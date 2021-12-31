Цифровая трансформация: как заживем к 2030 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я в этом году я много говорил про цифровой контроль над каждым нашим вздохом и над каждой нашей копейкой. Этому посвящены сотни страниц, разного рода таблиц с перечнем всех этих систем контроля. Большая часть из них вводится в промышленную эксплуатацию в конце этого года, и будет вводиться в течение 2022 года.

Я всякий раз думаю, что больше они ничего не могут придумать, все уже придумано. Сейчас еще с помощью QR-кодов нас будут контролировать. Я уже рассказывал, что налоговики круглосуточно будут получать усовершенствованную информацию о нас: где мы чай попили, где заплатили наличными, а где карточкой. Налоговики уже начали контролировать электронные кошельки и собираются усовершенствовать контроль над криптовалютой. Я часами могу перечислять это.

И всякий раз я думал, что, наверное, это все. Больше они ничего не могут придумать. И всякий раз я ошибаюсь.

Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2021 № 2998-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления»

То есть нас ждет цифровая трансформация госуправления. И это может коснуться каждого из нас.

«В ходе реализации стратегического направления будут внедрены следующие технологии:

искусственный интеллект;

большие данные;

интернет вещей.

Стратегическое направление утверждается до 2030 года. Актуализация стратегического направления возможна ежегодно, но не более одного раза в год».

Это начнет работать уже в 2021 году. Изменения будут вплоть до того, что чиновники сами для себя создадут автоматизированные рабочие места. И смогут выполнять свои обязанности из любой точки мира. Но какое это имеет отношение к нам и зачем все это придумано, давайте я опять процитирую.

«Целями цифровой трансформации государственного управления являются социально-экономическое развитие Российской Федерации (управление отраслями экономики и социальной сферы), выраженное в росте реальных доходов и повышении покупательской способности граждан Российской Федерации, повышение инвестиционной привлекательности государства, обеспечение национальной безопасности и личной безопасности граждан Российской Федерации».

Вот оказывается для чего нас всех с вами оцифровывают. Это нужно для нашей с вами личной безопасности, для повышения наших доходов и покупательской способности, а также для привлечения инвестиций в страну. Вот почему нас с вами оцифровывают.

Проблемы цифровой трансформации

«Проблемами текущего состояния отрасли, решаемыми при цифровизации, являются:

недостаток достоверных сведений (данных), доступных в режиме реального времени, необходимых для принятия управленческих решений;

несвязанность контрольно-надзорных мероприятий с реальными рисками и их трактовка как нагрузка, а не помощь;

затруднение взаимодействия сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления в связи с отсутствием унифицированных средств совместной и удаленной работы,

наличие недостаточного уровня цифровизации кадровой работы государственной службы;

непрозрачность бюджетного процесса и учета всех органов власти для федерального центра (до 30 процентов рабочего времени сотрудников финансовых подразделений занимает подготовка различных отчетов, отсутствуют механизмы проверки доведения бюджетных выплат до получателей);

наличие завышенных и дублирующих расходов на создание государственных информационных систем с идентичным функционалом (например, каждый субъект тратит бюджетные средства на создание систем, предназначенных для предоставления услуг);

отсутствие средств объективного контроля за исполнением поставленных задач сотрудникам со стороны руководителей, в том числе в рамках достижения стратегических задач и целей».

И давайте сразу перепрыгнем к некоторым вещам, которые коснутся непосредственно нас.

«Вызовами (задачами) цифровой трансформации государственного управления являются:

создание автоматизированной системы сбора отчетности по всем социально-экономическим показателям;

<…>

эволюционное изменение модели контрольно-надзорной деятельности – применение новых технических средств объективного наблюдения и внедрение модели дистанционного контроля и надзора по заранее установленным критериям вкупе с анализом в режиме реального времени текущей обстановки во всех сферах, подлежащих государственному и муниципальному контролю».

Ну, кайф же! То есть будут внедрены модели дистанционного контроля и надзора. Но при этом нам обещают после введения этого контроля устранить избыточную административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, в рамках контрольно-надзорной деятельности. Ну, в принципе, логично. Если, что называется, у тебя видеокамеры будут стоять даже в унитазе, чтобы наблюдать, не сделал ли ты лишнего, то тогда дополнительный надзор, наверное, и не нужен будет.

И приведет это все к повышению удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми. А также это приведет к снижению издержек коммерческих организаций при взаимодействии с государством. А также будут созданы условия для повышения собираемости доходов. Естественно, будут созданы условия, чтобы побольше собрать налогов. И также пройдет сокращение теневой экономики за счет цифровой трансформации госуправления.

Чего еще ждать

Тут много всего предусмотрено в этой цифровой трансформации. Программа написана до 2030 года, вводиться будет постепенно. Первое, что будет введено – это Единая автоматизированной системы сбора, обработки и анализа данных отраслей экономики и социальной сферы.

Если коротко, то будут созданы информационные системы, способные проводить анализ в режиме реального времени по поступающим показателям. Информировать о проблемных ситуациях, управлять экономикой на основе динамической оптимизированной модели межотраслевого баланса. И уже в 2022 году 3% экономики этим будут охвачены, потом 5%, потом 10%. И так по нарастающей.

А вот в части, касающейся Единой платформы исполнения функций по государственному и муниципальному контролю, они планируют к 2030 году 90% всех проверок проводить дистанционно в цифровом режиме. Я так подозреваю, у директора и бухгалтера камеры будут с микрофоном на лбу. А также у налоговиков будет прямой доступ к компьютеру бухгалтера. Подозреваю, что все законопроекты уже есть.

И данные о проверках из единой платформы исполнения функций по государственному и муниципальному контролю будут использоваться для составления рейтинга юридических лиц по уровню надежности. То есть на основании этого контроля будет еще рейтинг. И кого-то из вас отнесут к неблагонадежным элементам. Это значит, контроль надо будет усилить. Кого-то к средним, а кого-то к более надежным элементам. И вот это вот счастье начнется со следующего года.

В 2022 году уже 10% всех юрлиц и ИП будут охвачены этим замечательным контролем. В 2023 году – не меньше 20%, в 2024 – не меньше 10%. И так мы дойдем в ближайшие 9 лет с вами к минимум до 90% охвата. И в электронный вид все процессы переведут, вплоть до того, что мы сделки будем осуществлять на единой платформе, по всей видимости. Все эти процессы начнут переводить в электронный вид уже со следующего года.

«Перевод в полностью электронный вид всех процессов, связанных с подготовкой, согласованием, исполнением бюджетов всех уровней, контроль за его исполнением, автоматическое формирование необходимой отчетности и аналитики на любом уровне в режиме реального времени и по одной кнопке. Контроль за доведением бюджетных выплат гражданам через любой канал (банк, почта и др.)».

Вывод

Давайте скажем честно, некоторые программулины действительного во благо. В них можно зарегистрировать компанию, не выходя из кабинета, нужно только к нотариусу сходить. Но ИП и самозанятым можно стать, не выходя из кабинета. А также, не вставая с дивана, можно оплатить любые налоги, просто открыл телефон и оплатил. Удобств много.

Но мне не нравится, что они собираются установить полный тотальный контроль, но при этом же пишут, что нам это понравится, наша удовлетворенность вырастет и что наши издержки упадут. Да, может быть, наши издержки и упадут. Но наши издержки упадут еще больше, если вы от нас отстанете, уважаемые чиновники. Вы будете жить в своей параллельной вселенной, а мы в своей. И мы из своей вселенной даже будем вам денег давать, чтобы вы жили хорошо. Ну, и живем в параллельных мирах. Кто за? Давайте проголосуем в комментариях, кто за то, чтобы мы жили в отдельной вселенной от наших замечательных властей? Мне кажется, что слишком много их заботы. Вот если бы заботы было чуть-чуть поменьше, мы бы с вами были рады.

Спасибо и удачи в делах.