Не тратьте чернила впустую: к чему приведет «бумажное» увеличение МРОТ

Добрый день, друзья.

Человек так устроен, что готов делать все, что угодно, даже бессмысленные и бесполезные действия, чем не делать ничего. Но иногда в результате бессмысленных действий создаются лишь дополнительные проблемы, и вот одна из них…

Председатель Федерации независимых профсоюзов России М.В. Шмаков настаивает на изменении методики расчета МРОТ и предлагает довести состав потребительской корзины до минимального перечня покупок рядового покупателя. Стоимость корзины, по мнению господина Шмакова, составит примерно 25 000 рублей в месяц. МРОТ необходимо увеличить как минимум в два раза.

Что сказать? Получается, господа чиновники уверены: если на бумажке изменят состав потребительской корзины, то люди начнут жить лучше? Чиновники уверены: чтобы люди стали жить лучше, достаточно просто увеличить МРОТ? С какого перепуга? Люди начинают жить лучше, если развивается экономика страны. Благосостояние людей станет намного выше, если те, кто сидят на бюджетных деньгах, перестанут покупать особняки и яхты за миллиарды долларов.

Просто написать на бумажке и сказать, что раньше потребительская корзина состояла из одних продуктов, а теперь из других, МРОТ был 5 000 рублей, а теперь 11 280 рублей, недостаточно. Люди от подобных бумажек не станут жить лучше. За исключением уникальных случаев, когда человеку платят зарплату в МРОТ, а остальное в конверте. Зарплата вырастет аж до 11 280 рублей. И наш Росстат, конечно же, отчитается о том, что зарплаты россиян выросли. Нет, дорогой Росстат, зарплаты россиян не выросли, работодатели будут вынуждены подстроиться под новые цифры МРОТ. Официальная часть станет больше, а «серая» сократится. Вот, что произойдет. Зарплата в номинале, как была 15 000-17 000 рублей в регионах, так и останется. Рисованием на бумаге новых значений МРОТ и продуктов в продовольственной корзине ничего не исправить. Не тратьте чернила впустую…

В следующей статье вы узнаете, куда чиновники планируют инвестировать более 12,5 трлн рублей.

Спасибо, удачи в делах.