74 млн выручки.
👉 Почему бухгалтеры боятся продавать и как gently заставить их.
👉 Как вести Telegram, YouTube и не выгореть, хотя ты просыпаешься в 4 утра. Добро пожаловать в клуб “Совы в панике”.
👉 И как всё это вообще возможно без HR, без продюсера и без того самого «волшебного пинка».
Интервью писали в Москве, вместе с бизнес-трекером Юрием Мео — он временно заменил нашего соведущего Михаила Лапушинского, но вышло мощно. Почти как «Меняем жену», только по бизнесу.
💬 В финале — блиц-вопросы от редакции «Клерка». Спойлер: скучно не будет.