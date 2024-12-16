Автоматизация. Зачем она нужна? 

В современном мире автоматизация становится неотъемлемой частью бизнеса. Компании разных отраслей и масштабов внедряют автоматизированные системы, чтобы улучшить свои процессы и укрепить позиции на рынке.

Разберем основные причины, по которым предприятия принимают решение о переходе к автоматизации.