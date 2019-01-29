Оформляете сотрудников как самозанятых? Ждите неприятностей

Добрый день, друзья.

C 1 января 2019 введен налог на профессиональный доход для самозанятых. Закон будет применяться в 4 регионах РФ: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

Человек, который решил стать самозанятым, может скачать специальное приложение «Мой налог». Через программу можно зарегистрироваться в качестве самозанятого и управлять налоговой отчетностью. После регистрации самозанятый может получать заработную плату, получая деньги на банковский счет, и не бояться никаких проверок со стороны налоговой. Если самозанятый обслуживает физических лиц, то налог на доход составит 4%, юридические лица – 6%. Самозанятыми могут стать граждане РФ и даже ИП. Главное условие для ИП – доход не должен превышать 2,4 миллиона в год.

В законе о самозанятых также указан запрет: заказчиками услуг (работ) не могут быть работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад.

Вывод: быть самозанятым и работать на прежнем месте работы по закону запрещено. Иметь деловые отношения с бывшим работодателем менее чем через 2 года после увольнения запрещается.

После Нового года бизнесмены стали массово оформлять сотрудников в качестве самозанятых. Предприниматели объясняют этот шаг тем, что бывшие сотрудники, которые стали самозанятыми, арендуют у них в офисах столы, табуретки и компьютеры… Ребятки, не делайте так. Это шито белыми нитками. Даже если сотрудники вдруг массово уволились из компании и как один, стали самозанятыми, то работать в этой же компании не смогут в течение 2 лет. Если подчиненные, которые теперь стали самозанятыми, стали обслуживать другие ваши компании – это не изменит ситуацию. Когда по факту стол не меняется, табуретка не меняется, компьютер не меняется и единственным источником дохода остался прежний работодатель – это и еще два десятка отрицательных факторов будут говорить о том, что это «липа». Когда подчиненных начнут допрашивать, уверен, они «сдадут» руководство фирмы.

Такая схема создаст намного больше проблем и неприятностей для компании, нежели возможность сэкономить на налогах. Если и применять такую схему, то делать это аккуратно. В качестве первого шага рекомендую собственникам внимательно проштудировать №422-ФЗ, где подробно описаны запреты и нюансы в работе самозанятых. Если уж и пытаться оформить сотрудников как самозанятых, то нужно делать это плавно, постепенно и аккуратно. Такая схема возможна только с проверенными подчиненными, которые ни при каких условиях не сдадут руководство проверяющим. В противном случае компании собственными руками создадут отложенные неприятности в будущем. Возможные проблемы догонят бизнес рано или поздно.

У налоговиков хорошо развита область высоких цифровых технологий. Налоговая инспекция сможет легко отследить такие махинации и проконтролировать. Поверьте, кроме проблем, вы ничего не заработаете.

Будьте аккуратны, ребята. Спасибо и удачи в делах