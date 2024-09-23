Юрий Мео: как я вывел Калуга Астрал на 1,8 млрд выручки и стал бизнес-трекером, помогаю расти другим

Юрий Мео, Борис Мальцев /Фото Ольга Белоцерковец

Борис: Сейчас что будешь делать?

Юрий: Я командный игрок, не одиночка. Моя сущность, как коммерческого директора, была не в том, чтобы за каждого делать его работу, а чтобы вырасти тех лидеров, которые свою работу делают отлично. Я им в этом помогал, кому-то больше, кому-то меньше. Задача была - сделать сбалансированную дирекцию, я ушел, и все хорошо работает. Такая задача была выполнена. Я понимаю, эту же работу могу делать для других бизнесов, для группы бизнесов. Я познакомился с методикой бизнес-трекер. Когда ты руками не выполняешь работу за своего клиента, но ты понимаешь его бизнес путем вопросов и ответов, понимаешь цели владельцев этого бизнеса, понимаешь ограничения, которые его прямо сейчас держат. Помогаешь ему именно методологией, именно разбором ситуаций, внешним взглядом. Это очень важно, потому что когда ты сидишь внутри своего бизнеса, тебе кажется, что ты уже всё знаешь. Ты не хочешь смотреть в ту сторону, где у тебя «темное пятно» и не получается. Задача трекера выставить это пятно, если оно является главным ограничителем. Посмотрим и разберем почему, что с этим нужно делать для того, чтобы этого пятна не было?

Ещё один момент - фокусировка. Звучит очень обще, но когда я провожу встречи со своими клиентами, начинаю задавать вопросы о целях. Там серьезные дядьки плывут, т.е. есть у них нет таких целей. Приходится вместе по этой встрече собирать цели. Я не подсказываю эти цели, он начинает об этом задумываться. От этих целей начинает появляться какое-то понимание. Ты к этим целям с текущим бизнесом дотянешься? Если не дотянешься, то нужно с этим бизнесом что-то делать. А тебе хватить текущего тренда роста или не хватит? Если не хватит, то с этим тоже что-то нужно делать. Такая внешняя позиция с каким-то опытом, который у меня есть, но главное разбудить представление заказчика. Такая моя работа.

Борис: Сейчас клиенты есть?

Юрий: Пока четыре. Я расскажу почему их так мало. Я сожалею, что этим не стал заниматься раньше, когда работал в Астрале. Но у нас и была с Черниными такая договоренность. Если я работаю, то полностью в Астрале.

Борис: Надо было раньше уходить.

Юрий: Надо было либо раньше уходить, либо раньше договариваться, когда у меня появляется время, я могу отдать на свои проекты. Я хотел июнь, июль, август просто отдохнуть. Чтобы вздохнуть, подумать, собраться с мыслями. Получилось, что в окно своего отдыха я пришел на тренинг. Там меня прям заставляли встречаться с клиентами. Я говорю ребятам, у меня отпуск. Так не работает. Спасибо, что заставили пройти. Я под этим давлением с несколькими клиентами встретился онлайн. Я в кайфе. Пусть за эти встречи мне денег не заплатили, если не заключим контракт на сопровождение, может быть и не заплатят. Но мне сама процедура погружения в бизнес, поиск разрывов, она понравилась. Я этим всё время и занимался. Есть продукт, не продается, почему. Причем я понимал, не продается напрямую, через представительства и партнеров, значит что-то не так. Это искал, сшивал и получалось.

Борис: У тебя уже есть оффер, твой продукт? Ты дошел до того, что можешь сказать, мои услуги, которые ты примерно описал, стоят столько-то.

Юрий: Да.

Борис: Сколько?

Юрий: Сейчас это стоит 150 000 рублей в месяц на одного клиента. Это предполагает четыре встречи в месяц до двух часов.

Борис: Это классический бизнес-трекер.

Юрий: Да.

Борис: У тебя сейчас 4 клиента на 150 000 рублей. Пытаюсь высчитать твою зарплату.

Юрий: 600 000 рублей. Это не то к чему я стремлюсь.

Борис: К чему ты стремишься?

Юрий: У хорошего продавца жадность - хорошая черта. У меня были периоды, когда мой доход в месяц составлял 2 млн рублей. Мне он казался справедливым доходом. При этом я понимаю, это небольшие цифры. Потому что те ребята, с которыми я проводил эти встречи, у каждого из них больший доход, чем 2 млн рублей в месяц. Я понимаю, что в том их личном бизнесе, который у них есть, можно сделать в три раза больше. То что делают они, я бы сделал это лучше. Но я в найме был, а они предприниматели. Их риск совершенно другой. Написал заявление, извините бизнес больше не мой, а там так не сделаешь. Я не ставлю каких-то потолков себе. Я понимаю, что сейчас буду выступать в качестве ремесленника, продавать свое время. А время ограничено. При этом мне это очень нравится. Я готов этой работой заниматься.

Борис: Мы предприниматели понимаем, что значит 2 млн рублей. Ты к какому времени придешь к 2 млн руб.?

Юрий: Год.

Борис: В следующем августе 2 млн руб.

Юрий: Да, не позднее.

Борис: А ты команду будешь внутри строить?

Юрий: Скорее всего буду. Я вижу, у меня есть экспертиза, но далеко не по всем направлениям бизнеса. А может случиться ситуация, вместе с сопровождением клиента потребуется какая-то экспертиза. Правильно в эту экспертизу заводить своих людей. Если я буду заводить своих людей, и получать какой-то справедливый доход, почему нет.

Борис: Типа лиды и всё такое.

Юрий: Да.

Борис: Ещё я знаю, у тебя сын работает в Калуге.

Юрий: Это вообще отдельная история. Когда-то мне это даже ставили в вину. Был такой момент, когда в компании работал я, моя жена, мой сын и жена сына. Нас по компании развело. Жена родила ребенка и больше не хочет выходить на работу. Сын раньше работал в коммерческой дирекции, сейчас ушел в другую и руководит маркетингом. Его жена родила ребенка и тоже находится в декрете, пока тоже не собирается куда-то выходить. Поэтому из компании МЕО остался только один - Женя.

Борис: Кажется у меня закончились вопросы. Спасибо тебе большое, что пришел. Кстати, я помню, как ты пришел в Калугу и сразу у нас получилось договориться между Калугой и Клерком. Все региональные компании Тензор, Контур, были очень тяжелыми, чтобы договориться про маркетинг. Так было круто, когда ты появился, поэтому большое тебе спасибо ещё за это. Спасибо, что в свой отпуск согласился прийти к нам.

Юрий: Спасибо, мне было очень приятно и интересно.