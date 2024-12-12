Подходы к работе с клиентами в 1С: от «палочки-выручалочки» до интеграционной поддержки

Отсутствие стабильности. Экстренные запросы и постоянное переключение на новые задачи вызывают «рваный ритм» работы, что снижает предсказуемость и повышает уровень стресса как у клиента, так и у подрядчика.

Краткосрочная эффективность. Такой подход направлен на решение текущих проблем, но не учитывает долгосрочные задачи, что может привести к накоплению технического долга и повторению одних и тех же ошибок.

Такой подход вызывает стресс у всех участников процесса (у исполнителей, потому что не успевает выполнить сложные работы в срок, у заказчика, потому что ожидает что «все просто и нужно нажать пару кнопок», а на деле получает решение с задержкой и хорошо если не нарываешься при этом на штрафы).