Как не упустить важные цифры при планировании бюджета

В программе «1С:ERP Управление предприятием» есть отдельный функциональный блок, который отвечает за планирование и бюджетирование. Рассмотрим, какие элементы в него входят и как составить один из основных бюджетов — Бюджет движения денежных средств (БДДС).
Какие настройки в 1С:ERP нужно сделать
Чтобы включить использование блока «Бюджетирование», необходимо зайти в «НСИ и Администрирование — Настройка НСИ и разделов», выбрать раздел «Бюджетирование и планирование» и в сворачиваемой группе «Бюджетирование» включить опцию «Бюджетирование».
Внедрим программу 1С:ERP Управление предприятием и перенесем в нее данные. Поможем заполнить справочники подсистемы бюджетирования и обучим планированию бюджетов.
Справочники, задействованные в процессах бюджетирования
Для начала создадим новую Модель бюджетирования из раздела меню «Бюджетирование и планирование».
Назовем ее Наш пример модели. В этой модели:
задаются бюджетные формы и отчеты;
определяются разрезы бюджетов (по организациям, по подразделениям);
описывается регламент бюджетного процесса;
настраиваются лимиты, позволяющие контролировать денежные средства.
Затем введем Сценарий бюджетирования. Его роль — выступать разделителем плановых данных. В «1С:ERP Управление предприятием» есть возможность создавать несколько различных сценариев, требуемых для учета в конкретной организации, например:
квартальный;
пессимистический;
стратегический и др.
В конфигурации по умолчанию есть два предопределенных сценария:
фактические данные — применяется, чтобы получить исторические фактические данные учетной системы;
исполнение бюджета — применяется, чтобы контролировать расходование денежных средств в организации.
Создадим новый сценарий, назовем его Наш пример сценария, для реквизита Валюта хранения плановых данных укажем — USD и заполним по ссылке Прогнозные курсы.
Также для работы с бюджетами используется справочник Показатели бюджетов. Эти показатели определяют, какие именно итоги в количественном и суммовом выражении будут рассчитываться на основании оборотов по статьям бюджета.
После того, как будет заполнен справочник Бюджетных статей, мы сможем настроить связь между Статьями и Показателями — зададим, как конкретная статья будет влиять на показатель бюджета — увеличивать его или уменьшать, а также укажем Коэффициент влияния.
Введем в справочник Бюджетные статьи показатель Денежные средства (аналитики заполнять не будем):
Одним из ключевых справочников функционала бюджетирования является справочник Статьи бюджетов.
Из статей создается структура бюджета. Статьи используют, чтобы получить фактические данные, а также сформировать плановые.
Для нашего примера — настройка БДДС — создадим две статьи бюджета:
Поступление ДС от покупателей.
Оплата ДС поставщикам.
Для обеих статей укажем одинаковый Вид аналитики 1 — «Вид номенклатуры».
Настроим для статьи Поступление ДС от покупателей правила получения фактических данных.
И связи с зависимыми показателями: Зависимый показатель — Денежные средства (мы заводили его ранее в справочник Показатели бюджетов), Влияние — Приход, с коэффициентом 1.
А затем выполним аналогичные настройки для статьи Оплата ДС поставщикам.
В качестве Зависимого показателя также выберем Денежные средства, но оказывать влияние статья будет как Расход.
Как проверить статьи и показатели по отчетам
Проверим сбалансированность статей и показателей бюджета БДДC по отчету Связи статей и показателей.
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Создадим и настроим бюджет БДДС
Теперь перейдем к созданию и настройке непосредственно Бюджета движения денежных средств.
При создании вида бюджета БДДС будем использовать вид — для ввода плановых данных, для этого установим флаг — Ввод плановых данных. В качестве Модели бюджетирования выберем ранее созданную — «Наш пример модели».
Далее перейдем на вкладку Структура бюджета. В левой части перечислены элементы, которые используются для создания структуры бюджета, в правой части создается сама структура.
Для начала необходимо выбрать элемент Таблица и перенести его в правую часть.
Для выбора будет доступно три варианта, для примера выберем самый простой — Показатели в строках.
Далее в раздел Колонки перетянем из блока Измерение период Месяц.
В Строки добавим два раза показатель Денежные средства.
Данный показатель нужно настроить, для этого необходимо дважды нажать на наименование и откроется форма для редактирования. Для первого показателя изменим Представление на Начальный остаток, и выберем Значение — Начальный остаток.
Это означает, что в данной строке бюджета будет выводиться начальный остаток по заданным правилам получения фактических данных для этого показателя.
В нашем случае — это остаток по статье активов Денежные средства (безналичные).
Правил может быть несколько.
Для второго показателя изменим Представление на Конечный остаток, и выберем Значение — Конечный остаток.
После этого добавим в структуру бюджета несколько Групп, Суммы и Статьи бюджетов. У группировок и сумм изменим Представление таким образом:
Для корректного расчета Денежного потока, нужно чтобы сумма по группировке Расход денежных средств была отрицательной, поэтому в статье бюджета Оплата ДС поставщикам нужно установить флаг Обратный знак.
Так как у выбранных статей бюджетов ранее мы указывали Аналитики, то их тоже нужно добавить в бюджет, чтобы план стал более детальным. Для этого из блока Измерение — Аналитика перенесем в каждую статью аналитику Виды номенклатуры.
При добавлении аналитики откроется форма, которая позволяет добавить конкретные виды номенклатуры. Для примера используем вариант — Фиксированные значения.
В результате настроек мы получим следующую структуру бюджета:
Щелкнем мышью по элементу Группа и снимем флаг Выводить в отчет заголовок.
Сохраним данный вид бюджета по кнопке «Записать» и начинаем его заполнять. Для этого создадим документ — Экземпляр бюджета, который можно найти в меню Бюджетирование и планирование — Бюджеты — Экземпляры бюджетов.
На вкладке Основное заполним поля ранее созданными значениями:
Модель бюджетирования — Наш пример модели.
Вид бюджета — БДДС (наш пример).
Сценарий — Наш пример сценария.
Организация — выбираете свою организацию.
Подразделение — выбираете подразделение, отвечающее за планирование данного бюджета.
Период бюджета — в нашем случае выбран один месяц, но можно выбрать и квартал, полугодие, год.
На вкладке Бюджет нужно заполнить суммы по строкам.
Итоговые значения рассчитаются автоматически. Для пересчета итогов можно нажать на кнопку «Пересчитать».
После того как суммы в экземпляр бюджета внесены, нужно вернуться на вкладку Основное и изменить значение поля Статус на Утвержден, только в этом статусе данные бюджета будут учитываться в системе.
Если мы создаем Вид бюджета для заполнения фактическими данными из «1С:ERP Управление предприятием» (а не плановыми, как в примере выше), то в Статьях бюджета нужно поменять Способ заполнения на вариант «Заполнение по остаткам и оборотам».
В этом случае в конкретном экземпляре бюджета можно будет использовать кнопку «Заполнить».
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