ФНС: самозанятые могут работать по всей стране

Добрый день, друзья.

Свежайшее мартовское письмо про самозанятых. В этом письме черным по белому написано, что самозанятый, работающий на налоге на профессиональный доход, имеет право работать в любом субъекте РФ. Главное, чтобы он эту деятельность начинал и вел в том субъекте федерации, где он встал на учет как самозанятый.

Допустим, человек живет в Москве, в Московской области, в Татарстане или в Калужской области. И он начинает там какую-то деятельность. Это означает, что теперь он как самозанятый имеет право работать на территории абсолютно всей страны. По всей видимости, налоговики пошли на эту меру и выпустили это хорошее письмо, потому что предполагается, что уже с 2020 года эксперимент будет признан удачным, и налог на профессиональный доход с 2020 года будет введен на территории всей страны.

Цитирую: «В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона в случае ведения деятельности на территориях нескольких субъектов Российской Федерации для целей применения НПД физическое лицо самостоятельно выбирает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность.

В этой связи если физическое лицо оказывает услуги как в субъекте Российской Федерации, включенном в эксперимент, так и в субъектах Российской Федерации, не включенных в эксперимент, и при регистрации в качестве налогоплательщика НПД им выбран субъект, включенный в эксперимент, то при соблюдении остальных ограничений, предусмотренных Законом, такое физическое лицо вправе применять НПД в отношении всех доходов, являющихся объектом налогообложения НПД».

Итак, «физик» оказывает услуги, как в субъекте РФ, включенном в эксперимент, так и в субъектах, где нет этого налога. И если этот человек при регистрации в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, выбрал субъект, включенный в эксперимент, дальше работает, где угодно. Причем тут даже про прописку не написано. Получается такая интересная картина: любой гражданин РФ может встать на учет как налогоплательщик НПД в Москве и работать на территории всей страны. Итак, это письмо ФНС России от 14 марта 2019 года № АС-7-3/56.

Напомню основные моменты по налогу а профессиональный доход, которые важны для оптимизации:

ограничение по обороту в 2.4 миллиона рублей. То есть вы не сможете заплатить этому человеку больше, иначе он слетит с НПД и перейдет на УСН;

самозанятым можно не платить страховые взносы;

ставка по налогу: если они деньги получают от физиков, то платят 4%, если от имени юрлица, то 6%.

Более подробно мы все эти вещи, конечно, рассматриваем на моих семинарах. Приходите, не пожалеете.