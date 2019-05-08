Юристы подставили компанию на 121 млн рублей

Добрый день, друзья.

Иногда я начинаю ворчать, даже немножко беситься и кричать: «Как так? Чем думали юристы? За что им платят заработную плату?». И прочее. Возможно, я в этих случаях не прав, потому что не всякая компания может позволить себе высокопрофессионального юриста, высокопрофессионального бухгалтера, или хотя бы бухгалтера и юриста, которые умеют читать и понимать законы.

Но когда я увидел ЭТО дело крупной российской сети ресторанов… Когда я увидел, что и как они сделали… Этим горе-юристам хочу сказать одно: «Дорогие юристы, которые обслуживали эту организацию, уйдите из профессии! Не портите, пожалуйста, воздух. То, что вы сделали с этой организацией, подставив ее на 121 миллион рублей… Вы просто опозорили всю отрасль!» Это в крупной компании!

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 января 2019 года №Ф05-22378/18 по делу №А40-242979/2017. Откройте и посмотрите, почему я так возмущался.

Как можно не понимать и не отличать статьи 45, 46, 47 НК РФ и не разобраться хотя бы в сроках?

Как можно не понимать правила действия подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ (он действует уже несколько лет). И здесь сроки давности по нему общие, согласно статье 196 ГК РФ.

Было одно лицо, которому доначислили налоги. Воздух не поменялся, компьютер не поменялся, помещения не поменялись, кухни не поменялись, тарелки не поменялись, официантки…. Ничего не поменялось! Они взяли и перевели все это на другое лицо и говорят: «А это другая компания!»

Дорогие мои, вас кто этому учил? Не делайте так, господа бизнесмены, как сделали эти юристы. Это вообще какой-то ...

На семинарах некоторые бизнесмены спрашивают: «Викторович, расскажи, как спи…ть и не сесть?». Я этого, конечно, не рассказываю, но я рассказываю, как правильно избежать этой ответственности и как дальше не косячить… Но вот ТАК оптимизировать – туши свет, называется.