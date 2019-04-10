Как стать самозанятым: инструкция для ИП на спецрежимах

Добрый день, коллеги.

Еще раз хочу обратить ваше внимание на письмо ФНС от 10 января 2019 года №СД-4-3/101@ о порядке уведомлений и о прекращении применения специальных налоговых режимов в связи с переходом на уплату налога на профессиональный доход.

Если вы работаете на любом из специальных налоговых режимов, будучи индивидуальным предпринимателем и у вас нет сотрудников, либо вы можете как—то от сотрудников избавиться, то вы можете перейти на налог на профессиональный доход. С точки зрения отчетности и удобства этот налог на сегодняшний день является самым-самым лучшим.

Что рекомендовал бы? Потратьте 15-30 минут, откройте №422-ФЗ и почитайте его. Закон несложный. Не надо слушать специалистов, всяких разъясняльщиков, типа меня. Вы нас, разъясняльщиков должны слушать тогда, когда сами проштудировали этот федеральный закон. Тогда вы будете понимать его в 10 раз лучше.

Я вам могу сказать следующее. На сегодняшний день, если вы просто физическое лицо, которое зарабатывает какую-то копейку, и эта копейка укладывается в 2.4 млн рублей в год, переходите на налог на профессиональный доход и работайте спокойно. Если вы оказываете услуги физическим лицам платите 4%, если юридическим лицам – 6%, при этом страховые – ноль, НДФЛ – ноль. Ну, кайф же.

Спасибо ФНС за то, что они выпустили это письмо, где они подробно рассказывают, как переходить, например, с упрощенки на налог на профессиональный доход и обратно. Более того, эти вещи даже можно совмещать. Очень грамотно все расписано, куча нормативной базы. И поэтому огромное спасибо действительному государственному советнику РФ Д.С. Сатину за это замечательное письмо.

Но если кто-то из бизнесменов пытается своих сотрудников сделать самозанятыми, чтобы обнулить НДФЛ и обнулить страховые взносы… Ой, ребят, опасно! Ну, опасно! Ну, потерпят вас налоговики 2019 год, может быть, даже 2020-ый. Но поймите, что все операции видны.

Я боюсь, что где-то в середине 2021 года начнут «хлопать». Я б не стал связываться с такими схемами. Слишком опасно.

Есть более безопасные вещи, есть в разы более законные вещи, которые десятилетними являются законными. Я в данном случае говорю, в том числе об оптимизации страховых и НДФЛ. На ближайшем семинаре все подробно расскажу.

Жду вас на семинаре в Москве 16-17 апреля.

Спасибо, коллеги и удачи в делах.