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Транзитная виза: когда требуется и как ее оформить

Транзитная зона — это часть международного аэропорта, предназначенная для пересадки пассажира без прохождения паспортного и таможенного контроля. Доступ в эту зону может быть ограничен в зависимости от гражданства пассажира, политики аэропорта и общих для страны правил. Рассказываем о транзитной визе: что это такое и как ее оформить.
Транзитная виза: когда требуется и как ее оформить
Иллюстрация: Trivio

Транзитная виза

Транзитная виза выдается на определенный срок для въезда на территорию государства, в котором временно находится пассажир. Документ позволяет покинуть территорию аэропорта, но не предоставляет право на длительное пребывание или работу в стране транзита. То есть обычно их выдают тем, кто планирует почти сразу уехать.

Без нарушения законодательства человек может находиться в стране не более 24 часов, но можно оформить визу и на 1–5 суток.

Когда нужно оформлять транзитную визу

  1. Если вы купили два отдельных билета одной авиакомпании (страна вылета — страна пересадки и страна пересадки — страна назначения).

  2. В этом случае вам придется выйти из транзитной зоны, получить багаж и зарегистрироваться на следующий рейс. Иногда в такой ситуации виза не требуется — например, если билет оформлен у партнерских авиалиний, — но и это бывает нечасто.

  3. Если время пребывания в транзитной зоне превышает установленный страной лимит.

  4. Вы летите лоукостером.

  5. Как правило, на рейсах Wizz Air, Ryanair и Easyjet придется проходить пограничный контроль (если рейс не внутри Шенгена).

  6. Вы летите не на стыковочном рейсе одной авиакомпании, а по двум отдельным билетам.

  7. При стоповере авиакомпания берет на себя ответственность за обеспечение транзита пассажиру.

  8. Если пересадка на территориях Великобритании и стран Шенгена превышает 24 часа.

  9. Если аэропорт, в котором у вас транзит, закрывается на ночь.

  10. При пересадке на территориях Австралии, США и Канады.

Как оформить транзитную визу

Процесс оформления транзитной визы различается в зависимости от страны и конкретных требований. Стандартный процесс идентичен процессу оформления туристической визы:

1. Уточните требования для получения транзитной визы в стране, через которую вы планируете совершить пересадку.

2. Подготовьте документы для получения визы.

Стандартный пакет документов:

  • Заполненная визовая анкета на сайте консульства или посольства.

  • Загранпаспорт, действующий не менее 3 месяцев после окончания поездки и имеющий минимум 2 пустые страницы.

  • Билеты на самолет, забронированные отели — документы, подтверждающие маршрут.

  • Действующая виза в конечную страну назначения.

  • Справка с места работы.

  • Выписка из банковского счета, подтверждающая платежеспособность.

  • Медицинская страховка.

  • Два цветных фото 3,5 × 4,5 см.

3. Оплатите консульский сбор за подачу заявления на визу.

Сумма консульского сбора в разных странах:

  • Шенгенская зона — 35 евро..

  • Соединенные Штаты Америки — 185 долларов.

  • Великобритания — 84 фунта стерлингов.

4. Ожидайте приглашение в консульство для получения документов с визой или на собеседование.

Чтобы оформить транзитную визу для командировки, обратитесь к нашей службе поддержки по адресу support@trivio.ru или по телефону 8 800 707-70-38! Мы оказываем полное визовое сопровождение, а также предоставляем доступ к VIP-залам и fast-track в аэропортах.

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