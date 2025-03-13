Транзитная виза: когда требуется и как ее оформить

Транзитная виза
Транзитная виза выдается на определенный срок для въезда на территорию государства, в котором временно находится пассажир. Документ позволяет покинуть территорию аэропорта, но не предоставляет право на длительное пребывание или работу в стране транзита. То есть обычно их выдают тем, кто планирует почти сразу уехать.
Без нарушения законодательства человек может находиться в стране не более 24 часов, но можно оформить визу и на 1–5 суток.
Когда нужно оформлять транзитную визу
Если вы купили два отдельных билета одной авиакомпании (страна вылета — страна пересадки и страна пересадки — страна назначения).
В этом случае вам придется выйти из транзитной зоны, получить багаж и зарегистрироваться на следующий рейс. Иногда в такой ситуации виза не требуется — например, если билет оформлен у партнерских авиалиний, — но и это бывает нечасто.
Если время пребывания в транзитной зоне превышает установленный страной лимит.
Вы летите лоукостером.
Как правило, на рейсах Wizz Air, Ryanair и Easyjet придется проходить пограничный контроль (если рейс не внутри Шенгена).
Вы летите не на стыковочном рейсе одной авиакомпании, а по двум отдельным билетам.
При стоповере авиакомпания берет на себя ответственность за обеспечение транзита пассажиру.
Если пересадка на территориях Великобритании и стран Шенгена превышает 24 часа.
Если аэропорт, в котором у вас транзит, закрывается на ночь.
При пересадке на территориях Австралии, США и Канады.
Как оформить транзитную визу
Процесс оформления транзитной визы различается в зависимости от страны и конкретных требований. Стандартный процесс идентичен процессу оформления туристической визы:
1. Уточните требования для получения транзитной визы в стране, через которую вы планируете совершить пересадку.
2. Подготовьте документы для получения визы.
Стандартный пакет документов:
Заполненная визовая анкета на сайте консульства или посольства.
Загранпаспорт, действующий не менее 3 месяцев после окончания поездки и имеющий минимум 2 пустые страницы.
Билеты на самолет, забронированные отели — документы, подтверждающие маршрут.
Действующая виза в конечную страну назначения.
Справка с места работы.
Выписка из банковского счета, подтверждающая платежеспособность.
Медицинская страховка.
Два цветных фото 3,5 × 4,5 см.
3. Оплатите консульский сбор за подачу заявления на визу.
Сумма консульского сбора в разных странах:
Шенгенская зона — 35 евро..
Соединенные Штаты Америки — 185 долларов.
Великобритания — 84 фунта стерлингов.
4. Ожидайте приглашение в консульство для получения документов с визой или на собеседование.
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