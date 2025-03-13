Транзитная виза: когда требуется и как ее оформить

Транзитная зона — это часть международного аэропорта, предназначенная для пересадки пассажира без прохождения паспортного и таможенного контроля. Доступ в эту зону может быть ограничен в зависимости от гражданства пассажира, политики аэропорта и общих для страны правил. Рассказываем о транзитной визе: что это такое и как ее оформить.

Транзитная виза

Транзитная виза выдается на определенный срок для въезда на территорию государства, в котором временно находится пассажир. Документ позволяет покинуть территорию аэропорта, но не предоставляет право на длительное пребывание или работу в стране транзита. То есть обычно их выдают тем, кто планирует почти сразу уехать.

Без нарушения законодательства человек может находиться в стране не более 24 часов, но можно оформить визу и на 1–5 суток.

Когда нужно оформлять транзитную визу

Если вы купили два отдельных билета одной авиакомпании (страна вылета — страна пересадки и страна пересадки — страна назначения). В этом случае вам придется выйти из транзитной зоны, получить багаж и зарегистрироваться на следующий рейс. Иногда в такой ситуации виза не требуется — например, если билет оформлен у партнерских авиалиний, — но и это бывает нечасто. Если время пребывания в транзитной зоне превышает установленный страной лимит. Вы летите лоукостером. Как правило, на рейсах Wizz Air, Ryanair и Easyjet придется проходить пограничный контроль (если рейс не внутри Шенгена). Вы летите не на стыковочном рейсе одной авиакомпании, а по двум отдельным билетам. При стоповере авиакомпания берет на себя ответственность за обеспечение транзита пассажиру. Если пересадка на территориях Великобритании и стран Шенгена превышает 24 часа. Если аэропорт, в котором у вас транзит, закрывается на ночь. При пересадке на территориях Австралии, США и Канады.

Как оформить транзитную визу

Процесс оформления транзитной визы различается в зависимости от страны и конкретных требований. Стандартный процесс идентичен процессу оформления туристической визы:

1. Уточните требования для получения транзитной визы в стране, через которую вы планируете совершить пересадку.

2. Подготовьте документы для получения визы.

Стандартный пакет документов:

Заполненная визовая анкета на сайте консульства или посольства.

Загранпаспорт, действующий не менее 3 месяцев после окончания поездки и имеющий минимум 2 пустые страницы.

Билеты на самолет, забронированные отели — документы, подтверждающие маршрут.

Действующая виза в конечную страну назначения.

Справка с места работы.

Выписка из банковского счета, подтверждающая платежеспособность.

Медицинская страховка.

Два цветных фото 3,5 × 4,5 см.

3. Оплатите консульский сбор за подачу заявления на визу.

Сумма консульского сбора в разных странах:

Шенгенская зона — 35 евро..

Соединенные Штаты Америки — 185 долларов.

Великобритания — 84 фунта стерлингов.

4. Ожидайте приглашение в консульство для получения документов с визой или на собеседование.

Чтобы оформить транзитную визу для командировки, обратитесь к нашей службе поддержки по адресу support@trivio.ru или по телефону 8 800 707-70-38! Мы оказываем полное визовое сопровождение, а также предоставляем доступ к VIP-залам и fast-track в аэропортах.

Реклама: АО «Тривио», ИНН 7713459640, erid: 2W5zFHLknSU