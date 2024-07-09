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Регламентированный учет в 1С:ERP: как настроить бухгалтерский учет

Регламентированный учет — это часть программы, которая помогает правильно вести бухучет и составлять отчеты так, как требует закон Российской Федерации. Разберем, как настроить учет в системе у1C:ERP.
Регламентированный учет в 1С:ERP: как настроить бухгалтерский учет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Регламентированный учет в России включает в себя бухгалтерский и налоговый учет на предприятии. Основная задача такого учета — создание официальной отчетности в соответствии с законом. Все правила ведения учета законодательно отрегулированы и фиксируются в учетной политике компании.

Ведение регламентированного учета в 1С:ERP базируется на выстраивании системы первичного документооборота. Она основана на поступающих документах, которые включают все нужные данные для анализа.

В конце месяца 1С:ERP автоматически формирует проводки согласно настройкам с учетом всех операций и необходимых расчетов. Отчетность формируется на основе этих проводок.

Настройка бухгалтерского учета в программе требует тщательного подхода и знания всех нюансов системы. В целом, она состоит из таких шагов.

Шаг 1: Подготовка к настройке

Подготовительный этап является фундаментом для всех последующих настроек. 

На этом этапе собирается и анализируется вся необходимая информация о компании. Ошибки или пропуски могут привести к некорректной работе системы и потребовать значительных усилий для их исправления позже.

Перед началом настройки необходимо подготовить следующие данные:

  • Реквизиты организации: полное наименование, ИНН, КПП, ОГРН и прочие.

  • План счетов: стандартный план счетов бухгалтерского учета, утвержденный в организации.

  • Учетная политика: формируется на основании нормативных документов и внутренних регламентов.

Шаг 2: Настройка учетной политики

Учетная политика определяет основные правила ведения бухучета в организации. Она включает в себя методы оценки запасов, амортизации основных средств, порядок расчета налогов и другие ключевые аспекты. 

Для настройки учетной политики в 1С:ERP:

1. Перейдите в раздел «Главное».

2. Выберите пункт «Учетная политика».

3. Заполните основные параметры: налог на прибыль, НДС, ПБУ (положение по бухучету), методы оценки МПЗ (материально-производственных запасов) и т.д.

4. Сохраните изменения.

Шаг 3: Настройка плана счетов

Это основа бухгалтерского администрирования. План представляет собой структурированный список счетов, которые используются для фиксирования всех хозяйственных операций.

Качественная настройка обеспечит точность и полноту бухгалтерского учета, а также упростит процесс формирования отчетности.

Для настройки плана счетов:

1. Перейдите в раздел «Главное».

2. Выберите пункт «План счетов».

3. Убедитесь, что все необходимые счета присутствуют. При необходимости добавьте новые.

4. Сохраните изменения.

Шаг 4: Настройка справочников

Справочники содержат информацию о контрагентах, номенклатуре, подразделениях и др. Корректное заполнение справочников обеспечивает удобный контроль и точность данных, позволяет избежать дублирования и ошибок.

Для настройки справочников:

1. Перейдите в раздел «Справочники».

2. Заполните данные по контрагентам, номенклатуре, складам, подразделениям и т.д.

3. Сохраните изменения.

Шаг 5: Ввод начальных остатков

Начальные остатки — это данные о состоянии счетов на старте отчетного периода. Их корректный ввод является критически важным для корректности всех последующих операций. 

Ошибки на этом этапе могут привести к искажению финансовой информации и потребовать значительных усилий для их исправления.

Для корректного ведения учета необходимо ввести начальные остатки по счетам:

1. Перейдите в раздел «Главное».

2. Выберите пункт «Ввод начальных остатков».

3. Заполните данные по остаткам на начало периода.

4. Сохраните изменения.

Специалисты «ТРИО» предоставляют не просто техническое обслуживание и поддержку программного обеспечения, но и полноценное сопровождение ваших бухгалтерских и управленческих операций. Поддержка уровня КОРП включает настройку учетной политики, проведение аудитов и предоставление продвинутых решений в бухгалтерии на уровне опытного главного бухгалтера. С нами вы получаете не просто время наших специалистов, а реальную ценность и надежные решения ваших проблем благодаря широкому опыту нашей команды. 

Шаг 6: Настройка документов

Документы фиксируют хозяйственные операции. Настройка шаблонов документов позволяет автоматизировать процесс ввода данных, уменьшить вероятность ошибок и ускорить обработку информации.  

Для правильной настройки:

1. Перейдите в раздел «Документы».

2. Настройте шаблоны документов: счетов-фактур, накладных, актов и т.д.

3. Убедитесь, что все документы соответствуют требованиям законодательства.

4. Сохраните изменения.

Шаг 7: Настройка отчетности

Позволяет анализировать финансовое состояние компании, контролировать выполнение планов и принимать управленческие решения. 

Настройка корректного формирования сделает ваши отчеты соответствующими требованиям законодательства и внутренним потребностям компании.

Для настройки отчетов:

1. Перейдите в раздел «Отчеты».

2. Выберите необходимые отчеты: баланс, отчет о прибыли и убытках, декларации и т.д.

3. Настройте параметры отчетов: периоды, виды отчетности, форматы вывода и т.д.

4. Сохраните изменения.

Шаг 8: Настройка обмена данными

Обмен данными с внешними системами и налоговыми органами позволяет автоматизировать процесс передачи информации, уменьшить вероятность ошибок и сократить время на выполнение рутинных операций. 

Для интеграции с внешними сервисами и ФНС:

1. Перейдите в раздел «Администрирование».

2. Выберите пункт «Обмен данными».

3. Настройте параметры обмена: адреса серверов, форматы данных, протоколы передачи.

4. Сохраните изменения.

Шаг 9: Настройка прав доступа

Разграничение прав доступа пользователей к базе данных обеспечивает информационную безопасность и предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальным данным вашей компании.

Для создания ролей пользователей:

1. Перейдите в раздел «Администрирование».

2. Выберите пункт «Права доступа».

3. Настройте роли и права пользователей.

4. Сохраните изменения.

Шаг 10: Тестирование и запуск

Тестирование системы перед запуском в эксплуатацию позволяет выявить и устранить возможные ошибки и недочеты. Запуск системы после успешного тестирования гарантирует ее готовность к полноценному использованию.

После завершения всех настроек:

1. Проверьте корректность заполнения справочников.

2. Выполните тестовые операции: ввод документов, формирование отчетов.

3. Убедитесь в правильности расчетов и отчетности.

4. Запустите систему в эксплуатацию.

Поддержка и сопровождение

Для качественной работы 1С:ERP важна своевременная поддержка. 

Компания «Трио» предлагает полный комплекс услуг по поддержке 1С:ERP, включая настройку, обучение, обновление и консультации по программе. 

Настройка регламентированного учета в 1С:ERP — это трудоемкий, сложный, но важный процесс, требующий профессионального подхода. 

Следуя указанным выше шагам, вы сможете настроить систему для корректного ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства и решать задачи во время отчетного периода без лишнего стресса и ошибок.

Специалисты компании «ТРИО» помогут вам настроить систему и обеспечить ее бесперебойную работу без дополнительных затрат на создание целого штата специалистов!

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