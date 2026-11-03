Идею сайта Клерк.ру подсказал программист Андрей Селиков: «Ты же бухгалтер, делай проект для себя». Мальцев начал собирать информацию, которая была нужна ему в работе главного бухгалтера. Она пригодилась и другим бухгалтерам, законодательство менялось, за новостями нужно было следить, а сложные вопросы с кем-то обсуждать.
На сайте появились новости и форум. Проект зарабатывал на рекламе и уже через полгода приносил больше, чем работа главбухом. Тогда Борис решил заниматься только «Клерком».
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Форум стал сообществом
На форум приходили за помощью: задать вопрос по учету, разобраться с отчетностью, посоветоваться с коллегами. Постепенно обсуждения вышли за пределы профессии. Участники знакомились, спорили, рассказывали о семье и повседневной жизни. Форум стал местом общения задолго до распространения соцсетей.
Сегодня, по данным, которые Мальцев привел на встрече, у «Клерка» около 10 млн уникальных пользователей в месяц и 36% рынка информационного контента для бухгалтеров. В этой нише работают более 260 сайтов.
Около тысячи активных авторов публикуют на площадке свыше 150 материалов ежедневно. Работа с таким потоком требует не только редакции, но и постоянной модерации, общения с авторами и участниками сообщества.
За годы работы вокруг медиа появились образовательные продукты, консультации экспертов, калькуляторы, справочники и проверка контрагентов. Для компаний «Клерк» стал площадкой, где можно размещать рекламу, вести блоги и получать заявки. Среди клиентов банки и разработчики бухгалтерского программного обеспечения.
Еще одно направление конференции. Мальцев рассказал о 13 мероприятиях, одно из них собрало 10 тысяч участников онлайн.
Кассовый разрыв и смена модели
В 2014 году рекламная модель, на которой вырос «Клерк», начала давать сбои. Заказчики перераспределяли бюджеты в пользу «Яндекс.Директа», читатели все больше времени проводили в соцсетях.
К этому добавились внутренние проблемы. Компания столкнулась с кассовым разрывом, начались конфликты, большая часть команды ушла. По словам Мальцева, в какой-то момент он остался практически один.
Пришлось менять предложение для рекламодателей и искать новые источники выручки. Компаниям стали продавать блоги, где они могли публиковать материалы для аудитории «Клерка». Другим направлением стало обучение бухгалтеров. Первый курс принес 700 тысяч рублей за день.
Сейчас к основным продуктам Мальцев относит курсы повышения квалификации, подписки Клерк.Школа и Клерк.Система. Компания также зарабатывает на рекламе и специальных проектах.
Управление передали командам
По мере развития новых направлений бизнес разделили на продуктовые команды. В каждой есть продакт, разработчики, контент-менеджер и маркетолог. Команда отвечает за свой продукт, его развитие и результат.
Отдельно Мальцев отметил вклад CEO Карины Хапиште. Она взяла на себя найм, внутренние процессы и управление компанией. Это позволило основателю больше заниматься продуктами.
Сам Борис определяет свою роль как медиаменеджера и продакта: разбираться в потребностях аудитории, находить идеи для сервисов и собирать команды для их запуска.
Как ИИ меняет бизнес «Клерка»
Искусственный интеллект меняет привычный путь читателя к информации. Если бухгалтер получает ответ в чате поисковика, ему уже не обязательно открывать сайт. Для «Клерка» это означает возможную потерю контакта с пользователем, которому можно было предложить обучение, подписку или другие услуги.
Мальцев считает, что эпоха привычных сайтов постепенно уходит, пользователи хотят получать готовый ответ без переходов по ссылкам. Поэтому компании предстоит определить, какие продукты будут востребованы при таком способе поиска информации.
Среди направлений, которые «Клерк» уже развивает, — экспертная помощь, обучение и рабочие инструменты для бухгалтеров, справочно-правовая система. Как изменится их роль с распространением ИИ, пока остается открытым вопросом.
Сам Мальцев сравнивает происходящее с появлением интернета и видит в новой технологии возможность для бизнеса. На вопрос, чем он займется, если ИИ изменит весь его рынок, отвечает, что будет строить бизнес на искусственном интеллекте.