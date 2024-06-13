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Особенности регламентированного учета в 1С:ERP 2

В этой статье мы рассмотрим особенности функционирования регламентированного учет в 1С:ERP Управление предприятием, а также его взаимодействие с оперативным учетом.
Особенности регламентированного учета в 1С:ERP 2
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В современном бизнесе, где скорость принятия решений и точность данных являются ключевыми факторами успеха, важность интегрированных и гибких учетных систем невозможно переоценить. ERP-системы (Enterprise Resource Planning) позволяют централизовать и автоматизировать процессы управления ресурсами, обеспечивая компании всеобъемлющую картину её операционной деятельности. Одним из ключевых аспектов таких систем является регламентированный учет.

Оперативный учет

Оперативный учет (или управленческий учет) является основой системы, на которую опирается функциональность регламентированного учета. Он обеспечивает сбор, обработку и анализ текущих данных о деятельности компании, таких как продажи, закупки, производство, запасы и другие операции. 

Настройка оперативного учета является первым шагом при внедрении ERP, так как он формирует основу для других модулей, включая регламентированный учет. 

Основные функции регламентированного учета:

  • Соблюдение стандартов: обеспечение соответствия нормативным требованиям и стандартам бухгалтерского учета.

  • Отчетность: подготовка и представление финансовой отчетности, налоговых деклараций и других обязательных документов.

  • Контроль: контроль за правильностью и полнотой отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Настройка бухгалтерских проводок

Изначально в системе не прописаны автоматические проводки. Только самые широко распространенные.

Если сравнивать с программой 1С:Бухгалтерия предприятия, где проводки прописаны на уровне кода и есть стандартные процедуры настроек при начале работы, здесь нужно будет сначала настроить справочник Группы финансового учета (ГФУ) вручную. В каждом элементе описывается операция и проводки, которые должны формировать по рег. учету.

Если проводки не будут прописаны, система при проведении документа выдаст ошибку, при этом движения оперативного контура будут выполнены.

Ответственность за шаблоны проводок лежит исключительно на пользователе регламентированного учета.

Так как рег. учет является потребителем оперативного контура и не является основой ведения учета, то и проводки не формируются по умолчанию. То есть, чтобы сформировать проводки, пользователю нужно выполнить специальные действия.

В 1С:ERP 2 Управление предприятием есть несколько вариантов формирования проводок. При этом, если у бухгалтера был опыт работ с конфигурацией 1С:Бухгалтерия предприятия, функционал будет очень непривычным.

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Рассмотрим эти варианты:

1. Можно отразить движения прямо в самом документе, для этого нужно нажать на кнопку «Отразить в регламентированном учете».

2. При помощи обработки Отражение в рег. учете. Пользователь выбирает виды документов, период и запускает процедуру, после чего можно смотреть бухгалтерские отчеты.

3. При выполнении обработки «Закрытие месяца».

Для автоматизации формирования проводок, можно настроить регламентное задание, которое будет автоматически запускать нужную обработку. Настроить можно на ритмичность, вплоть до секунды, но это может нагружать процессор.

В системе 1С:ERP 2 присутствует механизм корректировки проводок, но его нужно использовать очень аккуратно.

Если просто поменять проводки, то данные по оперативному учету изменены не будут и в результате финансовый результат будет отличаться.

Чтобы все было правильно, вместе с рег. проводками нужно корректировать и движения регистров оперативного учета (тот еще квест).

Еще один интересный вопрос — можно ли менять шаблоны проводок (ГФУ) в середине года?

Да, такая возможно имеется, но система не отслеживает изменения  в ГФУ и сообщений об ошибках не выводит. Просто, после изменения настроек, система начнет формировать проводки по новым правилам. При этом проводки, сформированные в прошлом периоде, автоматически не поменяются. Нужно запускать соответствующую процедуру перепроведения документов и это повлечет за собой изменение финансового результата.

Пример: в одной из наших компаний, когда пользователи поменяли ГФУ для номенклатуры Топливо. Вместо 10.03, стал использоваться 10.01  это привело к тому, что при анализе ОСВ появились отрицательные остатки на 10.01 по номенклатуре с ГФУ топливо. При этом по оперативному учету (остатки на складах, себестоимость номенклатуры) результат не изменился и сообщений об ошибке не выводилось при выполнении регламентированных операций закрытия месяца.

Регламентированный учет в ERP-системах играет решающую роль в обеспечении точности и полноты финансовой отчетности компании. Поэтому важно его настроить в начале ведения учета и желательно не наступать на самые очевидные грабли (желательно иметь возможность иметь консультанта, которые уже умеет это делать).

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