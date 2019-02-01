Налогового оптимизатора Сивкова арестовали за мошенничество

Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу устроителя коммерческих семинаров по уходу от налогов Евгения Сивкова.

Оптимизатор арестован по подозрению в мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб., пишет «КоммерсантЪ».

Главное следственное управление ГУ МВД Москвы расследует уголовное дело, возбужденное 4 июля 2018 года в отношении неустановленного лица по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, или в крупном размере — свыше 3 млн руб.). За такое преступление предусматриваются различные виды наказания, начиная от штрафа от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и заканчивая лишением свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тыс. руб.

Пока неизвестно, какого именно рода деятельность структур Евгения Сивкова и в какой временной период квалифицируется следствием как мошенничество. Евгений Сивков в последние годы проводил во многих городах России коммерческие семинары, на которых рассказывал о схемах уклонения от уплаты налогов и распространял книги собственного сочинения с изложением способов налоговой оптимизации.

Кроме того, Сивков в 2012 году создал «Партию налогоплательщиков России», которая была ликвидирована Минюстом в декабре 2017 года.

23 марта 2018 года Евгения Сивкова исключили из членов саморегулируемой организации аудиторов, ассоциации «Содружество», за несоблюдение профессиональной этики и нарушение законодательства.

Сайты с информацией, которую размещал Сивков, были заблокированы Роскомнадзором в апреле прошлого года.