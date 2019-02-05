На нас натравили Роскомнадзор…

Добрый день, друзья.

Сегодня грустная тема. Роскомнадзор обратил свой грозный и пристальный взор на наш блог и пытался заблокировать сайт. Причина гнева – очень популярная статья «5 способов обналички: от чертовски опасных до кристально чистых». Кто-то из добропорядочных бизнесменов или обычных граждан пожаловался в Роскомнадзор. Мы получили грозное предупреждение, что если этот материал останется в общем доступе, то сайт заблокируют. Статью мы убрали. Любопытно другое: как только где-то звучит слово «обналичка», то все упоминания сразу блокируются.

Я категорически против обнала. Но я не перестану делиться важной информацией. Цель – помочь бизнесменам. Во-первых, я делаю анализ большинства обнальных схем, чтобы предупредить и предостеречь от глупых ошибок. Во-вторых, рассказываю о современных тенденциях в этой области. В-третьих, даю анализ успешной судебной практики по обналу. Эта ценная информация поможет бизнесменам отстоять свои интересы в суде.

Если находятся люди, которые жалуются в Роскомнадзор, то в будущем публиковать материалы про обналичку мы не будем. Что делать вам? – Посетить мой семинар и послушать информацию из первых уст.

Вопросов к Роскомнадзору у меня нет, такая у них работа. А вот к личностям, которые пишут жалкие кляузы, вопросов много. Вам нечем больше заняться? Могу подкинуть идею, что надо делать. Предлагаю создать что-нибудь самим, вместо того чтобы «стучать» в Роскомнадзор. Например, организуйте свою компанию: зарегистрируйтесь в налоговой, наймите сотрудников. Создайте пару сотен рабочих мест. Произведите что-то ценное и попробуйте это продать. Постарайтесь выжить в наших условиях, а уж потом кляузничайте.

Про способы обналички рассказывать в интернете мы больше не сможем. Рисковать сайтом я не хочу. Но возможность узнать много ценной информации у вас остается. Приходите на мой семинар, который пройдет 27-28 февраля в Москве. Я уделю много времени этой опасной теме.

Спасибо и удачи в делах.