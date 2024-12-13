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Как не упустить важные цифры при планировании бюджета

Бюджетирование — это один из важных инструментов управления организацией. Оно позволяет планировать бизнес, сравнивать полученные и желаемые результаты, на основании этого принимать управленческие решения. Если работа с бюджетами автоматизирована, это упрощает процесс их составления и позволяет снизить процент счетных ошибок.

В программе «1С:ERP Управление предприятием» есть отдельный функциональный блок, который отвечает за планирование и бюджетирование. Рассмотрим, какие элементы в него входят и как составить один из основных бюджетов — Бюджет движения денежных средств (БДДС).

Какие настройки в 1С:ERP нужно сделать

Чтобы включить использование блока «Бюджетирование», необходимо зайти в «НСИ и Администрирование Настройка НСИ и разделов», выбрать раздел «Бюджетирование и планирование» и в сворачиваемой группе «Бюджетирование» включить опцию «Бюджетирование».

Внедрим программу 1С:ERP Управление предприятием и перенесем в нее данные. Поможем заполнить справочники подсистемы бюджетирования и обучим планированию бюджетов.

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Справочники, задействованные в процессах бюджетирования

Для начала создадим новую Модель бюджетирования из раздела меню «Бюджетирование и планирование».

Назовем ее Наш пример модели. В этой модели:

  • задаются бюджетные формы и отчеты;

  • определяются разрезы бюджетов (по организациям, по подразделениям);

  • описывается регламент бюджетного процесса;

  • настраиваются лимиты, позволяющие контролировать денежные средства.

Затем введем Сценарий бюджетирования. Его роль — выступать разделителем плановых данных. В «1С:ERP Управление предприятием» есть возможность создавать несколько различных сценариев, требуемых для учета в конкретной организации, например:

  • квартальный;

  • пессимистический;

  • стратегический и др.

В конфигурации по умолчанию есть два предопределенных сценария:

  • фактические данные — применяется, чтобы получить исторические фактические данные учетной системы;

  • исполнение бюджета — применяется, чтобы контролировать расходование денежных средств в организации.

Создадим новый сценарий, назовем его Наш пример сценария, для реквизита Валюта хранения плановых данных укажем — USD и заполним по ссылке Прогнозные курсы.

Также для работы с бюджетами используется справочник Показатели бюджетов. Эти показатели определяют, какие именно итоги в количественном и суммовом выражении будут рассчитываться на основании оборотов по статьям бюджета. 

После того, как будет заполнен справочник Бюджетных статей, мы сможем настроить связь между Статьями и Показателями — зададим, как конкретная статья будет влиять на показатель бюджета — увеличивать его или уменьшать, а также укажем Коэффициент влияния.

Введем в справочник Бюджетные статьи показатель Денежные средства (аналитики заполнять не будем):

Одним из ключевых справочников функционала бюджетирования является справочник Статьи бюджетов

Из статей создается структура бюджета. Статьи используют, чтобы получить фактические данные, а также сформировать плановые.

Для нашего примера — настройка БДДС — создадим две статьи бюджета:

  • Поступление ДС от покупателей.

  • Оплата ДС поставщикам.

Для обеих статей укажем одинаковый Вид аналитики 1«Вид номенклатуры».

Настроим для статьи Поступление ДС от покупателей правила получения фактических данных.

И связи с зависимыми показателями: Зависимый показательДенежные средства (мы заводили его ранее в справочник Показатели бюджетов), Влияние — Приход, с коэффициентом 1.

А затем выполним аналогичные настройки для статьи Оплата ДС поставщикам.

В качестве Зависимого показателя также выберем Денежные средства, но оказывать влияние статья будет как Расход.

Как проверить статьи и показатели по отчетам

Проверим сбалансированность статей и показателей бюджета БДДC по отчету Связи статей и показателей.

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Создадим и настроим бюджет БДДС

Теперь перейдем к созданию и настройке непосредственно Бюджета движения денежных средств.

При создании вида бюджета БДДС будем использовать вид — для ввода плановых данных, для этого установим флаг — Ввод плановых данных. В качестве Модели бюджетирования выберем ранее созданную — «Наш пример модели».

Далее перейдем на вкладку Структура бюджета. В левой части перечислены элементы, которые используются для создания структуры бюджета, в правой части создается сама структура.

Для начала необходимо выбрать элемент Таблица и перенести его в правую часть.

Для выбора будет доступно три варианта, для примера выберем самый простой — Показатели в строках.

Далее в раздел Колонки перетянем из блока Измерение период Месяц.

В Строки добавим два раза показатель Денежные средства

Данный показатель нужно настроить, для этого необходимо дважды нажать на наименование и откроется форма для редактирования. Для первого показателя изменим Представление на Начальный остаток, и выберем Значение — Начальный остаток. 

Это означает, что в данной строке бюджета будет выводиться начальный остаток по заданным правилам получения фактических данных для этого показателя.

В нашем случае — это остаток по статье активов Денежные средства (безналичные).

Правил может быть несколько.

Для второго показателя изменим Представление на Конечный остаток, и выберем ЗначениеКонечный остаток.

После этого добавим в структуру бюджета несколько Групп, Суммы и Статьи бюджетов. У группировок и сумм изменим Представление таким образом:

Для корректного расчета Денежного потока, нужно чтобы сумма по группировке Расход денежных средств была отрицательной, поэтому в статье бюджета Оплата ДС поставщикам нужно установить флаг Обратный знак.

Так как у выбранных статей бюджетов ранее мы указывали Аналитики, то их тоже нужно добавить в бюджет, чтобы план стал более детальным. Для этого из блока ИзмерениеАналитика перенесем в каждую статью аналитику Виды номенклатуры

При добавлении аналитики откроется форма, которая позволяет добавить конкретные виды номенклатуры. Для примера используем вариант — Фиксированные значения.

В результате настроек мы получим следующую структуру бюджета:

Щелкнем мышью по элементу Группа и снимем флаг Выводить в отчет заголовок.

Сохраним данный вид бюджета по кнопке «Записать» и начинаем его заполнять. Для этого создадим документ — Экземпляр бюджета, который можно найти в меню Бюджетирование и планирование — Бюджеты — Экземпляры бюджетов

На вкладке Основное заполним поля ранее созданными значениями:

  • Модель бюджетирования — Наш пример модели.

  • Вид бюджета — БДДС (наш пример).

  • Сценарий — Наш пример сценария.

  • Организация — выбираете свою организацию.

  • Подразделение — выбираете подразделение, отвечающее за планирование данного бюджета.

  • Период бюджета — в нашем случае выбран один месяц, но можно выбрать и квартал, полугодие, год.

На вкладке Бюджет нужно заполнить суммы по строкам.

Итоговые значения рассчитаются автоматически. Для пересчета итогов можно нажать на кнопку «Пересчитать».

После того как суммы в экземпляр бюджета внесены, нужно вернуться на вкладку Основное и изменить значение поля Статус на Утвержден, только в этом статусе данные бюджета будут учитываться в системе.

Если мы создаем Вид бюджета для заполнения фактическими данными из «1С:ERP Управление предприятием» (а не плановыми, как в примере выше), то в Статьях бюджета нужно поменять Способ заполнения на вариант «Заполнение по остаткам и оборотам».

В этом случае в конкретном экземпляре бюджета можно будет использовать кнопку «Заполнить».

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