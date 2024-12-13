Как не упустить важные цифры при планировании бюджета

Для начала создадим новую Модель бюджетирования из раздела меню «Бюджетирование и планирование».

Назовем ее Наш пример модели. В этой модели:

задаются бюджетные формы и отчеты;

определяются разрезы бюджетов (по организациям, по подразделениям);

описывается регламент бюджетного процесса;

настраиваются лимиты, позволяющие контролировать денежные средства.

Затем введем Сценарий бюджетирования. Его роль — выступать разделителем плановых данных. В «1С:ERP Управление предприятием» есть возможность создавать несколько различных сценариев, требуемых для учета в конкретной организации, например:

квартальный;

пессимистический;

стратегический и др.

В конфигурации по умолчанию есть два предопределенных сценария:

фактические данные — применяется, чтобы получить исторические фактические данные учетной системы;

исполнение бюджета — применяется, чтобы контролировать расходование денежных средств в организации.

Создадим новый сценарий, назовем его Наш пример сценария, для реквизита Валюта хранения плановых данных укажем — USD и заполним по ссылке Прогнозные курсы.

Также для работы с бюджетами используется справочник Показатели бюджетов. Эти показатели определяют, какие именно итоги в количественном и суммовом выражении будут рассчитываться на основании оборотов по статьям бюджета.

После того, как будет заполнен справочник Бюджетных статей, мы сможем настроить связь между Статьями и Показателями — зададим, как конкретная статья будет влиять на показатель бюджета — увеличивать его или уменьшать, а также укажем Коэффициент влияния.

Введем в справочник Бюджетные статьи показатель Денежные средства (аналитики заполнять не будем):

Одним из ключевых справочников функционала бюджетирования является справочник Статьи бюджетов.

Из статей создается структура бюджета. Статьи используют, чтобы получить фактические данные, а также сформировать плановые.

Для нашего примера — настройка БДДС — создадим две статьи бюджета:

Поступление ДС от покупателей.

Оплата ДС поставщикам.

Для обеих статей укажем одинаковый Вид аналитики 1 — «Вид номенклатуры».

Настроим для статьи Поступление ДС от покупателей правила получения фактических данных.

И связи с зависимыми показателями: Зависимый показатель — Денежные средства (мы заводили его ранее в справочник Показатели бюджетов), Влияние — Приход, с коэффициентом 1.

А затем выполним аналогичные настройки для статьи Оплата ДС поставщикам.

В качестве Зависимого показателя также выберем Денежные средства, но оказывать влияние статья будет как Расход.