Форум стал сообществом

На форум приходили за помощью: задать вопрос по учету, разобраться с отчетностью, посоветоваться с коллегами. Постепенно обсуждения вышли за пределы профессии. Участники знакомились, спорили, рассказывали о семье и повседневной жизни. Форум стал местом общения задолго до распространения соцсетей.

Сегодня, по данным, которые Мальцев привел на встрече, у «Клерка» около 10 млн уникальных пользователей в месяц и 36% рынка информационного контента для бухгалтеров. В этой нише работают более 260 сайтов.

Около тысячи активных авторов публикуют на площадке свыше 150 материалов ежедневно. Работа с таким потоком требует не только редакции, но и постоянной модерации, общения с авторами и участниками сообщества.

За годы работы вокруг медиа появились образовательные продукты, консультации экспертов, калькуляторы, справочники и проверка контрагентов. Для компаний «Клерк» стал площадкой, где можно размещать рекламу, вести блоги и получать заявки. Среди клиентов банки и разработчики бухгалтерского программного обеспечения.

Еще одно направление конференции. Мальцев рассказал о 13 мероприятиях, одно из них собрало 10 тысяч участников онлайн.