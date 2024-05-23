Особенности справочника номенклатуры в новых системах 1С:ERP 2

Статья будет полезна тем, кому только предстоит познакомиться с настройкой справочников 1C:ERP 2.

В предыдущих версиях программ 1С справочник «Номенклатура» традиционно представлен в иерархической структуре, включающей группы и элементы номенклатуры. Единая иерархическая структура была проста и понятна для пользователя.

Современные системы, такие как 1С:ERP и КА, предлагают более гранулированный подход к организации справочника «Номенклатура».

Теперь интерфейс справочника предлагает возможности для фильтрации и отбора элементов одновременно по группам и по видам номенклатуры.

Такой подход может ускользнуть от внимания пользователя и привести к путанице понятий «Группа номенклатуры» и «Вид номенклатуры», и как следствие к неправильной организации справочника.

Пример корректной организации справочника по группам и видам номенклатуры

Основная ошибка, которую допускают пользователи — это ненужное умножение видов номенклатуры вместо использования групп.

Подобная путаница не только затрудняет управление справочником, но и может привести к операционным сложностям. Группа номенклатуры может быть относительно легко изменена в процессе учета, что предоставляет определенную гибкость. В то же время, изменение вида номенклатуры намного сложнее и чаще всего невозможно без значительных последствий, так как это потребовало бы перепроведения всех существующих документов, а в некоторых случаях может привести и к изменению финансового результата.

Пример организации справочника с видами номенклатуры вместо групп номенклатуры

Понимание различий между группами и видами номенклатуры, а также умение правильно их применять при работе с справочником в системах 1С:ERP и КА, являются важными условиями для эффективной организации учетных процессов.

Вид номенклатуры определяет, как конкретная позиция будет отражаться в учете, подчеркивая ее особенности — будь это товар, работа, услуга, а также уникальные аспекты, такие как серийность и характеристики.

В виде номенклатуры задается тип номенклатуры (товар, работа, услуга), от которого зависит специфика ведения учета для данного элемента справочника

В виде номенклатуры можно установить реквизиты, которые будут заполняться для элемента справочника номенклатуры по-умолчанию (ГФР, ставка НДС, Единицы измерения и т.д.

Точная настройка видов номенклатуры имеет прямое влияние на оперативный учет и калькуляцию себестоимости продукции или услуг. Ошибки в настройке могут привести к неверному распределению затрат и, как следствие, к искажению данных о финансовых результатах деятельности предприятия.

Некорректная настройка видов номенклатуры может привести к серьезным проблемам в учете, особенно если потребуется изменение этих настроек в будущем. Изменение аналитики по уже проведенным операциям потребует перепроведения всех документов за период, что может стать источником значительных несоответствий и финансовых потерь. Вернуть систему к корректному отображению учетных данных за прошлые периоды может быть крайне затруднительно и финансово затратно, потенциально требуя «шаманских» действий для коррекции.

Адекватная настройка видов номенклатуры в ERP-системах является не просто техническим моментом, а ключевым элементом обеспечения точности и надежности учета.

Она требует глубокого понимания процессов учета и управления на предприятии, а также внимательного и осознанного подхода к настройке системы. Важно понимать последствия каждого изменения в настройках и стремиться к максимально возможной точности и корректности данных с самого начала внедрения системы.

Внедрение «1С:ERP 2» Мы предлагаем полный спектр профессиональных услуг по быстрому внедрению и поддержке 1С:ERP Консультация

Группы финансового учета в ERP-системах (ГФУ): ключ к точному бухгалтерскому отражению

ГФУ отвечает за правильное отражение операций с номенклатурой в бухгалтерском учете, за счет точной настройки бухгалтерских проводок. В рамках ERP-системы, ГФУ позволяет задать необходимые настройки для:

Счета учета номенклатуры;

Счета при реализации номенклатуры;

Счета учета НДС по номенклатуре.

Таким образом, ГФУ становится ключевым элементом, определяющим, как операции по движению товаров, работ или услуг будут отражаться в бухгалтерском учете.

В новых системах ERP, ГФУ заменяет собой понятие «номенклатурная группа» на 90 счете, знакомое нам по конфигурации 1С:УПП, позволяя более гибко управлять отображением операций и остатков по счетам. Это предоставляет возможность для детального анализа финансовых результатов и управления затратами.

Выбор неподходящей группы финансового учета или полное ее игнорирование может привести к серьезным нарушениям в бухгалтерском учете.

Примеры таких нарушений включают некорректное отображение материалов на 41 счете вместо 10 го, что является прямым нарушением правил ведения бухгалтерского учета. Кроме того, при закрытии месяца могут возникнуть трудности с расчетом себестоимости из-за неверно формируемых остатков по счетам.

Хотя типовые механизмы ERP-систем обеспечивают возможность корректировки ошибок, связанных с настройкой ГФУ, процесс исправления на больших объемах данных может занять значительное количество времени и ресурсов.

Помимо трудоемкости процесса, существует риск возникновения дополнительных ошибок, которые могут усугубить ситуацию.

Вот главные особенности настройки справочник номенклатура в 1C:ERP 2.

Не запутаться в иерархии справочника и не наделать лишних элементов, переделывать будет очень больно.

Разобраться и настроить справочник Видов номенклатуры.

Настроить справочник ГФУ с учетом описанных выше особенностей.

Внедрение «1С:ERP 2» Мы предлагаем полный спектр профессиональных услуг по быстрому внедрению и поддержке 1С:ERP Консультация

Реклама: ООО «Трио», ИНН: 6322039268, erid: LjN8KCUqc