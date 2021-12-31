Контроль корпоративных сим-карт и законная взаимозависимость

Добрый день, уважаемые коллеги.

Если говорить о компаниях на ОСН, которые пытаются снизить налоги, в том числе путем дробления бизнеса, то одна из вещей, которую бухгалтеры боятся больше всего, это взаимозависимость. Нужно понимать, что взаимозависимость, согласно ст. 105.1 НК, придумана, чтобы вас пугать. Сама по себе взаимозависимость не страшна. Я хочу это разобрать на основе судебного дела.

Взаимозависимость еще надо доказать

Пример: постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.08.2021 № Ф06-6908/2021 по делу № А 49-4003/2020.

Налоговики докопались до бизнесмена из-за взаимозависимости и доначислили ему НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Всего на 19 млн рублей. Да еще и обязали его уменьшить убыток почти на 14 млн рублей.

А причиной всего этого стало подозрение в получении налогоплательщиком, находящимся на ОСН, необоснованной налоговой выгоды. Путем дробления бизнеса, с использованием взаимозависимых компаний, которые применяли УСН или ЕНВД.

Претензии налоговиков

Организация на ОСН и взаимозависимые компании, которые работали на УСН и ЕНВД, находились по одному адресу, пользовались одной материальной базой, вели единую бухгалтерию и одинаковую кадровую политику. Скажу сразу — это глупость, так делать не надо было.

А дальше — еще больше. Расчетные счета всех компании открыты в одном банке. Вы понимаете, само по себе это не страшно. Но когда этих «звоночков» целый список, начинают докапываться.

Еще все эти юрлица вели один и тот же вид деятельности, пользовались одними и теми же телефонными номерами, электронным адресом, сайтом и имели один товарный знак.

Все эти организации были подконтрольны одному и тому же человеку, который одновременно являлся руководителем в компании на ОСН и учредителем соседних фирм.

Но, несмотря на все эти многочисленные ошибки, суды первой и второй инстанции единодушно встали на сторону бизнесмена. И кассация тоже поддержала бизнесмена.

Аргументы судей

Желание производителя организовать отдельный, самостоятельный бизнес по розничной, мелкооптовой продаже имеет разумный интерес.

Пребывание компании по одному адресу, по одному и тому же адресу, и взаимозависимость сами по себе не свидетельствуют о получении обществом необоснованной налоговой выгоды.

Общество не имело задолженности по заработной плате и налогам. Факты невозвращения займов обнаружены не были, хотя и выдавались без процентов.

Ни общество, ни взаимозависимые лица не относились к категории фирм-однодневок и имели хорошую репутацию. А самой старой компании было 4 года. А то, что там были одни и те же учредители, это нормально.

Судьи сказали, что это не является признаком недобросовестного поведения. Все компании вели раздельный бухгалтерский и налоговый учет. Хотя и одними и теми же бухгалтерами. Бухгалтерия у них была общая. Соответственно, коллеги-бухгалтеры, не бойтесь общей бухгалтерии. А то, что счета были открыты в одном и том же банке, совсем даже не указывает на создание противоправной схемы. Этому есть разумное объяснение, просто так удобнее и быстрее. Ну а то, что пользовались одним и тем же товарным знаком, то на это был договор.

Вывод

Спасибо, что арбитражные суды довольно часто встают на сторону налогоплательщика и не используют принцип революционной целесообразности. Но, все-таки, давайте признаем, что бизнесмен тоже мог бы сделать аккуратнее.

Как это сделать, я рассказываю на семинарах по оптимизации. Приходите, не пожалеете. Я вам гарантирую, что любые ваши вложения мгновенно окупятся.

Корпоративные сим-карты

А теперь вернемся к главной теме 2021 года — контролю и давлению. И Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций, выпустило письмо Федеральному закону от 30.12.2020 № 533-ФЗ, который вступил в силу с 1 декабря 2021 года.

Письмо Минцифры России от 02.11.2021 № П24-2-070-49831.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информирует о том, что согласно Федеральному закону от 30.12.2020 № 533-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ в срок до 30 ноября 2021 г. абоненты — юридические лица (индивидуальные предприниматели) для получения услуг подвижной радиотелефонной связи обязаны внести в федеральную государственную информационную систему „Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме“ (далее — ЕСИА) сведения о пользователях услугами связи и их абонентских номерах.

При этом операторы связи обязаны провести проверку наличия таких сведений в ЕСИА. В случае, если при проверке оператор связи обнаружит, что сведения о пользователях услугами связи отсутствуют или не являются достоверными, то оператор связи обязан не оказывать в отношении данного абонентского номера услуги связи.

Обращаем внимание, что согласно закону, начиная с 1 декабря 2021 года операторы связи обязаны прекратить оказание услуг связи по номерам абонентов — юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), по которым не были предоставлены достоверные сведения и не была проведена их проверка с использованием ЕСИА».

И дальше, Минцифры нам пишет, что во избежание блокировки корпоративных номеров, рекомендуется своевременно внести и подтвердить персональные данные пользователями услуг связи. Имеется в виду, биометрию лица и голоса.

«Во избежание блокировки корпоративных номеров Минцифры России рекомендует своевременно внести и подтвердить персональные данные пользователей услугами связи. Для этого организации необходимо:

Предоставить оператору связи, с которым заключен договор, сведения о пользователях корпоративных номеров (ФИО, информацию о документах, удостоверяющих личность (серию, номер и дату выдачи), даты рождения). Уведомить пользователей (сотрудников организации) о необходимости подтверждения данных о корпоративном номере на портале Госуслуг. Получить от оператора связи подтверждение, что данные о пользователях услугами связи подтверждены и корпоративные сим-карты зарегистрированы.

Более подробная информация представлена на портале Госуслуг в разделе «Жизненные ситуации: Регистрация корпоративных сим-карт».

Вывод

Понятно же, для чего это делается. Возникает все это из-за их собственных страхов, вот и все. А уж дальше там сами домысливайте, почему и чего они боятся.

Напишите, что вы обо всем об этом думаете. А я, как всегда, желаю вам удачи в делах, чтобы все у вас было хорошо.

Спасибо.