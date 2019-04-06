Добрый день, уважаемые коллеги.

Мои сотрудники прислали радостное письмо из серии: «Владимир Викторович, по всей видимости, ЦБ РФ облегчит жизнь бизнесменам: банки станут меньше блокировать счета». И к такому выводу мои сотрудники пришли, прочитав Письмо ЦБ РФ от 27.03.2019 года №ИН-014-12/27. Итак, действительно ли банки станут реже блокировать счета юридическим и физическим лицам?

Я изучил этот документ и поднял другие инструкции Центрального банка, чтобы показать взвешенную и объективную картину. Начну с хороших новостей.

Первый документ, на который я рекомендую обратить внимание каждому бизнесмену и каждому жителю страны, имеющему пластиковые карточки, это Письмо ЦБ РФ от 27.03.2019 года № ИН-014-12/27. Банки все чаще и чаще стали блокировать счета, борясь с терроризмом и отмыванием доходов, полученных преступным путем... Банки стали блокировать счета даже за перевод 1000 рублей. Наконец-то, Центральный банк обратил на это внимание в указанном выше документе. ЦБ РФ аккуратненько указывает банкам: «Не зверствуйте так сильно». Цитирую: «В процессе осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями Банк России выявляет случаи, когда кредитные организации реализуют указанное право в отсутствие рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее — ОД/ФТ), в частности, при совершении клиентами операций на незначительные суммы и/или не носящих систематический (регулярный) характер». Центральный Банк обращает внимание коммерческих банков на пп.1.1. п.1 ст.7 № 115-ФЗ: банки должны проявлять здравый смысл и не сильно кошмарить клиентов, если проходят небольшие суммы и явно видно, что человек не занимается отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Второй документ: Методические рекомендации ЦБ РФ по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании от 22 февраля 2019 года № 5-МР.

С чем вы можете столкнуться?

Вас могут отключить от системы удаленного доступа к банковскому обслуживанию.

Банк может заблокировать счета и откажется выдавать какую-либо документ. Т.к. у вас нет официальной бумаги об отказе, вы не сможете себя защитить и обратиться в межведомственную комиссию. Межведомственная комиссия вам откажет на законном основании, ссылаясь на отсутствие документального подтверждения отказа со стороны коммерческого банка.

Коммерческий банк предлагает вам забрать свои деньги под комиссию 20% (это средняя цифра).

Вам абсолютно незаконно показали на дверь в вашем банке, и вы обратились в другой банк. Другой банк вам отказал. И третий банк вам отказал, ссылаясь на блокировку счетов в первом банке.

И Центральный банк в этом документе строго указывает коммерческим банкам не заниматься подобным беспределом. Я рекомендую каждому бизнесмену изучить эти рекомендации и держать их у себя на столе на случай, если нужно будет быстро отреагировать на неправомерные действия коммерческих банков.

Что написано в этом документе? Цитирую: "Анализ информации, получаемой из поступающих в Банк России обращений, свидетельствует о том, что ряд кредитных организаций несмотря на требования Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"(далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) не предоставляют обращающимся к ним клиентам информацию о причинах принятия кредитными организациями решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (далее при совместном упоминании — отказ), либо предоставляют такую информацию в объеме, не достаточном для реализации клиентами кредитных организаций права на обжалование принятых указанными организациями решений об отказе в порядке, предусмотренном пунктами 13.4 и 13.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — механизм реабилитации клиентов)«. Соответственно, Центральный банк дает указание коммерческим банкам, выдать на руки физическим и юридическим лицам бумажки с четкими причинами отказа.

За всю свою жизнь, 20 лет работая с бизнесменами, я не видел ни одного террориста... Я не видел ни одного человека, который бы отмывал доходы, полученные преступным путем. Откуда они берутся? Хотя, если почитать Положение Банка России № 375-П, то сплошь и рядом террористы...

Так вот, коммерческий банк должен тайно «бороться с терроризмом»: он не имеет права информировать клиента об этом. И банк обязан выдать клиенту бумагу о причинах отказа: об этом черным по белому написано в Методических рекомендациях ЦБ РФ от 22 февраля 2019 года № 5-МР.

Очень много жалоб поступило в межведомственную комиссию: клиентам отказывают в использовании технологий дистанционного банковского обслуживания. В таких ситуациях Центральный банк требует от коммерческих банков лучше общаться с клиентами, выдавать соответствующие бумаги с отказом и наладить информационное взаимодействие кредитных организаций с клиентами.

Цитирую дальше: «Межведомственной комиссией выявлены случаи принятия кредитными организациями решения об отказе исключительно на основании наличия информации о ранее реализованных другими кредитными организациями отказах, полученной в установленном порядке (далее — информация об отказах).

Указанный подход свидетельствует о том, что при принятии решения об отказе кредитные организации продолжают руководствоваться обстоятельствами, напрямую не связанными с риском совершения клиентом операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма несмотря на то, что и в Информационном письме Банка России от 15 июня 2017 года № ИН-014-12/29 „Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента“, и в Методических рекомендациях от 10 ноября 2017 года № 29-МР „О подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента“ Банк России указывал на то, что информация об отказах не является в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ самостоятельным основанием для принятия кредитной организацией решения об отказе».

Что мы видим? ЦБ РФ указал, что коммерческий банк, в котором вы открыли счета, категорически не имеет права отказывать вам в обслуживании или блокировать счета только лишь потому, что в предыдущем банке у вас были недоразумения: это неправомерный подход.

Вывод. Я настоятельно рекомендую изучить эти два документа и использовать их: научиться работать на опережение. Они помогут вам избежать негативных последствий блокировки счетов.

На семинарах я рассказываю про 17 критериев безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы ваш счет не заблокировали.

Отвечу на вопрос своих сотрудников, облегчиться ли жизнь бизнесменов. В части, касающейся жесткости банковского контроля, в борьбе с терроризмом, отмыванием доходов, полученных преступным путем, и в борьбе с распространением финансирования оружия массового уничтожения, в феврале Центральный банк выпустил еще несколько указаний, которые радости не добавляют... Общий смысл этих указаний довольно простой: виноваты все.

Рекомендую использовать эти два документа от ЦБ РФ, дабы облегчить себе жизнь.

Спасибо, удачи в делах.