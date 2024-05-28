Как внедрить ERP и не облажаться

В современном мире непрерывной конкуренции и стремительного развития технологий, системы планирования ресурсов предприятия (ERP) выступают не просто как инструменты автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, но и как катализаторы фундаментальных преобразований в управлении компанией.

Благодаря внедрению ERP, компании обретают ценные инструменты в виде новых модулей и усовершенствованных отчетов, обеспечивают объединение разрозненного учета в единый контур, что в свою очередь избавляет от неэффективной двойной работы по ведению учета. Такое трансформационное воздействие на организацию делает ERP не просто программным продуктом, но стратегическим активом, способным кардинально изменить к лучшему все аспекты деятельности компании.

В этой статье мы погрузимся в некоторые ошибки при внедрении ERP-систем и изучим, как их можно избежать.

Неправильная постановка задач на внедрение

Одна из основных ошибок, с которой сталкиваются организации при реализации ERP-проектов, заключается в неправильной или недостаточно четкой постановке задач.

Правильная постановка задачи является фундаментом для всего проекта: она должна быть конкретной, измеримой и ориентированной на получение реальной пользы от каждого внедряемого модуля системы.

Без четкого понимания целей и ожидаемых результатов сложно оценить эффективность внедрения и реальные выгоды, которые система может принести бизнесу.

Примеры постановки задач, с которыми мы сталкиваемся:

1. Внедрить ERP на предприятии.

Тут мы столкнемся с тем, что у каждого участника процесса будет свое понимание завершения процесса внедрения. Из-за этого внедрение и завершение проекта может затягиваться из-за противоречий между службами и нет возможности четко ответить на вопрос «мы получили нужный инструмент?».

Велик риск того, что главным выгодополучателем будет бухгалтерия, так как у них есть железобетонный аргумент «потому что если будет неправильно мы получим штраф», а все остальные службы будут вынуждены подстраиваться под них. А между тем, 1С:ERP 2 это мощный инструмент, в котором прежде всего настраивается управленческий учет и процесса, а бухгалтерия является потребителем результата работы всех служб.

2. Настройте нам «один модуль».

Когда главный инициатор внедрения прочитал о том что в 1С:ERP 2 есть нужный ему инструмент (отчет или АРМ) и хочет получить именно его, без учета всего масштаба поставленной задачи.

Тут мы сталкиваемся с тем, что главный выгодополучатель снова одна служба, а другие не будут пользоваться системой в полном объеме. В результате двойной учет в системе, так как другие службы не приняли инструментов системы и продолжают получать данные из удобных и старых инструментов (например из экселя). Так же, нужная аналитика документов не будет заполнена и страдать будут другие службы, которые вынуждены будут искать ошибки исполнителей.

Примеры постановки задач более конкретные:

Получить дерево себестоимости продукции.

Получить управленческий отчет, который собирает данные из системы в нужном виде и по нужным формулам.

Ускорить и упростить ввод данных для пользователей производства и сохранить всю необходимую аналитику для расчета себестоимости.

Исключить двойной ввод информации в систему у разных служб.

Все и сразу

Подход «все и сразу» предполагает попытку внедрения всех возможных компонентов и функций ERP-системы в рамках одного проекта без предварительного этапного планирования.

На первый взгляд, такой подход может показаться рациональным с точки зрения экономии времени и ресурсов. Однако на практике он часто приводит к противоположным результатам, увеличивая риски и сложность проекта.

Повышенный риск ошибок: большее количество одновременно внедряемых компонентов и модулей увеличивает вероятность возникновения ошибок и сбоев в работе системы. Еще не запущены основные модули и не налажен процесс получения нужной отчетности, а уже нужно решать быстродействия и удобства работы.

Если делать сразу все, то могут быть ошибки при закрытии месяца, причины которых очень сложно будет определить: «это была ошибка пользователя или ошибка проектирования?».

Как избежать ошибки «все и сразу»

Чтобы минимизировать риски и повысить шансы на успех, рекомендуется придерживаться следующих принципов:

Приоритизация : выделите ключевые процессы и компоненты системы, которые требуют немедленного внедрения, и сосредоточьтесь на них в первую очередь. Модули, без которых не может функционировать предприятие, что приведет к остановке процессов, штрафам или другим критическим проблемам.

Этапное внедрение : разделите проект на несколько этапов, это позволит команде и пользователям накапливать опыт и устранять возникающие проблемы постепенно.

Обучение и поддержка пользователей: организуйте поддержку во время и после внедрения каждого этапа проекта. Пользователи должны привыкнуть к системе и регулярным изменениям. На нашем опыте, компании очень неохотно выделяют время на обучение персонала, чаще всего это происходит «в процессе работы и на наших конкретных примерах». Такую работу сложно оценить по стоимости и срокам, так как у каждого пользователя свои скорость восприятия и обучения, поэтому такие работы нужно выделять отдельно.

Выбирая стратегию внедрения ERP по принципу «шаг за шагом», вы снижаете риски и увеличиваете гибкость проекта, что позволяет достичь лучших результатов с меньшими затратами и в более короткие сроки.

А сделайте как было!

При переходе на новую систему планирования ресурсов предприятия (ERP) многие организации сталкиваются с соблазном придерживаться привычных методов работы.

Фраза «сделайте как было» часто звучит на совещаниях по внедрению, отражая стремление сотрудников и управления сохранить старые рабочие процессы и практики.

Подобный подход, однако, может привести к значительным проблемам и упустить потенциал для улучшения, который предоставляет ERP-система. В этой статье мы рассмотрим, почему подход «сделайте как было» является ошибкой при внедрении ERP и как этого избежать.

Пропуск возможности оптимизации: один из основных аргументов в пользу внедрения ERP-системы заключается в улучшении и оптимизации бизнес-процессов. Настаивая на сохранении старых подходов, компания лишает себя возможности переосмыслить и улучшить свою деятельность. Неэффективное использование ресурсов: ERP-системы разработаны для улучшения эффективности и уменьшения издержек. Подгонка новой системы под устаревшие процессы может привести к недостаточному использованию ее возможностей, сохраняя или даже увеличивая текущие расходы. Сопротивление изменениям: подход «сделайте как было» часто становится проявлением сопротивления изменениям. Это сопротивление может затруднить внедрение новшеств и инноваций, которые необходимы для роста и развития компании. Упущенные возможности для интеграции: современные ERP-системы предлагают мощные возможности для интеграции различных участков бизнеса. Придерживаясь устаревших процессов, компания может упустить шанс улучшить взаимодействие между подразделениями и, таким образом, повысить общую производительность.

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Параллельная работа в старой и новой системе

При переходе на новую систему планирования ресурсов предприятия (ERP) многие организации сталкиваются с дилеммой: полностью отказаться от использования старой системы и полагаться только на новую или же работать в обеих системах параллельно на протяжении определенного времени.

Хотя на первый взгляд параллельный переход кажется безопасной стратегией, принимая во внимание возможность «отступления» на проверенную систему в случае проблем с новой, эта тактика может быть источником ряда значительных проблем.

В данной статье рассматриваются причины, по которым параллельная работа в старой и новой ERP-системе представляет собой ошибку при внедрении, и предлагаются способы ее избежать.

Почему параллельная работа является ошибкой?

Удвоение работы: один из основных недостатков параллельного использования систем — это удвоение объемов работы, поскольку данные необходимо вводить дважды: в старую и в новую систему. Это не только неэффективно, но и увеличивает вероятность ошибок в данных. Сопротивление изменениям: параллельное использование систем может способствовать сопротивлению сотрудников изменениям. Когда старая система по-прежнему доступна, многие предпочитают придерживаться привычных рабочих процессов вместо того, чтобы научиться работать с новой системой. Растягивание процесса внедрения: параллельная эксплуатация может замедлить выполнение проекта внедрения ERP, поскольку команда проекта и пользователи сосредотачиваются на поддержке обеих систем, а не на полном переходе на новую. Дополнительные затраты: поддержка двух систем одновременно требует дополнительных затрат, которые могли бы быть инвестированы в обучение персонала или дальнейшее развитие новой ERP-системы.

Финансовый результат в старой и новой систем может отличаться из-за разных алгоритмов расчета. У пользователей появляется соблазн подогнать результат в новой системе под старую, т.е. появляются исправительные документы на этапе внедрения системы, это может привести к некорректному результату ведения учета в новой систем поле перехода и никто не вспомнит для чего вносились те или иные исправления.

Есть хороший знакомый программист, которому я доверяю

В процессе внедрения системы планирования ресурсов предприятия (ERP), компании сталкиваются с множеством вызовов и решений, которые могут существенно повлиять на успех проекта.

Одна из распространенных ошибок, о которой пойдет речь в данной статье, это привлечение «хорошего знакомого программиста» для выполнения сложной и многогранной работы по настройке и внедрению ERP-системы.

Давайте разберемся, почему это может стать проблемой и как избежать возможных трудностей.

Почему это ошибка?

Ограниченный опыт и знания. Не смотря на высокие профессиональные качества знакомого программиста в определенных областях, ERP-системы требуют уникального сочетания знаний и опыта в бизнес-процессах, технологиях и индустриальной специфике. Вероятность того, что один человек обладает всем необходимым для успешного внедрения, крайне мала. Недооценка сложности проекта. ERP-внедрение — это не просто установка программного обеспечения. Это комплексный проект, который включает анализ и оптимизацию бизнес-процессов, обучение персонала, настройку и адаптацию системы под конкретные нужды организации. Привлечение знакомого программиста, не имеющего опыта координирования такого рода проектов, может привести к упущениям и ошибкам. Отсутствие гарантий и поддержки. Работая с профессиональной IT-компанией или сервисным партнером, вы получаете не только выполнение работ, но и гарантии, а также постоянную поддержку системы после внедрения. «Хороший знакомый» вряд ли сможет обеспечить такой уровень сервиса и ответственности. Риски для бизнеса. В случае неудачи такого проекта стоит не только дополнительное время и деньги на исправление ошибок, но и потерянные бизнес-возможности и, возможно, данные. Ошибки в настройке ERP-системы могут привести к серьезным сбоям в работе компании.

Выбор исполнителя для внедрения ERP-системы — это важное решение, от которого зависит успех всего проекта. Поэтому предпочтительно отдавать предпочтение специализированным компаниям с проверенным опытом и репутацией, а не опираться на услуги «хорошего знакомого программиста», вне зависимости от его личных качеств и компетенций в других областях IT.

Заключение

Внедрение системы планирования ресурсов предприятия (ERP) — это масштабный и важный проект для любой организации, который затрагивает различные аспекты ее деятельности, от бизнес-процессов до повседневной работы каждого сотрудника.

Ошибки, допущенные на этапе подготовки и внедрения, могут обернуться серьезными затратами времени и ресурсов, влияя на операционную эффективность и стратегическую гибкость компании.

Важно помнить, что ERP-система — это не просто инструмент, а фундаментальный элемент инфраструктуры компании, играющий ключевую роль в ее развитии и конкурентоспособности. Подходя к внедрению системы с должным вниманием к деталям, вы можете не только избежать типичных ошибок, но и значительно усилить потенциал вашего бизнеса в долгосрочной перспективе.

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